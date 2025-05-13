Samsung mở bán phiên bản giới hạn Galaxy S25 Edge - Beyond Slim

Như đã đưa tin, sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, Samsung đã chính thức ra mắt Samsung Galaxy Ss25 Edge, chiếc điện thoại với chế tác tinh xảo, là sự kết hợp hài hòa giữa hiệu suất cao cấp, với độ mỏng ấn tượng chỉ 5.8mm cùng khung titan bền bỉ.

Samsung Việt Nam cũng đã tổ chức sự kiện ra mắt Galaxy Ss25 Edge sau thị trường quốc tế chỉ 2 giờ đồng hồ. Bên cạnh Galaxy Ss25 Edge, Samsung cũng đồng thời ra mắt phiên bản đặc biệt dành riêng cho thị trường Việt Nam - Samsung Galaxy S25 Edge, Beyond Slim Edition.

Samsung Galaxy S25 Edge, Beyond Slim Edition bán ra với số lượng giới hạn, chỉ 135 suất

Đây là không chỉ là tuyệt tác công nghệ độc quyền dành riêng cho những người tiên phong, mà còn là tuyên ngôn về phong cách sống, dấu ấn cá nhân đầy kiêu hãnh. Đáng chú ý, Samsung Galaxy S25 Edge, Beyond Slim Edition bán ra với số lượng giới hạn, chỉ 135 suất.

Và để tận hưởng vẻ đẹp huyền bí của sắc Đen Tuyền Titan mạnh mẽ, nét sang trọng của Bạc Titan tinh tế được kết hợp cùng bộ nhớ trong 512GB rộng lớn, đi cùng chiếc ốp lưng trong suốt Magnet để bảo vệ sự hoàn hảo mà vẫn khoe trọn vẻ đẹp nguyên bản… người sở hữu chắc chắn cũng là một người thật đặt biệt.

Đáng chú ý, khi mua Samsung Galaxy S25 Edge, Beyond Slim Edition, bạn còn có cơ hội sở hữu Galaxy S25 Ring thời thượng với ưu đãi hấp dẫn.

Khách mua Galaxy S25 Edge - Beyond Slim Edition còn được tặng những phần quà đặc biệt

Ngoài ra, Samsung còn trao tặng những món quà độc quyền, khẳng định vị thế của chủ nhân như chiếc Phone Chain Bạc sang trọng, chiếc túi tote Galaxy S25 Edge cá tính, cùng thư cảm ơn từ Samsung, như một lời tri ân sâu sắc đến những khách hàng đặc biệt. Galaxy S25 Edge - Beyond Slim Edition không chỉ là một thiết bị, mà là một trải nghiệm cao cấp, một biểu tượng của sự khác biệt và đẳng cấp.

Phiên bản độc quyền này chỉ có tại Samsung Official Store

Phiên bản độc quyền này chỉ có tại Samsung Official Store (gồm Samsung.com, Samsung Shop App, Samsung 68, và Samsung West Lake).

Ngoài ra, bạn có thể trực trải nghiệm Galaxy S25 Edge và Galaxy Ring cũng như nhận thêm nhiều phần quà trải nghiệm thú vị như túi, nón, sổ tay… tại Samsung West Lake (Hồ Tây, Hà Nội) và Samsung 68 (Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)

Truy cập https://www.samsung.com/vn/smartphones/galaxy-s25-edge/buy/ để đặt mua Samsung Galaxy S25 Edge, Beyond Slim Edition.