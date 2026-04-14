Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 đến 17/4/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của đồng chí Tô Lâm trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa quan trọng trong việc định hình và thúc đẩy đường hướng đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, với tần suất tiếp xúc cấp cao dày đặc. Đáng chú ý, sự kiện này diễn ra đúng một năm sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của đồng chí Tập Cận Bình (tháng 4/2025), đồng thời là lần thứ ba trong chưa đầy hai năm lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước tiến hành thăm lẫn nhau.

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao có nhiều Ủy viên Bộ Chính trị và lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước gồm các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; cùng các lãnh đạo bộ ngành trung ương.

Theo chương trình dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sau đó sẽ hội kiến nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc đồng thời tham dự lễ ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực then chốt như kết nối hạ tầng giao thông (đặc biệt là đường sắt), nông nghiệp, hải quan, phát triển nguồn nhân lực, công nghệ thông tin - truyền thông và chuyển đổi số.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong chuyến thăm là bài phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại học Thanh Hoa một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu của Trung Quốc. Bài phát biểu được kỳ vọng sẽ làm rõ tầm nhìn chiến lược của Việt Nam đối với quan hệ hai nước trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động.

Chuyến thăm diễn ra khi cả hai quốc gia đều đang bước vào những giai đoạn phát triển quan trọng khi Việt Nam triển khai các định hướng lớn sau Đại hội XIV của Đảng, trong khi Trung Quốc thúc đẩy thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 15. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường gắn kết chiến lược giữa hai nước được xem là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm lợi ích lâu dài và ổn định khu vực.

Đây là cơ hội để hai bên củng cố tin cậy chính trị, mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, từ kinh tế - thương mại đến văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Ngoài ra chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn được kỳ vọng tạo ra những bước đột phá mới, mở rộng không gian hợp tác và góp phần xây dựng quan hệ Việt Nam - Trung Quốc theo định hướng ổn định, bền vững và lâu dài.

Với chương trình nghị sự toàn diện và kỳ vọng đạt được nhiều kết quả cụ thể, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được đánh giá sẽ tạo thêm xung lực mới, đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển theo hướng ngày càng thực chất và hiệu quả.