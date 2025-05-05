Trung tâm Báo chí hiện đại sẵn sàng phục vụ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025

Trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, chiều 2/5, Trung tâm Báo chí TP.HCM phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 tại Học viện Phật giáo Việt Nam (cơ sở Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).

Đây là lần đầu tiên TP.HCM đăng cai tổ chức sự kiện Vesak quốc tế, đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động đối ngoại văn hóa, tôn giáo của thành phố.

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lễ Vesak 2025 nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế, lãnh đạo cấp cao và đông đảo tăng ni, phật tử trong và ngoài nước. Việc thành lập Trung tâm Báo chí nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác truyền thông, bảo đảm thông tin sự kiện được truyền tải nhanh chóng, chính xác và đầy đủ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025.

Trung tâm Báo chí được thiết kế hiện đại với hệ thống bàn làm việc, máy tính, máy in, kết nối internet tốc độ cao, cho phép hơn 200 tài khoản truy cập đồng thời. Bên cạnh đó, các nhà mạng đã hoàn tất phủ sóng 5G toàn bộ khu vực tổ chức Đại lễ. Không gian làm việc được bố trí thoáng mát, rộng rãi, có phục vụ nước uống và thực phẩm chay, tạo điều kiện tối đa cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó Trưởng ban Truyền thông Đại lễ cho biết, Vesak 2025 sẽ có nhiều hoạt động phong phú, mới mẻ, chưa từng có tiền lệ. Thông qua Trung tâm Báo chí, Ban Tổ chức kỳ vọng giới báo chí trong nước và quốc tế sẽ đưa tin kịp thời, đa chiều về sự kiện, góp phần lan tỏa thông điệp hòa bình, từ bi của Phật giáo đến cộng đồng toàn cầu.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Trung tâm Báo chí sẽ cập nhật thông tin chính thức hằng ngày, đồng thời chia sẻ dữ liệu, hình ảnh sự kiện qua hệ thống QR code, giúp các cơ quan báo chí tiếp cận nhanh chóng và tiện lợi.

Trung tâm Báo chí có nhiều trang thiết bị hiện đại để các phóng viên báo chí thuận lợi hơn khi tác nghiệp.

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ 20 sẽ diễn ra từ ngày 6 – 9/5.2025 tại TP.HCM, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam và 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Sự kiện dự kiến đón khoảng 1.300 đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia, hơn 1.500 đại biểu trong nước và hàng nghìn tăng ni, phật tử tham gia.

Song song với các hoạt động nghi lễ, hội thảo chuyên đề, còn có các chương trình lễ hội văn hóa, biểu diễn nghệ thuật quốc tế, chiêm bái Xá lợi Phật và trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức… diễn ra đến hết ngày 10/5/2025.

Sự kiện không chỉ khẳng định vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng Phật giáo thế giới, mà còn thể hiện chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, Vesak 2025 còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh TP.HCM và Việt Nam như một điểm đến văn hóa, du lịch, đầu tư hấp dẫn trên bản đồ quốc tế.