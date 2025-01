GHTK bác bỏ tin đồn đình công, khẳng định chỉ tạm dừng nhận đơn để nâng cao chất lượng

Theo ghi nhận, GHTK đang là start - up giao hàng lãi lớn nhất tại Việt Nam. Đại diện GHTK mới đây đã khẳng định không có chuyện nhân viên công ty này đình công.



Chiều 29/1, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc nhân viên Giao hàng tiết kiệm (GHTK) tiến hành đình công, không nhận chuyển phát hàng hoá cho khách hàng.

Nhiều chủ shop online cho biết, đã giao hàng cho đơn vị vận chuyển nhiều ngày, nhưng khách hàng của mình vẫn chưa nhận được và cảm thấy hoang mang khi đang là mùa Tết, đây là thời gian cao điểm để bán hàng.

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc GHTK đang xảy ra đình công, trao đổi với Điện tử & Ứng dụng đại diện đơn vị này cho biết, hoàn toàn không có câu chuyện như trên.

Cụ thể, đại diện truyền thông của GHTK chia sẻ, trong 2 tuần giáp Tết, lượng hàng thương mại điện tử đưa vào mạng lưới tăng cao đột biến gây ảnh hưởng đến chất lượng vận hành. Vì vậy, GHTK buộc phải tạm ngừng nhận đơn ở một số khu vực cục bộ nhằm đảm bảo chất lượng vận hành.

Đại diện đơn vị này cho biết, rất hiểu và đồng cảm với các shop bán hàng vì dịp cuối năm là mùa kinh doanh cao điểm đối với các shop; đồng thời cam kết ngay trong tuần này sẽ nỗ lực hết sức nhằm thúc đẩy năng suất xử lý đơn hàng để nhận thêm đơn, kịp thời chuyển hàng Tết cho các chủ shop bán hàng.

Khi được hỏi GHTK có phản ứng gì về việc các thông tin trên mạng xã hội cho rằng nhân viên đơn vị này đang đình công, đại diện đơn vị này cho biết, hiện đang tập trung toàn bộ nguồn lực để giải quyết các vấn đề cho khách hàng, điều đó là quan trọng nhất nên hiện tại không có bình luận gì về các thông tin này.

GHTK lãi hàng trăm tỷ đồng mỗi năm tại Việt Nam

Không phải ngẫu nhiên mà GHTK từng được định giá lên đến 1 tỷ USD. Trong những năm qua, kết quả kinh doanh của đơn vị vận chuyển này đã liên tục đón những dấu hiệu khả quan. Ví dụ như trong năm 2022, GHTK mang về 8.600 đồng doanh thu, tăng 25% so với năm 2021 và gấp đến 25 lần so với cách đó 5 năm. Khấu trừ chi phí, doanh nghiệp này lãi 620 tỷ đồng, gấp 2 lần năm 2021 và gấp 34 lần so với năm 2017.

Sau 11 năm xuất hiện trên thị trường giao nhận, GHTK hiện có mặt tại 63 tỉnh thành với hơn 1.500 điểm giao nhận. Công ty có khoảng 30.000 nhân viên giao hàng và sở hữu hệ thống 600.000 m2 nhà kho. Hiện đơn vị này cán mốc 1,5 tỷ đơn hàng luân chuyển qua hệ thống.

CEO Phạm Hồng Quân cũng đã từng chia sẻ với Forbes Việt Nam rằng công ty này đang sắp xếp lại cổ phần trước IPO. "GHTK sẽ là công ty của Việt Nam, do người Việt lãnh đạo và phát triển bằng công nghệ Việt. Cổ đông ngoại sẽ không giữ quá 49% cổ phần và chỉ có vai trò đối tác tài chính", vị CEO khẳng định. Theo thông tin từ TechInAsia và DealStreetAsia, GHTK đã từng lên kế IPO trong năm 2022 với định giá lên đến 1 tỷ USD.