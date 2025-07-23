Thông tin xung quanh sự cố vỡ đê bối tại Hưng Yên do bão số 3

Cụ thể, thông tin từ Cục Tuyên huấn, Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết khoảng 17h30 chiều nay (22/7), tại đê bối khu vực cống Cù Là, xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên có hiện tượng tràn 300m trên mặt đê và vỡ khoảng 7m đê.

Được biết, khu vực xảy ra hiện tượng này có 42 hộ dân sinh sống, hiện đã được di dời về vị trí an toàn.

Các chiến sĩ cùng chính quyền và nhân dân khắc phục sự cố

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động 60 chiến sĩ cùng chính quyền và nhân dân xã Hồng Vũ khắc phục sự cố

Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã huy động 120 cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục, trong đó có 60 chiến sĩ thường trực, 60 dân quân tự vệ. Đến thời điểm hiện tại, người và phương tiện tham gia khắc phục đảm bảo an toàn khu vực đê gặp sự cố.

Theo thông tin đăng tải từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã gây ra mưa lớn kéo dài, nước dâng cao, lúc hơn 13h, đoạn bờ bao Cống Cù Là đã xảy ra hiện tượng tràn bờ, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn khu vực và đời sống của các hộ dân tại đây.

UBND xã Hồng Vũ đã khẩn trương huy động lực lượng, máy móc, vật tư, phối hợp đồng bộ, tổ chức ứng cứu và khắc phục sự cố ngay trong chiều cùng ngày.

UBND xã Hồng Vũ tiếp tục theo dõi sát tình hình, không lơ là, chủ quan trước mọi diễn biến của thời tiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân.