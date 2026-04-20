Chung kết Cuộc thi 'Viết tiếp Bản sắc Việt'

Cuộc thi “Viết tiếp Bản sắc Việt” được tổ chức như một sân chơi dành cho học sinh THCS (bảng B) và THPT (bảng A) trên toàn quốc, nơi các em có thể khám phá, chiêm nghiệm và kể lại câu chuyện văn hoá Việt bằng góc nhìn trẻ trung, sáng tạo và đầy bản lĩnh.

Với việc học sinh được tự do lựa chọn chủ đề và hình thức thể hiện: từ viết, vẽ, âm nhạc đến video và các sản phẩm số, cuộc thi đã thu hút 180 thí sinh và đội thi đến từ 14 tỉnh/thành trên cả nước như Hà Nội, Quảng Trị, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long… Vòng 1 “Chạm vào nguồn cội” ghi nhận gần 100 bài dự thi với nhiều hình thức đa dạng: 31 sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin, 28 sản phẩm mỹ thuật, 35 bài viết sáng tạo và 4 sản phẩm âm nhạc.

Các chủ đề được khai thác cũng cho thấy chiều sâu và sự phong phú của văn hoá Việt: từ di sản vật thể và phi vật thể (đình, đền, chùa, lễ hội, nghệ thuật truyền thống), đến ẩm thực, thủ công, đời sống thường nhật, danh lam thắng cảnh; từ tín ngưỡng dân gian, ngôn ngữ đến những ký ức và câu chuyện cá nhân gắn với văn hoá.

Nếu Vòng 1 mở ra cánh cửa “chạm vào nguồn cội”, thì Vòng 2 và Vòng 3 chính là hành trình đưa bản sắc Việt đi từ suy nghĩ đến hành động – từ ý tưởng đến tác động thật trong cộng đồng.

Ở Vòng 2 “Gieo hạt bản sắc”, Top 30 đội thi của hai bảng tiếp tục được giao những đề bài văn hoá cụ thể (như bảo tồn làn điệu dân ca, lan tỏa văn hoá đọc, quảng bá ẩm thực Việt…). Nhiệm vụ của các đội là xây dựng một bản kế hoạch hành động khả thi, gồm nhận diện vấn đề, đề xuất giải pháp, lộ trình triển khai, phương pháp đánh giá và mục tiêu tác động. Bên cạnh bản kế hoạch (70%), các đội còn trải qua phần phỏng vấn – thuyết trình trực tuyến (30%) nhằm thể hiện mức độ hiểu sâu chủ đề văn hoá, khả năng lập luận - phản biện và tính logic trong tư duy.

Top 5 đội xuất sắc nhất mỗi bảng được đi tiếp vào vòng 3 - “Nảy mầm di sản”. Đây là giai đoạn các đội biến kế hoạch thành hành động thực tế. Các đội thi sẽ triển khai dự án của mình, thu thập minh chứng, ghi nhận tác động và phản hồi từ cộng đồng. Đến Chung kết, các đội sẽ nộp báo cáo kết quả triển khai, thuyết trình và hỏi đáp chuyên sâu với hội đồng giám khảo.

Theo Ban tổ chức, các phần dự thi sẽ được đánh giá trên các tiêu chí: Mức độ triển khai thực tế, kết quả và tác động cộng đồng, tính sáng tạo trong thực thi, bài học & khả năng cải tiến, kỹ năng thuyết trình & tranh biện, giá trị văn hóa & ý nghĩa nhân văn. Mỗi bảng có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Triển vọng.

Hội đồng giám khảo của chung kết cuộc thi gồm: TS. Vũ Đức Liêm - Phó Trưởng khoa Lịch sử, ĐHSP Hà Nội; TS. Nguyễn Thị Thanh Mai - Trưởng Bộ môn Công nghiệp Văn hóa và Sáng tạo, ĐHQGHN; TS. Nguyễn Thuỵ Anh - Tiến sĩ Giáo dục học, nhà sáng lập CLB Đọc sách cùng con; NCS. Nguyễn Hồng Duyên - Hiệu trưởng THPT Olympia; ThS. Nguyễn Thị Tâm Hiền - Hiệu trưởng TH&THCS Olympia; ThS. Lưu Thu Huệ - Phó Bộ môn Tiếng Việt Tiểu học, trường PTLC Olympia.

Kết quả của vòng Chung kết: Bảng A (THPT): Giải Nhất thuộc về Đội Đẹp Tri (Nguyễn Nam Khánh, Nguyễn Quí Phong, Hoàng Đại Thành); Giải Nhì: Đội Quất Phú Gia (Trịnh Minh Thư, Phạm Bảo Chi, Hồ Nguyên Hạnh Nhi); Giải Ba thuộc về em Phạm Đình Đình; Giải Triển vọng: Đội Panmade (Đặng Nhật Mai, Đỗ Phương Anh, Nguyễn Thuỳ Dương).

Bảng B (THCS): Giải Nhất thuộc về Đội Cội nguồn (Trần Mậu Minh Thăng, Nguyễn Thái Hoàng Quân, Phạm Lê An Nhiên); Giải Nhì: Đội Hạt Mầm Xanh (Hoàng Thảo Nguyên, Nguyễn Ngọc Khánh Minh, Lê Nguyễn Minh Châu); Giải Ba: Đội Âm vang cội nguồn (Bùi Minh Anh, Phan Mỹ An Nhiên, Nguyễn Nam Anh); Giải Triển vọng: Đội Việt Nam bất khuất (Nguyễn Minh Triết; Trịnh Kiệt; Phạm Bảo Nam); Đội Tà áo giữ hồn Việt (Nguyễn Ngọc Huyền, Lý Khánh An, Đặng Bảo Anh).