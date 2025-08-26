Hệ sinh thái VNPT Cyber Immunity “tiến vào” thị trường Nhật Bản

Trọng tâm là các giải pháp thuộc hệ sinh thái VNPT Cyber Immunity là dịch vụ giám sát và ứng cứu sự cố an toàn thông tin, phân tích mối đe dọa, kiểm thử xâm nhập và đào tạo nâng cao nhận thức bảo mật.

Với vai trò là tấm lá chắn trên không gian mạng cho người Việt, đảm bảo tín nhiệm số cho quốc gia thông qua việc tư vấn và thực thi các giải pháp bảo mật tổng thể, hiện, VNPT Cyber Immunity đã và đang phục vụ hơn 600 khách hàng trong đó có nhiều dự án trong điểm quốc gia của Bộ Công An, Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Tài chính…

Với hệ thống pháp lý chặt chẽ và yêu cầu cao về bảo mật, Nhật Bản từ lâu được xem là “bài kiểm tra khắt khe” cho mọi sản phẩm công nghệ quốc tế. Chính vì thế mà việc VNPT Cyber Immunity được GEMJPN lựa chọn để xúc tiến thương mại tại thị trường Nhật chính là sự khẳng định chất lượng toàn cầu của giải pháp bảo mật đến từ Việt Nam, cũng như cho thấy năng lực công nghệ Việt đã sẵn sàng đáp ứng những chuẩn mực an ninh mạng khắt khe hàng đầu thế giới.

Đại diện VNPT-IT và GEMJPN ký kết hợp tác chiến lược

Sự kiện này đồng thời đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược “Go Global” của VNPT Cyber Immunity cũng như góp phần khẳng định vị thế ngành an ninh mạng Việt Nam trên bản đồ công nghệ bảo mật thế giới.

Với tôn chỉ “Cyber Wellness for a Trusted Vietnam”, VNPT Cyber Immunity không chỉ là lá chắn số cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, mà còn đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong việc phòng chống tấn công mạng trong khu vực APAC thông qua các hoạt động hợp tác, liên minh, chia sẻ dữ liệu tình báo an ninh mạng và liên kết phát triển các giải pháp bảo mật toàn diện.