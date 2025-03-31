Doanh nghiệp số
Du Lịch Việt giảm giá hơn 300 tour tại Ngày hội du lịch TP. Hồ Chí Minh 2025

Võ Vinh

Võ Vinh

15:03 | 31/03/2025
Công ty Cổ phần Truyền thông Du Lịch Việt đã tung ra chùm tour “Xoay mùa du hý- Săn tour hết ý” gồm hơn 300 chương trình du lịch trong và ngoài nước với mức giảm giá lên đến 5 triệu đồng/khách và hàng ngàn phần quà tiện ích du lịch và voucher giảm giá….
Ngày hội du lịch TP HCM 2025 với chủ đề Hội tụ và Tỏa sáng sẽ diễn ra từ 3-6/4 tại công viên 23/9, Quận 1,TP Hồ Chí Minh. Hưởng ứng và nắm bắt cơ hội quảng bá lớn từ sự kiện thu hút rất đông du khách, Công ty Cổ phần Truyền thông Du Lịch Việt đã tung ra chùm tour “Xoay mùa du hý- Săn tour hết ý” gồm hơn 300 chương trình du lịch trong và ngoài nước với mức giảm giá lên đến 5 triệu đồng/khách và hàng ngàn phần quà tiện ích du lịch, cơ hội và voucher giảm giá….

Theo đó, du Lịch Việt sẽ áp dụng mức giảm sâu này tại Ngày hội và cho tất cả các tour dịp cao điểm hè với kỳ vọng sẽ kích thích nhu cầu du lịch của các gia đình, các tổ chức, doanh nghiệp… dịp cao điểm lễ 30/4&1/5, cao điểm hè .

Săn bão deal may mắn giảm giá lên đến 90% bằng nhiều hoạt động, trò chơi tại gian hàng số 40,41,42,43 của công ty Du Lịch Việt.

Đến với gian hàng Du lịch Việt trong Ngày hội năm 2025, khách hàng đăng ký hay giữ chỗ tour bất kỳ trong chùm tour “Xoay mùa du hý- Săn tour hết ý” sẽ được hưởng mức giảm giá lên đến 5 triệu đồng/khách và áp dụng Mua 1 được 3 gồm: Giảm giá cho nhóm từ 3 khách; Mức giảm giá tương ứng thời gian khách đăng ký sớm và tặng esim, gối cổ, bình giữ nhiệt ….

Bên cạnh đó du khách sẽ được nhận phiếu rút thăm “Bão tuyết may mắn” để săn cơ hội trúng tour giảm đến 90% , ưu đãi này đã được áp dụng trực tiếp vào các sản phẩm tour trong Ngày hội Du lịch TPHCM 2025 như: Chùm tour nội địa với điểm nhấn đặc biệt : Hành trình Di sản Miền Trung: Huế- Đà Nẵng- Hội An với giá chỉ từ 7.999.000đ; Khám phá Miền Bắc với giá chỉ từ 8.999.000đ; Khám phá Đông – Tây Bắc với giá chỉ từ 9.299.000đ; Hành trình biển đảo với giá chỉ từ 5.599.000đ; Côn đảo – Thiên nhiên và lịch sử - 3 ngày, giá chỉ từ 3.999.000đ ( đi tàu cao tốc ); Nha trang Biển xanh - 4 ngày, giá chỉ từ 4.599.000đ (tàu hỏa chất lượng cao)

Mặc dù vẫn còn nhiều ảnh hưởng của giá đầu vào tăng cao, Lễ và Hè năm nay dịch vụ đa dạng hơn, thuận tiện hơn cho đông đảo du khách khi đến với các tuyến biển đảo, điểm du lịch nổi tiếng.. bằng nhiều phương tiện như tàu hỏa chất lượng cao ( Phan Thiết, Ninh Thuận, Nha Trang, Quy Nhơn, Phú Yên, Huế, Đà Nẵng …) hoặc tàu cao tốc đến Côn Đảo, Phú Quốc… với mức giá tiết giảm hơn từ 20-40%.

Các tuyến này dự kiến sẽ thu hút nhu cầu lớn của du khách bên cạnh hệ thống đường bộ cao tốc khá thuận tiện để rút ngắn thời gian, và đảm bảo sức khỏe du khách, không mất đi hứng thú trải nghiệm du lịch. Tất cả các tuyến tour nội địa, sẽ tách riêng vé máy bay, tour tại điểm đến để tạo thuận lợi cho du khách “săn vé rẻ”, Du Lịch Việt cũng đồng thời cung cấp dịch vụ khách sạn, vé máy bay… theo yêu cầu riêng của từng nhóm khách.

