Những thách thức tại đường đua số 11 giải PVOIL VOC 2025

Ông Lỗ Minh Tuấn - Trưởng ban cứu hộ giải PVOIL VOC 2025.

Sau không khí tưng bừng của Lễ khai mạc PVOIL VOC 2025, đường đua số 11 ở hạng chuyên nghiệp chính thức khởi tranh. Các đội đua xếp hàng chờ tới lượt thi sau những lời chúc tốt đẹp từ ban tổ chức và khán giả vượt đường xá xa xôi tới ủng hộ, động viên. Những lời chúc chứa đựng tình cảm, chúc thi tốt, an toàn, bản lĩnh đã thôi thúc các vận động viên, tiếp thêm khát khao chinh phục đường đua, khó khăn do trời mưa đem tới.

Chia sẻ với Điện tử và Ứng dụng ông Lỗ Minh Tuấn, Trưởng ban cứu hộ giải PVOIL VOC 2025 cho biết: "Đường đua số 11 PVOIL VOC 2025 chính là đường số 10 của mùa giải năm ngoái, đòi hỏi muốn chiến thắng phải chú trọng tốc độ. Hiện thành tích cao nhất chúng tôi chưa thống kê, tuy nhiên một vài Team được đánh giá cao như Tuấn Ngọc Trai, Đức Galloper... có nhiều khả năng đạt thành tích tốt nhất".

Khi phóng viên đặt câu hỏi: nếu là anh tham gia đường đua này, liệu anh có trở thành nhà vô địch ở đường đua số 11 này không? Anh trả lời rằng không, vì đường đua này đối với tôi cũng là rất khó, anh Tuấn cười trả lời di dỏm.

Vận động viên Nguyễn Phương Toàn - Team 402 tới từ TP HCM

Vận động viên Nguyễn Phương Toàn - Team 402 tới từ TP HCM. Anh Toàn cho biết, đường đua số 11 vốn dĩ đã khó khăn thuộc Top 1 giải PVOIL VOC 2025. Nay còn trời mưa kéo dài vài ngày qua làm tăng thêm độ khó. Nhưng theo tôi thách thức lớn nhất cho đường đua này chính là thời gian cho phép hoàn thành bài thi quá ngắn, trong khi đường thi lại khá dài và khó. Muốn hoàn thành tốt chúng tôi phải thật chỉn chu từng chi tiết nhỏ trong bài thi, Anh Toàn hy vọng team 402 lọt Top 5 tại đường đua này cũng đã là một thành tích tốt và chấp nhận được cho lần đầu dự giải.

Vận động viên phải thật bản lĩnh, xử lý tình huống an toàn mới hoàn thành bài thi tại đường đua số 11.

Các vận động viên phải đối mặt một đường đua khó, đường thi rất sâu, tầm nhìn nhiều hạn chế gây cảm giác "ớn lạnh", phải có tinh thần thép, bản lĩnh mới vượt qua được chính mình và bài thi.

Xem thêm: Không khí tưng bừng ngày khai mạc giải đua xe PVOIL Cup 2025

Một số vận động viên nước ngoài tại PVOIL VOC 2025.

Trọng tài đang ghi nhận kết quả hoàn thành bài thi của các Team tại Đường đua số 11 PVOIL VOC 2025.

Hạng chuyên nghiệp giải PVOIL VOC 2025.

Các Team kiểm tra kỹ càng xe trước phần thi khắc nghiệt và đầy thách thức tại đường đua số 11 PVOIL VOC 2025.

Các Team kiểm tra kỹ càng xe trước phần thi khắc nghiệt đầy thách thức tại đường đua số 11 PVOIL VOC 2025.

Hạng Chuyên nghiệp giải PVOIL VOC 2025

Đường đua số 11 giải PVOIL VOC 2025

Các đội tham gia đường đua số 11 giải PVOIL VOC 2025 được đánh số thứ tự từ 401 - 411.

Một số hình ảnh đẹp tại PVOIL VOC 2025

Một số hình ảnh đẹp tại PVOIL VOC 2025

Một số hình ảnh đẹp tại PVOIL VOC 2025

Một số hình ảnh đẹp tại PVOIL VOC 2025

Một số hình ảnh đẹp tại PVOIL VOC 2025

Một số hình ảnh đẹp tại PVOIL VOC 2025