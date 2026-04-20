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Chung kết Cuộc thi 'Viết tiếp Bản sắc Việt'

Lê Giang

Lê Giang

12:11 | 20/04/2026
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Sau 5 tháng phát động, Cuộc thi “Viết tiếp Bản sắc Việt” đã vào vòng Chung kết trong ngày 19/4/2026 tại Trường Phổ thông liên cấp Olympia, Hà Nội.
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Cuộc thi “Viết tiếp Bản sắc Việt” được tổ chức như một sân chơi dành cho học sinh THCS (bảng B) và THPT (bảng A) trên toàn quốc, nơi các em có thể khám phá, chiêm nghiệm và kể lại câu chuyện văn hoá Việt bằng góc nhìn trẻ trung, sáng tạo và đầy bản lĩnh.

Với việc học sinh được tự do lựa chọn chủ đề và hình thức thể hiện: từ viết, vẽ, âm nhạc đến video và các sản phẩm số, cuộc thi đã thu hút 180 thí sinh và đội thi đến từ 14 tỉnh/thành trên cả nước như Hà Nội, Quảng Trị, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long… Vòng 1 “Chạm vào nguồn cội” ghi nhận gần 100 bài dự thi với nhiều hình thức đa dạng: 31 sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin, 28 sản phẩm mỹ thuật, 35 bài viết sáng tạo và 4 sản phẩm âm nhạc.

Chung kết Cuộc thi 'Viết tiếp Bản sắc Việt'

Các chủ đề được khai thác cũng cho thấy chiều sâu và sự phong phú của văn hoá Việt: từ di sản vật thể và phi vật thể (đình, đền, chùa, lễ hội, nghệ thuật truyền thống), đến ẩm thực, thủ công, đời sống thường nhật, danh lam thắng cảnh; từ tín ngưỡng dân gian, ngôn ngữ đến những ký ức và câu chuyện cá nhân gắn với văn hoá.

Nếu Vòng 1 mở ra cánh cửa “chạm vào nguồn cội”, thì Vòng 2 và Vòng 3 chính là hành trình đưa bản sắc Việt đi từ suy nghĩ đến hành động – từ ý tưởng đến tác động thật trong cộng đồng.

Ở Vòng 2 “Gieo hạt bản sắc”, Top 30 đội thi của hai bảng tiếp tục được giao những đề bài văn hoá cụ thể (như bảo tồn làn điệu dân ca, lan tỏa văn hoá đọc, quảng bá ẩm thực Việt…). Nhiệm vụ của các đội là xây dựng một bản kế hoạch hành động khả thi, gồm nhận diện vấn đề, đề xuất giải pháp, lộ trình triển khai, phương pháp đánh giá và mục tiêu tác động. Bên cạnh bản kế hoạch (70%), các đội còn trải qua phần phỏng vấn – thuyết trình trực tuyến (30%) nhằm thể hiện mức độ hiểu sâu chủ đề văn hoá, khả năng lập luận - phản biện và tính logic trong tư duy.

Chung kết Cuộc thi 'Viết tiếp Bản sắc Việt'

Top 5 đội xuất sắc nhất mỗi bảng được đi tiếp vào vòng 3 - “Nảy mầm di sản”. Đây là giai đoạn các đội biến kế hoạch thành hành động thực tế. Các đội thi sẽ triển khai dự án của mình, thu thập minh chứng, ghi nhận tác động và phản hồi từ cộng đồng. Đến Chung kết, các đội sẽ nộp báo cáo kết quả triển khai, thuyết trình và hỏi đáp chuyên sâu với hội đồng giám khảo.

Theo Ban tổ chức, các phần dự thi sẽ được đánh giá trên các tiêu chí: Mức độ triển khai thực tế, kết quả và tác động cộng đồng, tính sáng tạo trong thực thi, bài học & khả năng cải tiến, kỹ năng thuyết trình & tranh biện, giá trị văn hóa & ý nghĩa nhân văn. Mỗi bảng có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Triển vọng.

Hội đồng giám khảo của chung kết cuộc thi gồm: TS. Vũ Đức Liêm - Phó Trưởng khoa Lịch sử, ĐHSP Hà Nội; TS. Nguyễn Thị Thanh Mai - Trưởng Bộ môn Công nghiệp Văn hóa và Sáng tạo, ĐHQGHN; TS. Nguyễn Thuỵ Anh - Tiến sĩ Giáo dục học, nhà sáng lập CLB Đọc sách cùng con; NCS. Nguyễn Hồng Duyên - Hiệu trưởng THPT Olympia; ThS. Nguyễn Thị Tâm Hiền - Hiệu trưởng TH&THCS Olympia; ThS. Lưu Thu Huệ - Phó Bộ môn Tiếng Việt Tiểu học, trường PTLC Olympia.

Chung kết Cuộc thi 'Viết tiếp Bản sắc Việt'

Kết quả của vòng Chung kết: Bảng A (THPT): Giải Nhất thuộc về Đội Đẹp Tri (Nguyễn Nam Khánh, Nguyễn Quí Phong, Hoàng Đại Thành); Giải Nhì: Đội Quất Phú Gia (Trịnh Minh Thư, Phạm Bảo Chi, Hồ Nguyên Hạnh Nhi); Giải Ba thuộc về em Phạm Đình Đình; Giải Triển vọng: Đội Panmade (Đặng Nhật Mai, Đỗ Phương Anh, Nguyễn Thuỳ Dương).

Bảng B (THCS): Giải Nhất thuộc về Đội Cội nguồn (Trần Mậu Minh Thăng, Nguyễn Thái Hoàng Quân, Phạm Lê An Nhiên); Giải Nhì: Đội Hạt Mầm Xanh (Hoàng Thảo Nguyên, Nguyễn Ngọc Khánh Minh, Lê Nguyễn Minh Châu); Giải Ba: Đội Âm vang cội nguồn (Bùi Minh Anh, Phan Mỹ An Nhiên, Nguyễn Nam Anh); Giải Triển vọng: Đội Việt Nam bất khuất (Nguyễn Minh Triết; Trịnh Kiệt; Phạm Bảo Nam); Đội Tà áo giữ hồn Việt (Nguyễn Ngọc Huyền, Lý Khánh An, Đặng Bảo Anh).

Viết tiếp Bản sắc Việt học sinh

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
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Cập nhật: 28/09/2026 06:00

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu