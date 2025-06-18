Ra mắt Trung tâm Chuyển đổi kép hỗ trợ doanh nghiệp SME chuyển đổi số và thích ứng môi trường

Hội thảo được diễn ra với sự tham gia tích cực của đại diện các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, viện nghiên cứu, và hơn 100 đại biểu đến từ cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Bùi Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể khẳng định, trong bối cảnh toàn cầu đang đứng trước những thách thức ngày càng nghiêm trọng về biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm môi trường, các quốc gia không thể đứng ngoài cuộc trong việc tìm kiếm các giải pháp phát triển bền vững. Để giải quyết những thách thức này, tiến hành chuyển đổi kép, nghĩa là chuyển đổi số và chuyển đổi xanh song hành là vô cùng cần thiết.

Ông Bùi Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể phát biểu tại hội thảo.

Theo ông Bùi Anh Tuấn: “Đây không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là cơ hội để doanh nghiệp đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án này mặc dù không phải là một dự án có quy mô lớn, nhưng nội dung và mục tiêu của dự án sẽ là hạt nhân lan tỏa những giá trị về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường đến toàn xã hội đúng với tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra”.

Dự án với 2 Hợp phần chính với các mục tiêu cụ thể như: Hợp phần 1: Cải thiện các điều kiện để DNNVV tăng khả năng sử dụng dữ liệu thân thiện với người dùng hướng tới tiết kiệm năng lượng và nguồn lực đầu vào, giảm phát thải: nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tăng khả năng sử dụng dữ liệu để tiết kiệm năng lượng, nguồn lực đầu vào và giảm phát thải thông qua việc cải thiện dữ liệu thân thiện với người dùng, dễ hiểu, được lưu trữ một cách có hệ thống trong các khâu từ thu thập, số hoá, xử lý, lưu trữ và khai thác.

Hợp phần 2: Cải thiện năng lực cho DNNVV và các thành phần tham gia trực tiếp trong hệ sinh thái chuyển đổi kép để triển khai các giải pháp số nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững.

Ông Dennis Quennet, Giám đốc Chương trình Phát triển kinh tế bền vững tại GIZ Việt Nam cho biết, Việt Nam và Đức đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ DNNVV, lực lượng giữ vai trò tiên phong trong quá trình chuyển đổi kép.

Ông Dennis Quennet, Giám đốc Chương trình Phát triển kinh tế bền vững tại GIZ Việt Nam phát biểu.

“Chúng tôi tin tưởng dự án sẽ được triển khai đúng tiến độ, góp phần vào thành công của Việt Nam trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Thay mặt Chính phủ Đức, GIZ cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi, đồng thời tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước”, ông Dennis Quennet khẳng định.

Trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Cục Phát triển doanh nghiệp và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ, hoạt động đào tạo đầu tiên dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã chính thức được triển khai, tập trung vào ba lĩnh vực chủ chốt: chế biến nông sản, dệt may – may mặc và chế biến gỗ.

Dự kiến trong tháng 7 và tháng 8 tới, gần 100 doanh nghiệp thuộc ba ngành nói trên sẽ tham gia chương trình đào tạo nhằm nâng cao hiệu suất sản xuất thông qua việc ứng dụng dữ liệu. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội tiếp tục đồng hành cùng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể và GIZ thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo chuyên sâu và triển khai các dự án thử nghiệm. Các hoạt động này sẽ được triển khai nối tiếp nhau và diễn ra trong thời hạn 2025-2028.

Sau buổi Hội thảo, toàn bộ tài liệu hướng dẫn sẽ được công bố trên Cổng Thông tin doanh nghiệp https://business.gov.vn để doanh nghiệp dễ dàng truy cập đăng ký tham gia và theo các hoạt động của Dự án.