Tăng cường hợp tác giáo dục Việt - Hàn qua chương trình study tour cho sinh viên

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) đã phối hợp và hỗ trợ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) tổ chức thành công chương trình tham quan học tập (Study Tour) tại Hàn Quốc từ ngày 15 - 20/3. Đây là hoạt động trọng điểm trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm du lịch và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia của KTO.

Trong hành trình 6 ngày tại Hàn Quốc, đoàn 180 giảng viên và sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế, Khoa Lịch sử và Quan hệ Quốc tế (Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM) đã có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các mô hình học tập, ngoại giao và các cơ quan tại Hàn Quốc.

Những trải nghiệm thực tế này, kết hợp cùng các hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc, không chỉ giúp nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn là trải nghiệm ý nghĩa cho sinh viên, đồng thời là cầu nối quan trọng tăng cường sự kết nối bền vững giữa hai quốc gia.

Study tour Hàn Quốc giúp sinh viên phát triển kỹ năng học thuật và thực tiễn.

Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn đã đến tham quan và làm việc tại các trường đại học danh tiếng hàng đầu Hàn Quốc như Đại học Quốc gia Seoul và Đại học Yonsei là những cơ sở giáo dục tiêu biểu cho nền giáo dục tiên tiến, môi trường nghiên cứu hiện đại và truyền thống học thuật lâu đời. Đây là cơ hội để đoàn tìm hiểu về mô hình quản trị đại học, môi trường giảng dạy, nghiên cứu cũng như xu hướng giáo dục quốc tế.

Bên cạnh đó, đoàn cũng đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc - cầu nối quan trọng về ngoại giao, văn hóa và học thuật giữa hai nước; Tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc (National Assembly Building) được xem như biểu tượng của nền dân chủ hiện đại; và Học viện Ngoại giao Hàn Quốc (Korea National Diplomatic Academy - KNDA), nơi đào tạo các nhà ngoại giao và nghiên cứu chính sách đối ngoại. Những hoạt động này không chỉ giúp sinh viên củng cố kiến thức chuyên ngành mà còn mở rộng hiểu biết về quan hệ ngoại giao song phương Việt – Hàn.

Đặc biệt, với sự hỗ trợ từ KTO, đoàn đã tham quan và trải nghiệm tại HiKR Ground - trung tâm quảng bá du lịch sáng tạo của Hàn Quốc, nơi giới thiệu các xu hướng du lịch hiện đại thông qua công nghệ và trải nghiệm tương tác. Cũng tại HiKR Ground, đoàn đã có buổi làm việc với đại diện KTO, được nghe chia sẻ về chiến lược quảng bá du lịch Hàn Quốc đến bạn bè quốc tế, giúp sinh viên có cái nhìn thực tế về ngành công nghiệp trọng điểm của xứ sở Kim Chi.

Chuyến học tập kéo dài 6 ngày tại Hàn Quốc không chỉ giúp sinh viên mở rộng kiến thức chuyên ngành mà còn tăng cường kỹ năng hội nhập quốc tế, thông qua các hoạt động học thuật và giao lưu đa văn hóa.

Bên cạnh các hoạt động học thuật, đoàn còn có các hoạt động trải nghiệm du lịch, khám phá lịch sử và văn hóa Hàn Quốc thông qua các điểm đến tiêu biểu như Bảo tàng Dân tộc học Quốc gia, Cung điện Gyeongbokgung và Làng cổ Namsan Hanok – những không gian phản ánh chiều sâu văn hóa và kiến trúc truyền thống.

Để trải nghiệm nhịp sống Hàn Quốc đương đại, đoàn ghé thăm Starfield Library tại khu phức hợp COEX ở trung tâm Seoul, biểu tượng của không gian tri thức hiện đại, sáng tạo, và con phố mua sắm Myeongdong nổi tiếng, nơi có thể cảm nhận rõ nét văn hóa và ẩm thực (K-Culture) sôi động bậc nhất Seoul.

Hoạt động phối hợp và hỗ trợ của KTO dành cho trường nằm trong chiến lược thúc đẩy đa dạng hóa các sản phẩm du lịch Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam. Trong đó, du lịch kết hợp giáo dục, hay còn gọi là study tour, được xác định là một trong những trọng tâm phát triển.

Từ năm 2025, KTO đã thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Đặc biệt, vào tháng 11 năm 2025, KTO đã trực tiếp đến thăm trường để tiến hành các cuộc thảo luận chuyên sâu. Trong quá trình này, hai bên đã thảo luận chi tiết về định hướng và kế hoạch hoạt động của chương trình du lịch liên kết giáo dục, hệ thống hóa việc đặt nền móng cho chương trình.

Hơn nữa, KTO đã phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM để điều phối toàn bộ quá trình chuẩn bị, từ lập kế hoạch hành trình chuyến thăm đến xây dựng các chương trình địa phương và kết nối các hoạt động giao lưu liên trường. Sự hợp tác trở thành nền tảng quan trọng cho sự thành công của chương trình chuyến thăm này.

Bên cạnh đó, các hoạt động thúc đẩy giao lưu giáo dục Hàn Quốc tại Việt Nam cũng đang được triển khai tích cực, trong đó VPĐD Phòng Giáo dục Hàn Quốc ở nước ngoài tại Việt Nam tổ chức các lớp giảng dạy tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc định kỳ 3 buổi mỗi tuần tại Hà Nội và TP.HCM. Những hoạt động này góp phần tạo nền tảng ngôn ngữ và hiểu biết văn hóa cho học sinh, sinh viên Việt Nam, qua đó hỗ trợ hiệu quả cho các chương trình du lịch kết hợp giáo dục như study tour.

Hàn Quốc từ lâu đã được biết đến là quốc gia có nền giáo dục tiên tiến, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học tập quốc tế hóa cùng nhiều nét văn hóa tương đồng với Việt Nam. Đây là những yếu tố thuận lợi giúp học sinh, sinh viên Việt Nam dễ dàng tiếp cận, thích nghi và nâng cao trải nghiệm học tập kết hợp khám phá thực tế. Bên cạnh đó, khoảng cách địa lý thuận tiện, chi phí hợp lý và sự đa dạng trong các chương trình học tập ngắn hạn cũng góp phần gia tăng sức hấp dẫn của loại hình study tour tại Hàn Quốc.

Chuyến thăm Hàn Quốc của đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương mà còn khẳng định tiềm năng tăng trưởng vượt trội của phân khúc Study Tour trong tương lai.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam cho biết: “Sự thành công của chuyến đi không chỉ là dấu mốc quan trọng minh chứng cho mối quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc, mà còn khẳng định vị thế của Hàn Quốc là điểm đến lý tưởng cho mô hình du lịch giáo dục.