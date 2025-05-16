Korea Travel Mart 2025 thúc đẩy hợp tác du lịch Việt - Hàn

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch Hàn Quốc 2025 - Korea Travel Festa 2025, quy tụ hơn 20 đơn vị xúc tiến du lịch từ Hàn Quốc cùng hơn 100 doanh nghiệp, hãng hàng không, cơ quan báo chí và hiệp hội du lịch Việt Nam.

Korea Travel Mart 2025 được kỳ vọng là cầu nối chiến lược thúc đẩy hợp tác và phát triển bền vững ngành du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Bà Park Eun Jung, Trưởng Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam

Du lịch Việt - Hàn vượt mốc 5 triệu lượt khách trong năm 2024

Năm 2024 đánh dấu cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên lượng khách du lịch hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc vượt mốc 5 triệu lượt - một bước tiến lớn trong quan hệ hợp tác song phương.

Trong đó, số lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc đạt hơn 511 nghìn lượt và số lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam đã đạt hơn 4.6 triệu lượt. Riêng 4 tháng đầu năm 2025, Hàn Quốc đã đón 183.000 lượt khách Việt Nam, tăng trưởng 12,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Đặc biệt, lượng khách du lịch MICE (du lịch khen thưởng) từ Việt Nam đến Hàn Quốc được KTO hỗ trợ năm 2024 đạt gần 54.000 lượt, tăng 32,2% so với năm 2023, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á về số lượng khách du lịch MICE tới Hàn Quốc, chỉ sau Philippines. Không chỉ gia tăng về số lượng, quy mô các đoàn khách MICE cũng vô cùng ấn tượng.

Trong tổng số gần 500 đoàn du lịch khen thưởng được KTO hỗ trợ năm 2024, đã có hơn 20 đoàn đến từ các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, mỗi đoàn đều có trên 500 khách. Điều này đã thể hiện sự tin tưởng và hài lòng cao từ phía doanh nghiệp Việt, đồng thời khẳng định sức hút bền vững của Hàn Quốc trong vai trò điểm đến lý tưởng cho thị trường MICE quốc tế.

Tại sự kiện Korea Travel Mart 2025, KTO đã giới thiệu loạt điểm đến mới, chính sách hỗ trợ đặc biệt cho năm 2025.

Những con số ấn tượng trên không chỉ phản ánh xu hướng tăng trưởng tích cực, mà còn đặt nền tảng vững chắc cho việc mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực du lịch. Trong bối cảnh đó, Korea Travel Mart 2025 được tổ chức như một sự kiện mang tính chiến lược, nhằm cụ thể hóa các cơ hội hợp tác tiềm năng giữa hai nước thông qua các hoạt động thiết thực và chuyên sâu. Sự kiện có sự tham gia của hơn 20 đơn vị đến từ Hàn Quốc là các cục xúc tiến du lịch địa phương như Jeju, Gyeonggi; đại diện của các điểm đến du lịch hàng đầu Hàn Quốc và các đơn vị du lịch đối tác tiêu biểu của Hàn Quốc, tạo điều kiện cho các bên trao đổi, thảo luận và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh trong tương lai. Tham dự từ phía Việt Nam là đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội du lịch, hãng hàng không, báo chí, đặc biệt cùng với hơn 50 công ty du lịch Việt Nam. Trong chương trình KTO đã giới thiệu những điểm đến du lịch Hàn Quốc mới, các chính sách hỗ trợ đặc biệt trong năm 2025 và mang đến chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc The Painters của các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc.

KTO đẩy mạnh chuỗi sự kiện quảng bá tại Việt Nam

Tiếp nối thành công của Korea Travel Mart 2025, KTO sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quảng bá đa dạng, nổi bật trong năm nay là gồm tổ chức Lễ hội Du lịch Hàn Quốc 2025 (Korea Travel Festa 2025) là sự kiện B2C lớn nhất trong năm, diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 21–22/6/2025, dự kiến thu hút hơn 30.000 lượt khách tham dự.

Bên cạnh đó, KTO cũng sẽ tiếp tục tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE 2025) từ ngày 4-6/9/2025 với nhiều hoạt động hấp dẫn, nhằm kết nối sâu rộng với thị trường du lịch Việt Nam.

“Chúng tôi tin rằng Korea Travel Mart 2025 sẽ là cầu nối thiết thực giúp tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Hàn Quốc. Sự kiện không chỉ mở ra cơ hội hợp tác chiến lược mà còn thể hiện cam kết của KTO trong việc hỗ trợ và đồng hành cùng thị trường Việt Nam - một trong những thị trường trọng điểm và giàu tiềm năng nhất tại khu vực Đông Nam Á.

Với các chính sách hỗ trợ hấp dẫn, cùng việc liên tục cập nhật các sản phẩm du lịch mới, phù hợp với nhu cầu và xu hướng của du khách Việt, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động giao lưu du lịch song phương trong thời gian tới.” - Bà Park Eun Jung, Trưởng Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam.