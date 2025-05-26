HK Travel Japan ra mắt tại Việt Nam, thúc đẩy kết nối du lịch Việt - Nhật

Được thành lập từ năm 2014 tại Nhật Bản, HK Travel Japan là đơn vị đầu tiên do người Việt sáng lập và hoạt động hợp pháp tại Nhật Bản trong lĩnh vực du lịch.

Công ty chuyên tổ chức tour nội địa Nhật Bản và quốc tế, với cam kết hoạt động minh bạch, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn và quyền lợi tối đa cho khách hàng.

Ra mắt tại Việt Nam, HK Travel Japan hướng đến vai trò là cầu nối chiến lược giữa hai nền du lịch có nhiều tương đồng nhưng khác biệt trong vận hành.

Công ty du lịch HK Travel Japan đã chính thức ra mắt thương hiệu tại Việt Nam nhằm mở rộng kết nối du lịch Việt - Nhật.

Bên cạnh các tour truyền thống, công ty tập trung phát triển các sản phẩm chuyên đề như:Du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe tại Nhật Bản;Tour kết hợp học tập – khám phá thực tế (CAST);Du lịch MICE (hội nghị, hội thảo);Du lịch golf và xúc tiến đầu tư.

Với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại tại Nhật Bản, phương tiện vận chuyển chuyên nghiệp và đội ngũ hướng dẫn viên người Việt am hiểu ngôn ngữ, văn hóa, pháp luật Nhật, HK Travel Japan có khả năng đáp ứng linh hoạt các yêu cầu đa dạng từ thị trường Việt Nam. Đặc biệt, công ty còn sở hữu đội ngũ luật sư và cố vấn người Nhật để hỗ trợ và bảo vệ tối đa quyền lợi du khách Việt.

“Chúng tôi mong muốn trở thành người bạn đồng hành của các doanh nghiệp Việt, cùng nâng tầm sản phẩm du lịch hướng tới nhóm khách hàng cao cấp và có nhu cầu chuyên biệt”, đại diện HK Travel Japan khẳng định.

Với văn phòng đại diện tại Việt Nam, HK Travel Japan không chỉ mở rộng kinh doanh mà còn mang theo khát vọng “trở về để chia sẻ” chia sẻ kinh nghiệm gần một thập kỷ hoạt động tại Nhật Bản, chia sẻ chuẩn mực quốc tế và xây dựng mạng lưới hợp tác bền vững với các đơn vị trong nước.

Sự xuất hiện của HK Travel Japan được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, góp phần chuyên nghiệp hóa ngành du lịch Việt trong giai đoạn hậu COVID-19.