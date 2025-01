Triển lãm quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam – VietAd 2023 – Hà Nội đánh dấu sự trở lại cùng mục tiêu tiếp tục tạo cầu nối giao thương để các doanh nghiệp quảng cáo trong và ngoài nước gặp gỡ trao đổi, quảng bá thương hiệu, chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường.Đây cũng là triển lãm chuyên ngành quảng cáo duy nhất tại Việt Nam, được Hiệp hội Triển lãm toàn cầu UFI công nhận là triển lãm đạt chuẩn quốc tế, VietAd được biết đến rộng rãi trong khu vực châu Á và các quốc gia trên thế giới, trở thành kênh giao thương chính của các doanh nghiệp trong ngành quảng cáo Việt Nam.

Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam phát biểu khai mạc triển lãm.

Đến với triển lãm VietAd năm nay, khách tham quan sẽ được trải nghiệm hàng loạt các công nghệ mới, sản phẩm mới như: máy in với độ phân giải cao, in tốc độ cao, in bạt khổ lớn, máy uốn và hàn chữ tự động, công nghệ quảng cáo LED 3D, công nghệ trình chiếu hình ảnh 3D, màn hình tương tác thông minh, bộ điều khiển màn hình LED với khả năng quản lý lên tới hàng trăm triệu pixel...

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Bắt đầu từ năm 2017 , Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam được tổ chức đồng thời với Triển lãm quốc tế ngành In ấn và Bao bì Việt Nam - VPSE 2023 - Hà Nội. Theo Ban tổ chức, sự kết hợp của 2 triển lãm trong cùng thời điểm có liên quan mật thiết với nhau trong lĩnh vực quảng cáo, in ấn.

Triển lãm tạo cơ hội để các doanh nghiệp trong ngành tìm kiếm đối tác, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, đáp ứng nhu cầu của thị trường, tăng dần tỷ lệ nội địa hóa, góp phần thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của ngành in ấn, bao bì trong nước. Trong bối cảnh hiện tại, nhiều doanh nghiệp của ngành đang gặp khó khăn về đơn hàng, chuỗi cung ứng và duy trì thị trường, do đó việc trực tiếp tìm hiểu, nắm bắt thông tin, cập nhật công nghệ, kỹ thuật mới sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp có định hướng và chiến lược kinh doanh trong thời gian tới.

Với quy mô 220 gian hàng, Triển lãm VietAd 2023 và VPSE 2023 tại Hà Nội dự kiến chào đón trên 5.000 lượt khách tham quan.

Phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam cho biết, triển lãm VietAd và Triển lãm VPSE là những sự kiện chính thức, quan trọng, thường niên của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Hiệp hội In Việt Nam và Hiệp hội Bao bì Việt Nam.

Qua các lần tổ chức thành công, Triển lãm VietAd và Triển lãm VPSE đã trở thành sự kiện giao thương uy tín, chất lượng của cộng đồng doanh nghiệp; là nơi các doanh nghiệp tham gia trực tiếp giới thiệu những loại máy móc, thiết bị, công nghệ mới; là nơi khách tham quan tiếp cận, tìm ra những giải pháp tối ưu phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mình.