Facebook cập nhật trợ lý AI cho tính năng hẹn hò Facebook Dating

Trợ lý AI cho Facebook dating. Ảnh: Facebook

Trợ lý AI hỗ trợ Facebook Dating là một chatbot. Theo đó, chatbot AI này được thiết kế để giúp người dùng tìm được những đối tượng phù hợp hơn với những tiêu chuẩn mà họ đang tìm kiếm. Chẳng hạn, Meta sẽ gợi ý người dùng sử dụng chatbot để miêu tả cụ thể hơn về mẫu người lý tưởng, hoặc hỏi AI để tinh chỉnh lại hồ sơ cá nhân của mình.

Một tính năng mới có tên gọi là Meet Cute sẽ giúp người dùng thoát khỏi tình trạng mệt mỏi khi phải lướt chọn các đối tượng hẹn hò liên tục. Theo đó, thuật toán của Meta sẽ tìm hiểu và đưa ra một cuộc ghép đôi bất ngờ vào mỗi tuần cho người dùng.

Theo ghi nhận của Meta, số lượng ghép đôi trong nhóm người từ 18-29 tuổi trên Facebook Dating đã tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, theo TechCrunch, số liệu này vẫn còn khiêm tốn nếu so với ứng dụng hẹn hò đình đám Tinder khi sở hữu 50 triệu người dùng hàng ngày mỗi tháng hay ứng dụng Hinge với 10 triệu người dùng hàng ngày mỗi tháng.

Trên thực tế, ứng dụng công nghệ AI trong các app hẹn hò đã trở thành một xu hướng. MatchGroup - công ty mẹ của các ứng dụng hẹn hò nổi tiếng như Tinder, Hinge, OKCupid - đã có thỏa thuận với OpenAI vào năm ngoái khi đầu tư hơn 20 triệu USD vào AI trong bối cảnh công ty này đang gặp các khó khăn về tài chính, cổ phiếu của MatchGroup mất khoảng 68% giá trị trong 5 năm vừa qua, theo TechCrunch thông tin.

Theo TheVerge, CEO của Meta Mark Zuckerberg đã có những nỗ lực thúc đẩy Facebook có sức ảnh hưởng văn hóa sâu rộng hơn khi công ty chuyển toàn bộ video trên Facebook thành video reels, đồng thời tìm cách dọn dẹp tình trạng spam trên nền tảng ứng dụng.