Làm thế nào để ứng dụng Việt Nam bứt phá doanh thu?

Trong nền kinh tế được thúc đẩy nhiều bởi số hoá như hiện nay thì điều hạn chế sự tăng trưởng và khả năng mở rộng chính là cơ sở hạ tầng thanh toán phân mảnh của Việt Nam - nơi tiền mặt vẫn chiếm ưu thế ở các vùng nông thôn và mức độ thâm nhập của ví điện tử hoặc của thẻ tín dụng chưa đồng đều giữa các nhóm nhân khẩu học. Điều này ảnh hưởng đến tính khả thi của các chiến lược kiếm tiền truyền thống như mua hàng trong ứng dụng hoặc đăng ký, khiến nhiều nhà phát triển phải dựa vào các định dạng quảng cáo cơ bản như biểu ngữ tĩnh hoặc quảng cáo xen kẽ.

Trước bối cảnh đó, các mô hình kiếm tiền được điều chỉnh, dựa trên dữ liệu phù hợp với hành vi của người dùng trên khắp các khu vực mục tiêu. Theo ông Hưng Lưu, Trưởng phòng tăng trưởng của MoMo Việt Nam, đã chia sẻ gần đây thì "Kiếm tiền từ các ứng dụng không còn có thể được giải quyết bằng việc đặt một vài biểu ngữ, mà việc cá nhân hóa quảng cáo theo hành vi của người dung - tối ưu hóa thời gian hiển thị, định dạng và thậm chí là sự liên quan về mặt văn hóa".

"Các nhà phát triển Việt Nam nên tận dụng AI để dự đoán thời điểm người dùng tương tác nhiều nhất” Ông nói thêm.

Yango Ads App Monetization giúp các nhà phát triển ứng dụng nâng cao doanh thu hiệu quả hơn

Yango Ads App Monetization, nền tảng đi đầu trong sự thay đổi này, được thiết kế để giúp các nhà phát triển ứng dụng nâng cao doanh thu một cách hiệu quả hơn, đặc biệt khi nhắm mục tiêu đến người dùng toàn cầu.

Yango Ads App Moneitization không chỉ tối ưu hoá doanh thu trên nhiều kênh như quảng cáo trong ứng dụng với sự kết hợp chiến lược giữa các mạng lưới quảng cáo địa phương và quốc tế. Nền tảng này còn cung cấp các công cụ trung gian thông minh giúp tự động hóa thử nghiệm A/B, tối ưu hóa tỷ lệ lấp đầy và tối đa hóa lợi nhuận mà không yêu cầu cấu hình phức tạp. Và quan trọng hơn, Yango Ads cũng ưu tiên cho việc bản địa hóa lên hàng đầu. Với đội ngũ hỗ trợ tiếng Việt tận tâm, nền tảng này giúp các nhà phát triển điều hướng cả thiết lập kỹ thuật và mở rộng quy mô doanh thu, đảm bảo rằng việc kiếm tiền được điều chỉnh theo nhu cầu của thị trường và cơ sở người dùng địa phương.

“Các nhà phát triển Việt Nam đang tạo ra các sản phẩm mang đẳng cấp thế giới, nhưng kiếm tiền thường là nơi đà phát triển bị đình trệ. Mục tiêu của chúng tôi là làm cho việc kiếm tiền toàn cầu trở nên trực quan, linh hoạt và phù hợp với từng mô hình kinh doanh. Với các công cụ do AI thúc đẩy và tối ưu hóa theo thời gian thực, chúng tôi giúp các nhà phát triển tập trung vào những gì họ làm tốt nhất, tạo ra các ứng dụng hấp dẫn”. Bà Nana Phan, Trưởng phòng Đối tác Chiến lược của Yango Ads, Đông Nam Á, chia sẻ.