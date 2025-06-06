Elon Musk tuyên bố ngừng hoạt động tàu vũ trụ Dragon sau đe dọa từ Donald Trump

Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích Elon Musk khi mâu thuẫn giữa họ về một dự luật thuế lớn đang nhanh chóng leo thang. Ảnh: Getty.

Trump gọi Elon Musk là "Điên", đe dọa cắt hợp đồng Chính phủ với SpaceX và Tesla

Cuộc khẩu chiến chưa từng có giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk đã bùng nổ dữ dội trong ngày 5 tháng 6, khi Trump công khai gọi ông chủ Tesla là "điên" và đe dọa sẽ chấm dứt tất cả các hợp đồng chính phủ với các công ty do Musk điều hành, bao gồm SpaceX và Tesla.

Tuyên bố của ông Trump được đăng tải trên nền tảng Truth Social: "Cách đơn giản nhất để tiết kiệm hàng tỷ đô la cho ngân sách là cắt trợ cấp và hợp đồng chính phủ với Elon. Tôi luôn ngạc nhiên vì Biden không làm điều đó sớm hơn!"

Ngay lập tức, Elon Musk phản pháo trên X (trước đây là Twitter): "Cứ làm đi, làm cho ngày của tôi tuyệt vời hơn." Tỷ phú giàu nhất thế giới còn tuyên bố SpaceX sẽ "ngừng hoạt động tàu vũ trụ Dragon ngay lập tức" để phản ứng trước lời đe dọa của Trump.

Căng thẳng giữa hai nhân vật quyền lực nhất nước Mỹ leo thang sau nhiều tháng có dấu hiệu rạn nứt. Mới tuần trước, cả hai còn dành lời khen ngợi cho nhau trong một buổi lễ tại Phòng Bầu dục, nơi ông Musk được ghi nhận vì những đóng góp trong lĩnh vực hiệu quả chính phủ. Nhưng chỉ vài ngày sau, tất cả đã đảo chiều.

Tỷ phú công nghệ cho biết nếu không có sự hậu thuẫn của mình trong cuộc bầu cử trước, Trump đã không thể chiến thắng: "Nếu không có tôi, Trump đã thua, Hạ viện nằm trong tay Đảng Dân chủ và Thượng viện sẽ là 51-49 nghiêng về họ."

Không dừng lại ở đó, Musk công khai ủng hộ việc luận tội ông Trump và thay thế bằng Phó Tổng thống đương nhiệm JD Vance. Trong một bài đăng khác, Musk thậm chí còn cáo buộc chính quyền Trump giấu hồ sơ liên quan đến tội phạm tình dục Jeffrey Epstein và ám chỉ rằng tên của Trump xuất hiện trong đó. Tuy nhiên, ông không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào và Trump đã phủ nhận mọi liên quan.

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, ông Trump tiếp tục công kích Musk, cho rằng vị CEO đã "suy yếu" trong những ngày cuối cùng giữ vai trò cố vấn đặc biệt. "Tôi đã yêu cầu ông ta rời đi", Trump nói trên Truth Social. Musk đáp trả: "Một lời nói dối trắng trợn."

Trump gọi Musk là “KẺ ĐIÊN” và ám chỉ rằng ông có thể nhắm vào các hợp đồng chính phủ của CEO Tesla.

Gốc rễ của mâu thuẫn lần này bắt nguồn từ việc Musk phản đối mạnh mẽ dự luật ngân sách khổng lồ do Trump đề xuất, bao gồm các điều khoản cắt giảm tín dụng xe điện và trợ cấp năng lượng tái tạo. Trump cho rằng việc bãi bỏ sắc lệnh thúc đẩy xe điện đã khiến Musk "phát điên".

Musk cảnh báo dự luật sẽ làm tăng mạnh thâm hụt ngân sách và kêu gọi các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa ngăn chặn. Ông cũng nhận được sự ủng hộ từ các nhóm tài chính bảo thủ trong đảng. Tuy nhiên, sự công kích dữ dội nhắm vào Trump đã khiến một bộ phận trung thành phản ứng gay gắt.

Cựu chiến lược gia Nhà Trắng Steve Bannon thậm chí kêu gọi hủy toàn bộ hợp đồng giữa chính phủ và các công ty của Elon Musk, đồng thời mở cuộc điều tra toàn diện về ông, từ tình trạng nhập cư, sử dụng chất kích thích, cho đến quan hệ với Trung Quốc và các hoạt động quốc phòng.

Không phải ngẫu nhiên mà những lời đe dọa từ Trump có thể gây chấn động thị trường. SpaceX hiện là một trong những nhà thầu quốc phòng lớn nhất nước Mỹ với 3,8 tỷ đô la hợp đồng chỉ riêng trong năm tài chính 2024. Tổng cộng, Musk và các công ty của ông đã nhận được ít nhất 38 tỷ đô la từ chính phủ Mỹ trong hơn hai thập kỷ, bao gồm các hợp đồng với NASA, Không quân và các chương trình nghiên cứu liên bang khác.

SpaceX hiện cũng là một trong những đơn vị dẫn đầu trong đề án phòng thủ tên lửa “Golden Dome” của chính quyền Trump, một chương trình có giá trị hàng chục tỷ đô la trong tương lai.

Giữa lúc căng thẳng tiếp tục leo thang, thị trường chứng khoán lập tức phản ứng. Cổ phiếu Tesla tiếp tục lao dốc mạnh sau những phát ngôn công khai giữa hai bên. Giới quan sát cho rằng, đây có thể là bước ngoặt khiến quan hệ giữa hai nhân vật có tầm ảnh hưởng hàng đầu tại Mỹ trở nên không thể hàn gắn.

Cuộc đối đầu giữa Donald Trump và Elon Musk đang biến thành một cuộc chiến quyền lực và danh tiếng, có thể định hình cả đường hướng chính trị lẫn chiến lược công nghệ của nước Mỹ trong thập niên tới.