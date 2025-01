Security BootCamp 2023: 10 năm nhìn lại cuộc đua Trí tuệ nhân tạo

Nhìn lại chặng đường 10 năm gây dựng và phát triển, Ban Tổ chức và người tham dự thường niên đều thấy được những nỗ lực đáng trân quý và tâm huyết thực sự dành cho chương trình của những thành viên trong cộng đồng Security BootCamp. Bên cạnh đó là sự cổ vũ, động viên, đồng hành bền bỉ, vô tư, tích cực của nhiều đơn vị, chuyên gia trên tinh thần vì lợi ích chung của cộng đồng An toàn thông tin Việt Nam.

Tại sự kiện lần này, vấn đề được cộng đồng quan tâm đặc biệt và phải xem xét nghiêm túc là khả năng AI trở nên thông minh hơn con người. Từ đây, cộng đồng Security BootCamp đặt ra mục tiêu thúc giục, cảnh báo các Chính phủ nhanh chóng hành động để đảm bảo rằng AIkhông “chiếm quyền kiểm soát” xã hội loài người. Vấn đề này cũng được Geoffrey Hinton - một trong những cha đẻ của AI - thành viên quan trọng của Google đặc biệt quan tâm, đến mức ông quyết định nghỉ việc tại tại Google để có thể tự do lên tiếng về vấn đề tai nạn tiềm ẩn do AI có thể mang lại trong tương lai.

Ông Vũ Hoàng Liên - Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) phát biểu tại sự kiện.

Security BootCamp 2023 diễn ra với các nội dung chính: Hội thảo chuyên môn; Đấu trường Cyber Security Arena; Chương trình Kết nối mạng lưới chuyên gia An Toàn Thông tin.

Đây cũng là năm thứ 10 sự kiện được tổ chức. Tại sự kiện, ông Vũ Hoàng Liên - Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) nhấn mạnh trong suốt 10 năm qua, chương trình đã luôn thực hiện tốt và nghiêm túc sứ mệnh xây dựng cũng như kết nối đội ngũ những người làm về an toàn thông tin trong cả nước để cùng chia sẻ các kiến thức, kỹ năng mới nhất tạo thành một diễn đàn uy tín, có chất lượng chuyên môn hàng đầu về an toàn thông tin được cộng đồng ghi nhận tại Việt Nam.

Để giữ được ngọn lửa của Security BootCamp, Ban tổ chức đã luôn nỗ lực và công tâm trong việc lựa chọn các chủ đề thời sự nhất về an toàn thông tin cũng như các đề tài trình bày chuyên môn được lựa chọn sát sao nhằm mang đến các phương án khả thi và các chia sẻ có tính ứng dụng thực tế từ các diễn giả có uy tín trong lĩnh vực.

Bên cạnh đó, chương trình Đấu trường An toàn thông tin Cyber Security Arena cũng diễn ra thực sự nảy lửa với số lượng đôi đăng ký tham dự kỉ lục lên đến 26 đội (mỗi đội 3 thành viên). Nội dung Cyber Security Arena là Môi trường diễn tập mô phỏng hệ thống mạng của một doanh nghiệp với nhiều thành phần khác nhau. Hệ thống vừa bị tấn công, doanh nghiệp muốn thuê các chuyên gia an ninh thông tin thực hiện tìm kiếm bằng chứng, cách thức tấn công hacker đã thực hiện và đánh giá, tìm kiếm các lỗ hổng đang tồn tại.

Đội vô địch nội dung đấu trường là VNPT - VCI đến từ VNPT Cyber Immunity với 5350 điểm. Đội Nhì và 2 đội Ba lần lượt là GHTK đến từ Giao hàng Tiết kiệm với 4650 điểm; cùng VPS Security đến từ Công ty CP Chứng khoán VPS với 4600 điểm và ISITDTU đến từ Đại học Duy Tân với 3950 điểm đều xếp thứ ba.