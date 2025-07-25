MobiFone và Agribank ký hợp tác chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số nông thôn

Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược ngày 24/7 tại Hà Nội. Thỏa thuận được hai bên ký kết đúng thời điểm chuyển đổi số trở thành động lực chính của nền kinh tế, tạo tiền đề cho việc số hóa toàn diện các lĩnh vực trọng yếu.

MobiFone và Agribank ký kết hợp tác chiến lược: thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và tài chính toàn diện. Ảnh: MobiFone

Sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp chủ lực công nghệ - tài chính thu hút sự quan tâm đặc biệt khi MobiFone vừa chuyển giao về Bộ Công an từ tháng 2/2025. Việc định vị lại thành doanh nghiệp công nghệ - viễn thông số tiên phong giúp MobiFone tập trung phát triển các giải pháp phục vụ Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Agribank là ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất Việt Nam, đóng vai trò trụ cột trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp và tài chính nông thôn, cũng đang đẩy mạnh chiến lược số hóa toàn diện, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng số quốc dân, thân thiện và gần gũi với cộng đồng.

Theo thỏa thuận, MobiFone sẽ cung cấp cho Agribank các giải pháp công nghệ hiện đại như hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, chữ ký số, phần mềm quản lý bán hàng, bảo hiểm xã hội điện tử. Các dịch vụ truyền dẫn, Cloud, Co-location, SMS/Voice Brandname cũng được triển khai để đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, hiệu quả.

Ngược lại, Agribank sẽ hỗ trợ MobiFone về tín dụng, thanh toán, quản lý tài khoản, ngoại hối, bảo hiểm và các sản phẩm ngân hàng bán lẻ. Agribank cam kết ưu tiên điều kiện tài chính thuận lợi để hỗ trợ MobiFone phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Điểm nhấn của thỏa thuận hợp tác tập trung vào việc phát triển tài chính toàn diện, đặc biệt tại khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa. Hai bên sẽ triển khai các sản phẩm đồng thương hiệu, chương trình khuyến mại chéo, ưu đãi dịch vụ để tạo chuỗi giá trị dịch vụ tích hợp.

Các ứng dụng công nghệ tài chính như QR Sound, fintech, bảo mật, y tế số, nông nghiệp số được kỳ vọng sẽ thúc đẩy khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính - viễn thông chất lượng cao cho người dân cả nước. Đây là giải pháp then chốt để thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone, khẳng định thỏa thuận này sẽ mở rộng các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tổ chức, hộ kinh doanh. Mục tiêu góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện, phát triển kinh tế số nông thôn và nâng cao chất lượng sống người dân.

Ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank, nhấn mạnh hai bên sẽ xây dựng hệ sinh thái số trong lĩnh vực tài chính - viễn thông, hỗ trợ mục tiêu chuyển đổi số quốc gia theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Thỏa thuận hợp tác MobiFone - Agribank tạo chuyển biến tích cực cho việc liên kết giữa các doanh nghiệp quốc doanh trong quá trình chuyển đổi số. Sự kết hợp giữa công nghệ số và tài chính truyền thống sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn của Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia.

Với lợi thế về hạ tầng công nghệ của MobiFone và mạng lưới phủ sóng rộng khắp của Agribank, đặc biệt tại khu vực nông thôn, thỏa thuận này có tiềm năng tạo ra những thay đổi tích cực trong cách thức cung cấp dịch vụ tài chính - viễn thông đến tay người dân.