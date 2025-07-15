Chuyển động số
Hơn 200 trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu hội ngộ, đề xuất sáng kiến phát triển đất nước

Gia Hân

Gia Hân

12:00 | 15/07/2025
Với sự góp mặt của hơn 90% đại biểu từng được đào tạo tại nước ngoài, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần VI là nơi kết nối nguồn lực chất xám người Việt trên toàn thế giới, cùng thảo luận về AI, công nghệ xanh, giáo dục, chuyển đổi số và đề xuất khuyến nghị chính sách phát triển đất nước đến năm 2045.
Sáng nay 14/7, Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban quốc gia về người Việt Nam ở nước ngoài, Viện hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam, Đại học Vin và Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tổ chức họp báo Diễn đàn Trí thực trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Diễn đàn; anh Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; GS Trần Xuân Bách, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Diễn đàn, Giảng viên cao cấp Đại học quốc gia Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, các đại biểu là trí thức trẻ...

Hơn 200 trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu hội ngộ, đề xuất sáng kiến phát triển đất nước
Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại họp báo.

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu là Diễn đàn thường niên được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức từ năm 2018. Qua 5 kỳ diễn đàn, đã có sự tham gia của hơn 1000 trí thức trẻ trong và ngoài nước đóng góp vào các chương trình, chính sách liên quan đến phát triển tài năng trẻ Việt Nam. Đây là Diễn đàn tạo kênh trao đổi giữa trí thức trẻ trong và ngoài nước để thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ người Việt trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và toàn cầu. Đặc biệt, thảo luận và đề xuất các cơ chế thu hút, phát huy nhân tài một cách thiết thực, hiệu quả nhằm khuyến khích trí thức trẻ người Việt chủ động, nỗ lực cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước.

Qua các năm tổ chức Diễn đàn, Trung ương Đoàn đã thành lập Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu có cơ chế hoạt động, trao đổi thường xuyên của hơn 2.000 trí thức trẻ trên toàn thế giới.

Năm nay, Diễn đàn được tổ chức từ ngày 19 đến 21/7 tại tại Trường Đại học VinUni, Thủ đô Hà Nội với 201 đại biểu chính thức, hơn 300 đại biểu dự thính và khách mời tham gia trực tiếp hoặc trực tuyến. Ban tổ chức cũng mời 15 nhà khoa học uy tín cao tham gia Hội đồng tư vấn.

Hơn 200 trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu hội ngộ, đề xuất sáng kiến phát triển đất nước
Ban tổ chức cung cấp thông tin tại chương trình.

Trong số các đại biểu chính thức, hơn 90% được đào tạo ở nước ngoài, 62 đại biểu hiện đang công tác tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có 01 Giáo sư, 31 Phó giáo sư và trợ lý giáo sư, 150 Tiến sĩ, 19 Thạc sĩ/Nghiên cứu sinh đến từ các lĩnh vực mũi nhọn như: Vật lý hạt nhân, động cơ tên lửa, thuật toán AI, công nghệ thông tin, công nghệ y tế, khoa học vật liệu, chuyển đổi số, kỹ thuật xây dựng, khoa học dữ liệu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, y tế - sức khỏe, môi trường - phát triển bền vững, giáo dục, xã hội...

Tại Diễn đàn, ngoài chủ đề chung, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận 04 nhóm nội dung cụ thể: Ứng dụng A.I và các công nghệ mới để nâng cao năng suất lao động; Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo gắn với kinh tế xanh và phát triển bền vững; Thích ứng bền vững trước các thách thức của thời đại biến đổi toàn cầu; Phát triển nền tảng văn hóa, giáo dục trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại buổi họp báo, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khẳng định, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu là hoạt động thiết thực, cụ thể hóa các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị gần đây như Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hay Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, khẳng định vai trò tiên phong của nguồn nhân lực trí thức trẻ trong hành trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, kế thừa và phát huy thành công của 5 kỳ Diễn đàn trước, Diễn đàn năm nay có nhiều điểm đổi mới cả về nội dung, hình thức lẫn cách tiếp cận. Đại biểu tham dự có cơ cấu đa dạng, kết hợp hài hòa giữa các nhà khoa học giàu kinh nghiệm và lớp trí thức trẻ năng động, đang theo đuổi nghiên cứu tại các cơ sở khoa học hàng đầu thế giới.

Bên cạnh việc kế thừa tinh thần học thuật nghiêm túc và kết nối xuyên suốt của các kỳ trước, chương trình năm nay chú trọng hơn đến việc kết nối trí thức trẻ với thực tiễn phát triển quốc gia, thông qua các hoạt động mang tính trải nghiệm thực tế, đối thoại chuyên sâu với các tập đoàn, mô hình công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam.

Chủ đề thảo luận cũng được thiết kế tập trung hơn vào các nhóm vấn đề đang nổi lên mang tính chất toàn cầu, đòi hỏi sự góp sức từ chính đội ngũ trí thức trẻ – những người đang ở tuyến đầu của đổi mới, nghiên cứu, và kiến tạo tương lai. Đặc biệt, các phiên đối thoại không chỉ mang tính lý luận mà còn tập trung hướng tới các khuyến nghị chính sách thực chất, có thể chuyển hóa thành hành động cụ thể sau Diễn đàn.

“Chúng tôi kỳ vọng rằng, những đổi mới này sẽ giúp Diễn đàn không chỉ là nơi trao đổi tư tưởng, mà còn là cầu nối giữa trí thức - chính sách - thị trường, góp phần đưa các sáng kiến, tri thức và hàm lượng chất xám của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam vào trực tiếp dòng chảy phát triển đất nước trong giai đoạn mới”, anh Lâm nhấn mạnh.

Được biết, sau diễn đàn, các sáng kiến, giải pháp đột phát của trí thức trẻ sẽ được tổng hợp thành Báo cáo khuyến nghị của cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu để gửi tới các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, Ban tổ chức Diễn đàn sẽ công bố Báo cáo ghi nhận các cơ chế, khuyến nghị nhằm phát huy vai trò của trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu trong giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2045; Cơ sở dữ liệu Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu; Kỷ yếu diễn đàn.

Trong 03 ngày diễn ra Diễn đàn, bên cạnh các phiên thảo luận, các đại biểu dự kiến sẽ tham quan Nhà máy Vinfast Hải Phòng, tìm hiểu hệ sinh thái Vingroup và công ty kỳ lân Xanh SM; thảo luận về hệ sinh thái tài chính xanh của Sacombank; tham dự Tọa đàm về an ninh dữ liệu và tiếp kiến Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Hướng tới Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Ban điều hành Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu đã tổ chức 05 tọa đàm, hội thảo của 04 nhóm nội dung, thu hút hơn 1.000 trí thức trẻ và sinh viên nghiên cứu khoa học đăng ký tham dự, với 32 bài trình bày từ diễn giả là đại biểu và ban cố vấn diễn đàn.

Trí thức trẻ Bộ Khoa học và Công nghệ

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

