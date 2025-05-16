Hàng nghìn người xếp hàng xuyên đêm chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Quán Sứ

Trước đó, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ đã được cung rước sang Việt Nam bằng chuyên cơ quân sự của Chính phủ Ấn Độ, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng 2/5.

Từ ngày 2 đến 8/5, xá lợi được tôn trí tại chùa Thanh Tâm (TP.HCM); sau đó tiếp tục được tôn trí tại núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) từ ngày 8 đến 13/5.

Từ ngày 13 đến 16/5, xá lợi Phật được cung rước ra Hà Nội và tôn trí tại tầng 1 hội trường chùa Quán Sứ để tăng ni, Phật tử và người dân chiêm bái.

Tiếp theo, từ ngày 17 đến 21/5, xá lợi sẽ được tôn trí tại chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam). Sau hành trình chiêm bái tại Việt Nam, xá lợi Đức Phật sẽ được cung rước trở về Ấn Độ.