Anh - Ấn Độ ký thỏa thuận lịch sử, thúc đẩy thương mại 34 tỷ USD/năm

Các nhà kinh tế cho biết thỏa thuận này đánh dấu một “chiến thắng chiến lược” cho chính sách ngoại giao thương mại của New Delhi. Có tới 99% hàng hóa của Ấn Độ được vận chuyển sang Anh sẽ được miễn thuế. Ảnh: Getty.

Vào thứ Năm ngày 24/7, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Anh Keir Starmer, hai nước đã chính thức ký FTA sau ba năm đàm phán đầy thách thức. Thỏa thuận này sẽ xóa bỏ hoặc giảm thuế đối với phần lớn hàng hóa trao đổi giữa hai bên, bao gồm dệt may, ô tô, rượu whisky và hàng nông sản.

Theo nội dung FTA, 92% hàng hóa xuất khẩu của Anh sang Ấn Độ sẽ được miễn thuế hoàn toàn hoặc giảm mạnh, trong khi 99% hàng hóa xuất khẩu từ Ấn Độ sang Anh cũng sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan tương tự. Chính phủ Anh ước tính mức thuế trung bình áp dụng cho hàng xuất khẩu của nước này sang Ấn Độ sẽ giảm từ 15% xuống còn 3%.

Thỏa thuận cũng bao gồm các ưu đãi đáng chú ý như miễn đóng bảo hiểm xã hội trong ba năm cho lao động Ấn Độ làm việc tạm thời tại Anh, hay việc giảm dần thuế với rượu scotch từ mức 150% hiện nay xuống còn 40% trong vòng 10 năm. Với ngành công nghiệp ô tô, mức thuế 110% sẽ được hạ xuống 10% theo hệ thống hạn ngạch trong vòng 5 năm tới.

Phát biểu sau lễ ký, Thủ tướng Starmer gọi đây là “thỏa thuận mang lại lợi ích to lớn cho cả hai nước”, giúp nâng cao mức sống và giảm giá cho người tiêu dùng. Trong khi đó, ông Modi nhấn mạnh đây là “bản thiết kế cho sự thịnh vượng chung”, mở rộng cánh cửa thị trường cho hàng hóa chủ lực của Ấn Độ như dệt may, trang sức và sản phẩm nông nghiệp.

Dự kiến đến năm 2040, hiệp định này sẽ giúp tăng kim ngạch thương mại song phương thêm khoảng 25,5 tỷ bảng Anh (tương đương 33 tỷ USD), đưa tổng thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa hai nước vượt ngưỡng 75 tỷ bảng.

Tác động chiến lược và lan tỏa rộng

Theo các chuyên gia, đây là một trong những FTA đầu tiên mà Ấn Độ ký với một nền kinh tế phát triển. Samiran Chakraborty, chuyên gia kinh tế tại Citi Bank, đánh giá thỏa thuận có thể là bàn đạp cho các cuộc đàm phán thương mại tiếp theo của New Delhi với các nước phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ.

Dhiraj Nim, kinh tế gia tại ANZ, cho rằng thỏa thuận không chỉ thúc đẩy các ngành xuất khẩu truyền thống của Ấn Độ mà còn góp phần hỗ trợ công ăn việc làm và tăng trưởng công nghiệp. Thặng dư thương mại của Ấn Độ với Anh, vốn đã tăng mạnh trong hai năm qua, có thể sẽ còn mở rộng khi rào cản thuế quan được dỡ bỏ.

Mặt khác, thỏa thuận này cũng mang lại “đòn bẩy” quan trọng cho cả London và New Delhi trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại toàn cầu đang ngày càng phức tạp, đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể áp thuế cao hơn với hàng nhập khẩu từ nhiều nước, bao gồm cả EU và Ấn Độ, bắt đầu từ tháng 8.

Hiệp định thương mại giữa Anh và Ấn Độ hiện vẫn cần được quốc hội hai nước phê chuẩn, dự kiến hoàn tất trong vài tháng tới. Tuy nhiên, kỳ vọng về một kỷ nguyên hợp tác thương mại mới giữa hai quốc gia đã được thắp lên mạnh mẽ.

Theo ước tính của chính phủ Anh, thỏa thuận sẽ đóng góp thêm khoảng 4,8 tỷ bảng mỗi năm cho nền kinh tế, đưa GDP quốc gia này lên mức 2,85 nghìn tỷ bảng vào cuối năm nay. Đối với Ấn Độ, thỏa thuận thể hiện một vị thế mới: sẵn sàng đàm phán và giao dịch với các cường quốc phương Tây trên cơ sở bình đẳng.