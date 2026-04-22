Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Trong khuôn khổ chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Quỹ Roscongress, ông Alexander Stuglev, đã nhấn mạnh vai trò của các nền tảng kinh doanh quốc tế trong việc củng cố quan hệ kinh tế giữa Nga và Việt Nam.

"Hợp tác giữa hai quốc gia chúng ta tiếp tục phát triển, và tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ hiệu quả này là không thể phủ nhận. Việt Nam giữ một vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Nga", ông Alexander Stuglev khẳng định.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 28 (SPIEF 2025) (Ảnh: Roscongress)

Quỹ Roscongress được thành lập theo quyết định của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, đóng vai trò là đơn vị tổ chức các sự kiện quốc tế lớn về hội nghị, triển lãm, kinh doanh và hoạt động công cộng, trong đó có SPIEF. Năm 2025, Diễn đàn đã quy tụ hơn 24.000 đại biểu đến từ 144 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số các đoàn đại biểu nước ngoài lớn nhất có đại diện từ Indonesia, Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain và Saudi Arabia. Kết thúc Diễn đàn, hơn 1.060 thỏa thuận đã được ký kết, với tổng giá trị ước đạt khoảng 6,3 nghìn tỷ Rúp.

Việt Nam luôn là một trong những quốc gia tham gia tích cực tại SPIEF. Năm 2025, Diễn đàn đã tổ chức Đối thoại doanh nghiệp Nga - Việt Nam, tạo nền tảng để các bên thảo luận về các sáng kiến mới, mở rộng hợp tác thương mại - kinh tế và triển khai các dự án chung.

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Nga tổ chức tại Moscow vào mùa xuân vừa qua, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko cho biết: "Năm 2025, các lĩnh vực ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất là du lịch, dịch vụ tài chính và sản xuất công nghiệp. Nhu cầu phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại từ cả phía doanh nghiệp lẫn chính phủ ngày càng gia tăng. Tính đến cuối năm 2025, thương mại song phương giữa Nga và Việt Nam đã tăng trưởng 6%, trong đó cả xuất khẩu của Nga sang Việt Nam lẫn nhập khẩu từ Việt Nam vào Nga đều có xu hướng tăng."

Ông Dmitry Chernyshenko cũng nêu bật các triển vọng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và đổi mới sáng tạo, công nghệ số, tài chính và logistics vận tải; đồng thời mời các đối tác Việt Nam tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 29 (SPIEF 2026) diễn ra từ ngày 3 đến 6/6, cũng như Diễn đàn Kinh tế Phương Đông dự kiến tổ chức từ ngày 1 đến 4/9.

Nhằm thúc đẩy đối thoại quốc tế về hợp tác thương mại, kinh tế và văn hóa, Roscongress International được thành lập như một nền tảng chuyên biệt, với mục tiêu chính là tạo điều kiện giao lưu giữa đại diện các cơ quan chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp tại Nga và các nước, hỗ trợ các dự án chung trên nhiều lĩnh vực, đồng thời mở rộng hợp tác cùng có lợi.

"Diễn đàn là nơi mà doanh nghiệp, chính phủ và xã hội dân sự không chỉ thảo luận về những thách thức, mà còn cùng nhau xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững và ổn định toàn cầu lâu dài", ông Anton Kobyakov - Cố vấn Tổng thống Nga kiêm Thư ký điều hành Ban Tổ chức SPIEF nhấn mạnh.

Năm 2026, Saudi Arabia sẽ là quốc gia khách mời danh dự của Diễn đàn. Chủ đề chính của SPIEF 2026 là "Đối thoại thực chất: Con đường dẫn đến một tương lai ổn định". Một phần trọng tâm của chương trình sẽ là các đối thoại doanh nghiệp quốc tế, bao gồm EAEU-ASEAN, Nga-Trung Quốc, Nga-Thái Lan và nhiều nội dung khác.