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Tập huấn PCCC tại Tổng công ty 789 bảo đảm an toàn công trình quốc phòng

Hiền Ngô

Hiền Ngô

12:10 | 28/07/2026
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Buổi tập huấn PCCC và thực tập phương án chữa cháy tại Tổng công ty 789 giúp 40 cán bộ, nhân viên rèn kỹ năng ứng phó cháy nổ, phát huy mô hình bốn tại chỗ bảo vệ công trình quốc phòng trọng yếu ở Hà Nội.

Nhằm chủ động phòng ngừa, nâng cao kỹ năng sẵn sàng ứng phó với hiểm họa cháy, nổ, ngày 25/07/2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực số 11 (CC&CNCH) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) đã phối hợp cùng Ban lãnh đạo Tổng công ty 789 tổ chức chương trình tập huấn nghiệp vụ PCCC và thực tập phương án CC&CNCH cho toàn bộ cán bộ và nhân viên đang làm việc tại tòa nhà số 147 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội.

Đ/c Trung tá Phạm Thanh Tâm - Phó Đội trưởng Đội CC & CNCH Khu vực số 11 triển khai nội dung trọng tâm của chương trình tập huấn
Đ/c Trung tá Phạm Thanh Tâm - Phó Đội trưởng Đội CC & CNCH Khu vực số 11 triển khai nội dung trọng tâm của chương trình tập huấn. Ảnh: Tổng công ty 789

Với đặc thù trực tiếp quản lý và vận hành nhiều cơ sở, công trình trọng yếu của Bộ Quốc phòng, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại Tổng công ty 789 mang lại ý nghĩa chiến lược nhằm ngăn chặn kịp thời mọi sự cố cháy, nổ có thể xảy ra. Việc thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn an toàn về phòng chống cháy, nổ đóng vai trò quan trọng để bảo vệ tuyệt đối bí mật quân sự; giữ vững sự ổn định chính trị, an ninh và đảm bảo an toàn toàn diện cho toàn bộ hệ thống cơ quan, đơn vị.

Phổ biến pháp luật và nhận diện các nguy cơ cháy, nổ thực tế

Chương trình tập huấn có sự tham gia của 40 cán bộ và nhân viên đang công tác lại Tổng công ty 789.

Tại đây, báo cáo viên Đội CC & CNCH Khu vực số 11 đã phổ biến rõ các quy định pháp luật hiện hành về công tác PCCC, đồng thời phân tích các nguyên nhân cốt lõi có thể dẫn đến hỏa hoạn trong môi trường làm việc đặc thù như: quá tải hệ thống điện, chập mạch điện bất ngờ hoặc trong quá trình thi công, hàn xí kim loại thường phát sinh các tia lửa hoặc mảnh hàn nhiệt độ cao bắn vào các khu vực chứa vật liệu dễ cháy xung quanh, nếu không có biện pháp xử lý sẽ dễ bùng phát thành đám cháy lớn. Việc vạch rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan chính là chiếc chìa khóa giúp mỗi cán bộ, nhân viên tự nhìn nhận, từ đó nâng cao cảnh giác, phòng ngừa từ sớm

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 11 hướng dẫn học viên sử dụng bình chữa cháy xách tay
Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 11 hướng dẫn học viên sử dụng bình chữa cháy xách tay. Ảnh: Tổng công ty 789

Thực hành rèn luyện kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay

Để lý thuyết được áp dụng triệt để trong thực tiễn, đội ngũ cán bộ, nhân viên Tổng công ty được hướng dẫn thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay. Nội dung tập huấn này giúp từng cá nhân nắm vững thao tác kỹ thuật, rèn luyện sự bình tĩnh và nâng cao khả năng phản ứng nhanh nhạy khi đối phó với các tình huống sự cố bất ngờ phát sinh ngay từ giai đoạn ban đầu..

Hướng dẫn học viên trực tiếp sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy
Hướng dẫn học viên trực tiếp sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy. Ảnh: Tổng công ty 789
Đội CC&CNCH khu vực số 11 cùng cán bộ, nhân viên Tổng công ty 789 chụp ảnh kỷ niệm
Đội CC&CNCH khu vực số 11 cùng cán bộ, nhân viên Tổng công ty 789 chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Tổng công ty 789

Chương trình tập huấn lần này tiếp tục bồi đắp nền tảng kiến thức và kỹ năng toàn diện cho đội ngũ cán bộ, nhân viên toàn Tổng công ty. Qua đó, giúp đơn vị củng cố và phát huy vững chắc mô hình “4 tại chỗ”, xây dựng lá chắn thép bảo vệ an toàn tính mạng con người, gìn giữ tài sản đơn vị và góp phần giữ vững sự ổn định, an ninh chung. Cuối buổi, Đội CC&CNCH khu vực số 11 cùng tập thể cán bộ, nhân viên Tổng công ty 789 đã cùng nhau chụp bức ảnh lưu niệm.

Hợp tác chuyển đổi số trong lĩnh vực cảnh báo sự cố PCCC Hà Nội: Cận cảnh loạt công trình kinh doanh vi phạm PCCC tại Thanh Xuân Đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác PCCC và CNCH
tập huấn PCCC Tổng Bí thư Tô Lâm phòng cháy chữa cháy Hà Nội

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Cập nhật: 28/07/2026 12:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
NL 99.99 12,950 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850 ▼50K
Trang sức 99.9 13,340 ▼150K 14,040 ▼150K
Trang sức 99.99 13,350 ▼150K 14,050 ▼150K
Cập nhật: 28/07/2026 12:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 ▲1236K 14,152 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 ▲1236K 14,153 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 ▼1248K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 ▼1248K 1,411 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 ▼1221K 139 ▼1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 ▼1485K 137,624 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 ▼86275K 10,441 ▼95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 ▲84020K 94,679 ▲93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 ▼916K 84,948 ▼916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 ▲64168K 81,195 ▲72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 ▼625K 58,119 ▼625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cập nhật: 28/07/2026 12:45
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SBJ 12500000 12500000 14150000
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Cập nhật: 28/07/2026 12:45

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