Trung tâm Sáng tạo khai thác dữ liệu ra mắt với sứ mệnh dẫn dắt công nghệ lõi

Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu trực thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia thuộc Bộ Công an chính thức ra mắt tại Hà Nội ngày 4/7/2025. Đơn vị mới được định vị như "bộ não" đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực dữ liệu, với vai trò dẫn dắt trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các sản phẩm công nghệ dữ liệu lõi.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia nhấn mạnh: "Trung tâm sẽ là nơi ươm tạo các sáng kiến công nghệ, đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp và người dân trong quá trình hiện đại hóa đất nước."

Trung tâm tập trung nghiên cứu các lĩnh vực then chốt gồm hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chuỗi khối, hệ thống quản trị và phân tích dữ liệu lớn. Hoạt động của đơn vị hướng tới mục tiêu xây dựng năng lực tự chủ công nghệ, giảm phụ thuộc vào các giải pháp nước ngoài trong lĩnh vực dữ liệu.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia, Bộ Công an phát biểu tại Lễ Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu và Phòng an ninh, an toàn hệ thống

Vai trò tham mưu và bảo đảm an ninh dữ liệu

Trung tâm đảm nhận nhiệm vụ xây dựng, tham mưu ban hành các nghị định, văn bản hướng dẫn về an ninh, an toàn, bảo mật dữ liệu. Đơn vị nghiên cứu, xây dựng hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực dữ liệu.

Một trong những ưu tiên hàng đầu của Trung tâm là bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ từ dữ liệu và phát triển quỹ đổi mới sáng tạo về khoa học dữ liệu. Hoạt động này tạo nền tảng vững chắc cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân phát triển sản phẩm, dịch vụ dựa trên dữ liệu.

Trung tâm cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình vận hành các hệ thống dữ liệu quốc gia. Điều này đảm bảo tính thống nhất, tương thích và bảo mật cho toàn bộ hệ sinh thái dữ liệu của quốc gia.

Hệ sinh thái đổi mới và sản phẩm công nghệ lõi

Tại lễ ra mắt, Trung tâm đã ký kết hợp tác với 27 đối tác công nghệ lớn bao gồm MobiFone, VNVC, Pila, Nadat, Iris, Misa, TTC, GoldSun, Vietnamdata, GHTK, DataNest... Các thỏa thuận hợp tác mở ra cơ hội xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển các nền tảng dữ liệu lõi quốc gia.

Cùng với việc ra mắt, Trung tâm giới thiệu sáu sản phẩm, giải pháp dữ liệu cốt lõi do các doanh nghiệp công nghệ trong nước phát triển. NDAChain - nền tảng chuỗi khối quốc gia đầu tiên được thiết kế và vận hành hoàn toàn bởi người Việt, đảm bảo chủ quyền công nghệ và an ninh dữ liệu.

Nền tảng tích hợp, chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia hỗ trợ kết nối và đồng bộ hóa dữ liệu giữa các cơ quan, địa phương trên toàn quốc. Ứng dụng định danh phi tập trung quốc gia mang đến giải pháp xác thực danh tính số an toàn, bảo mật cho mọi công dân.

Trợ lý ảo quốc gia Rabbi ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ điều hành, quản trị nhà nước, nâng cao hiệu quả dịch vụ công. Hệ thống thư điện tử quốc gia cung cấp giải pháp liên lạc bảo mật thay thế các dịch vụ email nước ngoài. Sàn giao dịch dữ liệu quốc gia tạo nền tảng trao đổi, mua bán dữ liệu minh bạch, hợp pháp.

Các sản phẩm này thể hiện năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ của Việt Nam, đồng thời tạo tiền đề cho việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu tự chủ, độc lập về mặt công nghệ.

Việc thành lập Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu tạo động lực mạnh mẽ cho đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Trung tâm sẽ là môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân phát triển sản phẩm, dịch vụ dựa trên dữ liệu, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế.