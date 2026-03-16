Ứng dụng công nghệ tạo dấu ấn trong ngày bầu cử tại Thái Nguyên

Hậu Thạch

11:24 | 16/03/2026
Một điểm nổi bật trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Thái Nguyên là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác tổ chức. Danh sách cử tri được rà soát, quản lý trên cơ sở khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần nâng cao độ chính xác và cập nhật kịp thời thông tin.
Sinh viên tìm hiểu kỹ tiểu sử các ứng cử viên trước khi thực hiện quyền bầu cử.
Cùng với đó, người dân được hướng dẫn sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID để tra cứu khu vực bỏ phiếu, kiểm tra thông tin cá nhân và phản ánh sai sót cần điều chỉnh. Những giải pháp này giúp việc kiểm tra, xác thực dữ liệu cử tri diễn ra nhanh chóng, minh bạch và đúng quy định.

Hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thể hiện rõ tại nhiều khu vực bỏ phiếu. Tại khu vực bỏ phiếu số 25, phường Phan Đình Phùng, đặt tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên), đến 11 giờ 30 phút, toàn bộ cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu, trở thành một trong những khu vực hoàn thành sớm trên địa bàn.

Sinh viên nhận phiếu bầu cử.
Theo PGS.TS Nguyễn Văn Đăng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, khi dữ liệu cử tri được đồng bộ đầy đủ, các phần mềm quản lý bầu cử có thể tiếp tục được nâng cấp và triển khai rộng rãi tại các tổ bầu cử, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức bầu cử trong thời gian tới.

Trong quá trình triển khai, Công an tỉnh Thái Nguyên đã hướng dẫn công an các xã, phường vận hành phần mềm quản lý cử tri; phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình sử dụng. Cùng với đó, Sở Nội vụ đôn đốc các địa phương rà soát, cập nhật biến động cử tri, đẩy mạnh khai thác dữ liệu dân cư và ứng dụng VNeID trong lập danh sách cử tri.

Các sinh viên năm nhất Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) bỏ phiếu bầu cử trong sáng 15/3.
Song song với công tác tổ chức, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên đã tổ chức cầu truyền hình trực tiếp phản ánh không khí ngày bầu cử tại nhiều địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cử tri.

Theo đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của nhân dân đã bảo đảm cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và an toàn.

Trong không khí phấn khởi của ngày bầu cử, việc ứng dụng công nghệ đã góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức, đồng thời khẳng định bước tiến trong quá trình hiện đại hóa công tác quản lý và tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh Thái Nguyên.

Sáng 15/3/2026, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thực hiện quyền công dân khi tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Sáng ngày 15/3/2026, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngày 14/3, Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng UBND xã Bát Tràng tổ chức Chương trình khảo sát du lịch xã Bát Tràng và tọa đàm "Phát triển du lịch làng nghề - nông thôn trên địa bàn TP. Hà Nội" nhằm phát huy tiềm năng to lớn của du lịch làng nghề và du lịch nông thôn trong giai đoạn phát triển mới.
Sáng 14/3, tại Đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng), cử tri trên đảo nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Đến 10 giờ cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 93,5%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận cao của người dân trên đảo.
Ngày 14/3/2026, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, lễ khai mạc Cuộc thi Robocon ORC khu vực miền Trung năm học 2025-2026 đã diễn ra với chủ đề "Mùa vàng công nghệ - Kỷ nguyên vươn mình".
