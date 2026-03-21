Về bản chất, mỗi Mã QR Doanh nghiệp của MoMo tương đương với một tài khoản nhận tiền đứng tên hộ kinh doanh, được định danh theo đúng Giấy phép đăng ký kinh doanh (GPKD). Điều này đồng nghĩa với việc các đối tác đang sử dụng Tài khoản Đối tác MoMo, QR Doanh nghiệp và Loa MoMo hiện đã và đang vận hành trên một giải pháp phù hợp với yêu cầu định danh tài khoản theo quy định.

Song song đó, các quy định mới về quản lý thuế và thông tin kinh doanh được triển khai, yêu cầu về minh bạch và chuẩn hóa tài khoản ngày càng rõ ràng. Nghị định 68/2026/NĐ-CP cũng nêu rõ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế toàn bộ tài khoản phục vụ hoạt động kinh doanh, bao gồm cả tài khoản ngân hàng và ví điện tử. Quy định này cho thấy số hiệu ví điện tử là một thông tin hợp lệ trong hồ sơ quản lý thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Cùng với hướng dẫn tại Thông tư 18/2026/TT-BTC, là những cơ sở để đối tác yên tâm rằng giải pháp nhận tiền qua MoMo không chỉ đúng về mặt định danh, mà còn phù hợp với yêu cầu kê khai và quản lý thông tin trong bối cảnh mới.

MoMo hỗ trợ chuẩn hóa thông tin theo quy định mới cho hộ kinh doanh

Từ thực tế này MoMo đã nhanh chóng cập nhật thêm các cơ chế hỗ trợ ngay trên hệ thống, giúp đối tác hoàn thiện thông tin thuận tiện hơn mà vẫn duy trì trải nghiệm nhận tiền bán hàng quen thuộc.

Cụ thể, từ ngày 19/03/2026, MoMo triển khai tính năng liên kết Loa báo chuyển khoản MoMo với tài khoản ngân hàng hộ kinh doanh, cho phép đối tác nhận tiền và rút trực tiếp về tài khoản hộ kinh doanh thuận tiện hơn trong quá trình vận hành theo 3 bước:

Bước 1: Truy cập MoMo, vào Đối Tác MoMo, chọn "Cập Nhật Tài Khoản Hộ Kinh Doanh".

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn và đính kèm giấy phép kinh doanh.

Bước 3: Thêm thông tin Tài khoản ngân hàng hộ kinh doanh mà chủ quán đã đăng ký trước đó.

Đối với các đối tác đang sử dụng Tài khoản Đối tác MoMo (kèm mã QR hoặc Loa báo chuyển khoản), các giải pháp này vẫn có thể tiếp tục sử dụng cho hoạt động kinh doanh vì đã đáp ứng các yêu cầu về định danh theo quy định hiện hành.

MoMo dự kiến tiếp tục triển khai các tính năng hỗ trợ đối tác cập nhật thông tin định danh

Trong thời gian tới, MoMo dự kiến tiếp tục triển khai các tính năng hỗ trợ đối tác cập nhật thông tin định danh, bao gồm việc điều chỉnh tên Tài khoản MoMo trùng với thông tin trên Giấy phép đăng ký kinh doanh (GPKD), tải tờ khai thuế với sẵn đầy đủ thông tin của hộ kinh doanh, giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt thao tác khi thực hiện các thủ tục, góp phần hoàn thiện hơn lớp thông tin tài khoản phục vụ hoạt động kinh doanh.

Các cập nhật này giúp đối tác tiếp tục sử dụng giải pháp nhận tiền quen thuộc, đồng thời hoàn thiện lớp thông tin định danh theo hướng nhanh gọn hơn trong quá trình vận hành. Trên nền tảng đó, các lợi ích bổ sung như giao dịch rõ ràng hơn, thuận tiện hơn trong theo dõi dòng tiền và an tâm hơn trong quá trình bán hàng tiếp tục được tăng cường.