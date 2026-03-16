Ứng dụng công nghệ tạo dấu ấn trong ngày bầu cử tại Thái Nguyên

Sinh viên tìm hiểu kỹ tiểu sử các ứng cử viên trước khi thực hiện quyền bầu cử.

Cùng với đó, người dân được hướng dẫn sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID để tra cứu khu vực bỏ phiếu, kiểm tra thông tin cá nhân và phản ánh sai sót cần điều chỉnh. Những giải pháp này giúp việc kiểm tra, xác thực dữ liệu cử tri diễn ra nhanh chóng, minh bạch và đúng quy định.

Hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thể hiện rõ tại nhiều khu vực bỏ phiếu. Tại khu vực bỏ phiếu số 25, phường Phan Đình Phùng, đặt tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên), đến 11 giờ 30 phút, toàn bộ cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu, trở thành một trong những khu vực hoàn thành sớm trên địa bàn.

Sinh viên nhận phiếu bầu cử.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Đăng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, khi dữ liệu cử tri được đồng bộ đầy đủ, các phần mềm quản lý bầu cử có thể tiếp tục được nâng cấp và triển khai rộng rãi tại các tổ bầu cử, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức bầu cử trong thời gian tới.

Trong quá trình triển khai, Công an tỉnh Thái Nguyên đã hướng dẫn công an các xã, phường vận hành phần mềm quản lý cử tri; phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình sử dụng. Cùng với đó, Sở Nội vụ đôn đốc các địa phương rà soát, cập nhật biến động cử tri, đẩy mạnh khai thác dữ liệu dân cư và ứng dụng VNeID trong lập danh sách cử tri.

Các sinh viên năm nhất Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) bỏ phiếu bầu cử trong sáng 15/3.

Song song với công tác tổ chức, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên đã tổ chức cầu truyền hình trực tiếp phản ánh không khí ngày bầu cử tại nhiều địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cử tri.

Theo đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của nhân dân đã bảo đảm cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và an toàn.

Trong không khí phấn khởi của ngày bầu cử, việc ứng dụng công nghệ đã góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức, đồng thời khẳng định bước tiến trong quá trình hiện đại hóa công tác quản lý và tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh Thái Nguyên.