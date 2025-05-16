Ấn Độ - Việt Nam tăng cường hợp tác văn hóa qua xá lợi Phật và Ngày Quốc tế Yoga

Tại buổi họp báo, Ngài Sandeep Arya – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam cho biết việc đưa xá lợi Đức Phật sang Việt Nam thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ Ấn Độ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tổ chức Maha Bodhi Society. Xá lợi được vận chuyển bằng máy bay quân sự, có Bộ trưởng tháp tùng, cho thấy tầm quan trọng và tính trang nghiêm của nghi lễ tâm linh này.

Đại sứ quán Ấn Độ đã tổ chức giao lưu báo chí thông tin về việc tôn trí xá lợi Đức Phật tại Việt Nam và Ngày quốc tế yoga năm 2025.

Chỉ sau vài ngày tôn trí, xá lợi Đức Phật đã thu hút khoảng 1,8 triệu lượt người đến chiêm bái tại TP.HCM và hơn 125.000 người tại Tây Ninh. Đại sứ Sandeep Arya khẳng định: “Di sản của Đức Phật là sợi dây tâm linh kết nối nhân dân hai nước. Ấn Độ mong muốn lan tỏa giá trị Phật giáo đến toàn thế giới”.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Ấn Độ cũng công bố thông tin về Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 11, dự kiến tổ chức tại 36 tỉnh, thành trên cả nước. Quảng Trị là địa phương đầu tiên diễn ra sự kiện, bắt đầu từ ngày 16/5.

Đại sứ Arya cũng cho biết, vào tháng 10/2024, Chính phủ Ấn Độ đã chính thức công nhận Pali – ngôn ngữ gốc của kinh điển Phật giáo - là một ngôn ngữ cổ điển quốc gia, góp phần gìn giữ và phát huy di sản văn hóa - tâm linh đặc sắc của nhân loại.