UEB hợp tác với NVIDIA phát triển chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh tế và khoa học dữ liệu

Với chủ đề "UEBers’ promotion: Làm chủ AI, làm chủ sự nghiệp", sự kiện là một bước tiến quan trọng trong việc hợp tác giữa học thuật và công nghệ, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các ngành nghề hiện đại, đặc biệt là trong đào tạo chuyên ngành “Hệ thống thông tin kinh tế và khoa học dữ liệu”, thuộc ngành Kinh tế phát triển.

Sự kiện "NVIDIA Tạo sức mạnh cho thế giới AI. Và cho bạn" với sự tham gia của nhiều đối tác lớn trong ngành công nghệ.

Sự kiện này cũng đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với Trường Đại học Kinh tế khi công bố mở rộng chương trình đào tạo với việc bổ sung chuyên ngành mới: Hệ thống thông tin kinh tế và khoa học dữ liệu.

Chuyên ngành này sẽ được triển khai từ năm học 2025-2026 và sẽ cung cấp một chương trình học đầy đủ về các ứng dụng AI trong các lĩnh vực kinh tế, giúp sinh viên có thể nắm vững các kỹ thuật và công cụ phục vụ phân tích dữ liệu và ứng dụng trong quản lý kinh tế.

PGS.TS. Nguyễn An Thịnh, Trưởng Khoa Kinh tế phát triển cho biết: “Những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực AI đã thúc đẩy trường cập nhật và xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành mới này. Sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức về lập trình, phân tích dữ liệu và ứng dụng AI trong thương mại điện tử, quản lý dữ liệu, phân tích kinh tế và các lĩnh vực liên quan”.

Không chỉ dừng lại ở việc đào tạo kiến thức và kỹ năng, Trường Đại học Kinh tế còn cam kết tạo ra môi trường kết nối mạnh mẽ giữa sinh viên và các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu. Với sự hỗ trợ từ các đối tác như NVIDIA và GIGABYTE, sinh viên sẽ có cơ hội tham gia vào các chương trình thực tập, khóa đào tạo chuyên sâu và các cuộc thi công nghệ, giúp họ chuẩn bị tốt hơn cho sự nghiệp sau này.

Bà Hoàng Kim Loan, đại diện NVIDIA Việt Nam nhấn mạnh, sự hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp công nghệ là yếu tố then chốt giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. NVIDIA sẽ tiếp tục cung cấp các sản phẩm công nghệ tiên tiến để hỗ trợ các cơ sở giáo dục và sinh viên, nhằm giúp quá trình học tập trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Theo bà Đào Thu Thảo, Quản lý Marketing của Tập đoàn GigaByte, ứng dụng AI trong công việc hiện đang là yêu cầu cần thiết đối với người lao động, đặc biệt là những lao động trẻ. Đây chính là lý do Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN quyết định đưa AI vào chương trình đào tạo của mình để giúp sinh viên có thể làm chủ công nghệ này ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, trang bị cho họ những kỹ năng không thể thiếu trong sự nghiệp tương lai.

Theo PGS.TS. Nguyễn An Thịnh, kể từ năm học 2025-2026, Khoa Kinh tế phát triển triển khai đào tạo 5 chuyên ngành hấp dẫn: Hệ thống thông tin kinh tế và khoa học dữ liệu; Phân tích dữ liệu kinh tế và chính sách; Kinh tế đầu tư và phát triển; Kinh tế du lịch và dịch vụ; Kinh tế tài nguyên môi trường và bất động sản.

Ngoài việc đào tạo lý thuyết, Trường Đại học Kinh tế cũng chú trọng đến việc xây dựng các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp công nghệ. Điều này không chỉ giúp sinh viên có cơ hội học hỏi và thực hành trên các nền tảng công nghệ hiện đại, mà còn mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong các tập đoàn công nghệ lớn như NVIDIA và GIGABYTE.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Một trong những mục tiêu quan trọng của sự kiện này là giúp sinh viên Trường Đại học Kinh tế tiếp cận và học hỏi các ứng dụng AI trong thực tế. Các chuyên gia từ NVIDIA và GIGABYTE đã chia sẻ những kiến thức quý giá về công nghệ AI, cũng như các xu hướng mới trong ngành công nghiệp này, tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên có thể phát triển nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.

Sự hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, NVIDIA, GIGABYTE và An Phát Computer trong việc phát triển chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh tế và khoa học dữ liệu là một bước tiến quan trọng trong việc trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong kỷ nguyên công nghệ số. Với sự hỗ trợ của các đối tác công nghệ hàng đầu, sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận với những nền tảng AI tiên tiến, mở ra cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong tương lai.