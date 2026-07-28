Tập huấn PCCC tại Tổng công ty 789 bảo đảm an toàn công trình quốc phòng

Nhằm chủ động phòng ngừa, nâng cao kỹ năng sẵn sàng ứng phó với hiểm họa cháy, nổ, ngày 25/07/2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực số 11 (CC&CNCH) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) đã phối hợp cùng Ban lãnh đạo Tổng công ty 789 tổ chức chương trình tập huấn nghiệp vụ PCCC và thực tập phương án CC&CNCH cho toàn bộ cán bộ và nhân viên đang làm việc tại tòa nhà số 147 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội.

Đ/c Trung tá Phạm Thanh Tâm - Phó Đội trưởng Đội CC & CNCH Khu vực số 11 triển khai nội dung trọng tâm của chương trình tập huấn. Ảnh: Tổng công ty 789

Với đặc thù trực tiếp quản lý và vận hành nhiều cơ sở, công trình trọng yếu của Bộ Quốc phòng, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại Tổng công ty 789 mang lại ý nghĩa chiến lược nhằm ngăn chặn kịp thời mọi sự cố cháy, nổ có thể xảy ra. Việc thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn an toàn về phòng chống cháy, nổ đóng vai trò quan trọng để bảo vệ tuyệt đối bí mật quân sự; giữ vững sự ổn định chính trị, an ninh và đảm bảo an toàn toàn diện cho toàn bộ hệ thống cơ quan, đơn vị.

Phổ biến pháp luật và nhận diện các nguy cơ cháy, nổ thực tế

Chương trình tập huấn có sự tham gia của 40 cán bộ và nhân viên đang công tác lại Tổng công ty 789.

Tại đây, báo cáo viên Đội CC & CNCH Khu vực số 11 đã phổ biến rõ các quy định pháp luật hiện hành về công tác PCCC, đồng thời phân tích các nguyên nhân cốt lõi có thể dẫn đến hỏa hoạn trong môi trường làm việc đặc thù như: quá tải hệ thống điện, chập mạch điện bất ngờ hoặc trong quá trình thi công, hàn xí kim loại thường phát sinh các tia lửa hoặc mảnh hàn nhiệt độ cao bắn vào các khu vực chứa vật liệu dễ cháy xung quanh, nếu không có biện pháp xử lý sẽ dễ bùng phát thành đám cháy lớn. Việc vạch rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan chính là chiếc chìa khóa giúp mỗi cán bộ, nhân viên tự nhìn nhận, từ đó nâng cao cảnh giác, phòng ngừa từ sớm

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 11 hướng dẫn học viên sử dụng bình chữa cháy xách tay. Ảnh: Tổng công ty 789

Thực hành rèn luyện kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay

Để lý thuyết được áp dụng triệt để trong thực tiễn, đội ngũ cán bộ, nhân viên Tổng công ty được hướng dẫn thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay. Nội dung tập huấn này giúp từng cá nhân nắm vững thao tác kỹ thuật, rèn luyện sự bình tĩnh và nâng cao khả năng phản ứng nhanh nhạy khi đối phó với các tình huống sự cố bất ngờ phát sinh ngay từ giai đoạn ban đầu..

Hướng dẫn học viên trực tiếp sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy. Ảnh: Tổng công ty 789

Đội CC&CNCH khu vực số 11 cùng cán bộ, nhân viên Tổng công ty 789 chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Tổng công ty 789

Chương trình tập huấn lần này tiếp tục bồi đắp nền tảng kiến thức và kỹ năng toàn diện cho đội ngũ cán bộ, nhân viên toàn Tổng công ty. Qua đó, giúp đơn vị củng cố và phát huy vững chắc mô hình “4 tại chỗ”, xây dựng lá chắn thép bảo vệ an toàn tính mạng con người, gìn giữ tài sản đơn vị và góp phần giữ vững sự ổn định, an ninh chung. Cuối buổi, Đội CC&CNCH khu vực số 11 cùng tập thể cán bộ, nhân viên Tổng công ty 789 đã cùng nhau chụp bức ảnh lưu niệm.