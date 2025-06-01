Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025 đẩy mạnh ứng dụng AI, chuyển đổi số

Ngày 31/5, tại tỉnh Gia Lai, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025. Sacombank là đơn vị đồng hành tổ chức Lễ ra quân và trao tặng các căn nhà hạnh phúc trong khuôn khổ chương trình.

Phát biểu tại lễ ra quân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận tinh thần xung kích, sáng tạo của lực lượng thanh niên và đề nghị các cấp, ngành tạo điều kiện để thanh niên phát huy vai trò trong khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kỳ vọng tổ chức Đoàn triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”, góp phần giúp người dân, đặc biệt là người trẻ, nhanh chóng tiếp cận công nghệ số và thích nghi với đời sống xã hội hiện đại. Đồng thời, chiến dịch cần chú trọng các hoạt động hè dành cho thiếu nhi, đảm bảo quyền học tập, vui chơi và phát triển toàn diện cho trẻ em.

Tại lễ phát động, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là cơ hội để thanh niên cống hiến, trưởng thành từ những công trình, phần việc cụ thể.

Năm 2025, chiến dịch gồm các chương trình trọng điểm như Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh, triển khai theo từng nhóm đối tượng.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 tại huyện Chư Păh, Gia Lai.

Các hoạt động sẽ tập trung hỗ trợ sắp xếp đơn vị hành chính, tuyên truyền chủ trương, tư vấn pháp lý và hỗ trợ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Chiến dịch cũng ưu tiên triển khai phong trào "Bình dân học vụ số", các đội hình chuyên môn phục vụ lĩnh vực công nghệ thông tin, y tế, nông nghiệp, pháp luật, giáo dục… Đồng thời, Trung ương Đoàn khuyến khích sáng kiến ứng dụng AI, dữ liệu mở và số hóa nhằm hỗ trợ chuyển đổi số và xây dựng xã nông thôn mới thông minh.

"Một hành trình mới của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã bắt đầu. Ban Bí thư Trung ương Đoàn kêu gọi và kỳ vọng chúng ta sẽ cùng nhau làm nên một mùa hè tình nguyện mới sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Tổ chức Đoàn, hội các cấp sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, là ngọn lửa truyền cảm hứng để đoàn viên, thanh niên cả nước cống hiến trọn vẹn trong mùa hè tình nguyện 2025", Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định.

Tại lễ ra quân, ông Đỗ Văn Chiến đã trao Cờ hiệu chiến dịch cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn – đại diện cho tuổi trẻ cả nước nhận nhiệm vụ thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025.

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhân dân xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh một bộ cồng chiêng nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Tây Nguyên.

Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em trong các cấp bộ Đoàn, Trung ương Đoàn đã tặng 30 suất quà cho 30 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trung ương Đoàn cùng các đơn vị đồng hành đã hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng cho Tỉnh đoàn Gia Lai để triển khai các hoạt động trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và các hoạt động hưởng ứng Thành hành động vì trẻ em.