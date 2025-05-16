Hàng nghìn người xếp hàng xuyên đêm chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Quán Sứ

Thủ tướng: Không để người mua nhà ở xã hội phải "chen chúc, chạy vạy" mới được muaCuộc sống số
|Hàng nghìn người xếp hàng dài từ đêm đến rạng sáng trước cổng chùa Quán Sứ để chiêm bái xá lợi Phật.
|Các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt tắc nghẽn do dòng người đổ về chùa.
|Người dân kiên nhẫn xếp hàng ngay ngắn suốt nhiều giờ đồng hồ.
|Lực lượng chức năng thiết lập hàng rào mềm để đảm bảo trật tự khu vực chiêm bái.
|Tình nguyện viên phát nước, hỗ trợ người dân trong đêm.
|Phật tử chắp tay niệm Phật khi tiến vào khu vực chiêm bái xá lợi.
|Không khí trang nghiêm, tĩnh lặng bao trùm khuôn viên chùa giữa đêm khuya.
|Nhiều phật tử vừa xếp hàng vừa chắp tay niệm Phật, thể hiện lòng tôn kính sâu sắc.
|Đây không chỉ là sự kiện tôn giáo mà còn là dịp thể hiện niềm tin và sự gắn kết cộng đồng phật tử.
|Tiếng tụng kinh vang vọng trong không gian linh thiêng của chùa Quán Sứ.
|
Trước đó, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ đã được cung rước sang Việt Nam bằng chuyên cơ quân sự của Chính phủ Ấn Độ, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng 2/5.
Từ ngày 2 đến 8/5, xá lợi được tôn trí tại chùa Thanh Tâm (TP.HCM); sau đó tiếp tục được tôn trí tại núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) từ ngày 8 đến 13/5.
Từ ngày 13 đến 16/5, xá lợi Phật được cung rước ra Hà Nội và tôn trí tại tầng 1 hội trường chùa Quán Sứ để tăng ni, Phật tử và người dân chiêm bái.
Tiếp theo, từ ngày 17 đến 21/5, xá lợi sẽ được tôn trí tại chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam). Sau hành trình chiêm bái tại Việt Nam, xá lợi Đức Phật sẽ được cung rước trở về Ấn Độ.