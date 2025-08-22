Elon Musk đối mặt với vụ kiện liên quan đến chương trình tặng thưởng trị giá 1 triệu USD

Elon Musk đối mặt với vụ kiện liên quan đến xổ số bầu cử trị giá 1 triệu USD. Ảnh: Getty.

Theo hồ sơ, Jacqueline McAferty, cư dân Arizona, cho rằng Musk và America PAC – ủy ban hành động chính trị do ông thành lập nhằm ủng hộ chiến dịch tranh cử của Donald Trump đã thuyết phục cử tri ở bảy bang chiến trường ký vào bản kiến nghị ủng hộ Hiến pháp Hoa Kỳ. Đổi lại, họ được hứa hẹn cơ hội nhận thưởng 1 triệu USD, nhưng thực tế “không có cơ hội thực sự để thắng”.

Cử tri ký tên cũng phải cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, email, số điện thoại đó có thể là dữ liệu có giá trị lớn đối với các nhà môi giới dữ liệu chính trị.

Musk phủ nhận điều hành một chương trình xổ số bất hợp pháp, cho rằng khoản tiền 1 triệu USD không phải “giải thưởng” mà là khoản thanh toán cho những người được chọn làm phát ngôn viên cho PAC. Tuy nhiên, thẩm phán Robert Pitman nhận định:

“Có thể nguyên đơn đã dựa vào những tuyên bố đó để tin rằng đây là một cơ hội tham gia xổ số ngẫu nhiên – ngay cả khi đó không phải là ý định của bị đơn.”

Vụ kiện được đệ trình vào Ngày bầu cử (5/11/2024) và vẫn đang trong giai đoạn sơ thẩm.

Trước đó, một thẩm phán ở Philadelphia cũng từ chối đình chỉ chương trình tặng thưởng của Musk, do chưa có bằng chứng rõ ràng chứng minh đây là xổ số trái luật.