Khuyến mãi lớn, cơ hội khám phá Châu Á : Đến thăm xứ sở chùa vàng Thái Lan với giá chỉ từ 6.599.000đ; Liên tuyến Malaysia – Singapore giá từ 9.499.000 đ; Khám phá Đài Loan với giá chỉ từ 9.999.000 đ; Trải nghiệm Trung Hoa cổ kính với giá chỉ từ 10.999.000

Đến thăm xứ sở Kim Chi – Hàn Quốc với giá chỉ từ 10.999.000 đ; Khám phá Nhật Bản với giá chỉ từ 18.499.000 đ

“Chạm đông giữa hè” giảm giá lớn khi đăng ký sớm tour Âu, Úc, Mỹ : Đối với các hành trình du lịch nước ngoài xa như Châu Âu, Úc, Mỹ …. đang rất thu hút du khách thời gian qua, thời gian tour từ 5 – 12 rất phù hợp với các gia đình trong mùa hè.

Các hành trình này đã được Du Lịch Việt chuẩn bị dịch vụ chuyên nghiệp, các điểm đến hấp dẫn… và đặc biệt mức giảm giá lớn chỉ áp dụng trong ngày hội sẽ giúp du khách trải nghiệm giấc mơ Âu, Úc, Mỹ..; Châu Âu cổ kính với giá chỉ từ 57.490.000đ; Đông Âu thơ mộng với giá chỉ từ 52.990.000đ; Khám phá Châu Úc xinh đẹp với giá chỉ từ 38.990.000đ ; Chạm đến giấc mơ Mỹ với giá chỉ từ 51.900.000đ ;Đến thăm Canada với giá chỉ từ: 68.900.000đ.

Chùm tour đặc biệt chào mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước

Dịp nghĩ lễ 30/4 năm nay, hòa chung với không khí kỷ niệm của đất nước, tại TP HCM có rất nhiều hoạt động, sự kiện… tái hiện lại không khí lịch sử hào hùng.

Thông tin về các hoạt động kỷ niệm lễ 30/4 trong thời gian kỳ nghỉ dài đã kích thích nhu cầu của du khách đến TP HCM dịp lễ, ghi nhận tại các chi nhánh của Du Lịch Việt nhu cầu lưu trú tại TP HCM để trải nghiệm lễ hội 30/4 tăng hơn 30% so với cùng kỳ và ở các các nhóm gia đình, các doanh nghiệp…

Du Lịch Việt giảm giá hơn 300 tour tại Ngày hội du lịch TP HCM 2025.

Nắm bắt cơ hội và hưởng ứng phát động của ngành du lịch thành phố, Du Lịch đã thiết kế chùm tour “Tưng bừng trải nghiệm không khí lễ hội chào mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước” để các đoàn khách khi lưu trú tại TP HCM trong dịp từ 29/4-4/5 sẽ tham gia các sản phẩm tour nội đô mang đậm nét văn hóa lịch sử địa phương và kết nối các điểm du lịch bằng đường thủy đô thị từ Bến Bạch Đằng tới địa đạo Củ Chi và hòa mình vào lễ duyệt binh, diễu hành… cùng người dân TP.

Du lịch Mice đón đầu cơ hội

Ngày hội du lịch TP HCM 2025 cũng được Du Lịch Việt xác định là cơ hội lớn để quảng bá mảng du lịch Mice nội địa cùng với các thuận lợi như các tuyến cao tốc thuận tiện kết nối các điểm đến, với các tổ chức và doanh nghiệp Cty áp dụng ưu đãi Khi mua tour đoàn tặng tour lẻ; Tặng sim 3G/4G; xe đưa đón, tiễn tận nơi; Tặng gói tổ chức các trò chơi Teambuiding bãi biển…

Mua 1 được 3 và nhận ngay hàng ngàn phần quà tiện ích du lịch khi ghé thăm Ngày hội du lịch TP HCM.

Dự kiến đây sẽ là mảng tour bùng nổ trong dịp Hè 2025 bởi đây là thời điểm lý tưởng để các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức các chuyến du lịch khen thưởng cho nhân viên, đối tác, khách hàng hoặc kết nối tinh thần đồng nghiệp, xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

Đồng hành cùng khách hàng trên mọi hành trình, Du lịch Việt không chỉ cam kết những ưu đãi thiết thực tại Ngày hội du lịch TP HCM 2025 , với mục tiêu trân trọng ý nghĩa gắn kết gia đình bằng các trải nghiệm du lịch thú vị, chất lượng, Công ty đã hợp tác liên kết với nhiều đối tác cung cấp dịch vụ để có mức giá tour tốt nhất – để có mức tiết giảm hợp lý, phần nào giải quyết phân vân, quan tâm về giá khi tham gia tour cho gia đình nhiều người.. bên cạnh việc tham gia quảng bá tới các gia đình, du khách tại Ngày hội du lịch TP Hồ Chí Minh 2025.

