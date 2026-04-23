Airwallex chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam và Indonesia trong bối cảnh mở rộng hoạt động tại Đông Nam Á.

Airwallex tăng tốc mở rộng tại Đông Nam Á

Airwallex, nền tảng tài chính và thanh toán toàn cầu đang đẩy nhanh kế hoạch thâm nhập Đông Nam Á, với mục tiêu ra mắt dịch vụ tại Việt Nam và Indonesia ngay trong năm nay. Động thái này diễn ra sau khi công ty hoàn tất các thương vụ mua lại doanh nghiệp sở hữu giấy phép thanh toán tại hai thị trường.

Theo Arnold Chan, Tổng Giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương, doanh nghiệp đang xây dựng đội ngũ nhân sự tại địa phương để đáp ứng yêu cầu pháp lý và nhu cầu thị trường. Công ty cũng sẽ vận hành dưới thương hiệu riêng thay vì giữ nguyên các pháp nhân đã mua lại.

Việc lựa chọn hình thức mua lại thay vì tự xây dựng từ đầu cho thấy Airwallex ưu tiên tốc độ thâm nhập, đặc biệt tại các thị trường có rào cản pháp lý cao như Việt Nam và Indonesia.

Chiến lược “đi tắt” bằng giấy phép

Năm 2025, Airwallex đã mua cổ phần chi phối tại CTIN Pay tại Việt Nam, đơn vị sở hữu giấy phép trung gian thanh toán. Đồng thời, công ty cũng thâu tóm Skye Sab Indonesia, doanh nghiệp có giấy phép cung cấp dịch vụ thanh toán.

Khác với hai thị trường này, tại Malaysia, Airwallex mất bốn năm để xây dựng hệ sinh thái từ đầu trước khi được cấp phép đầy đủ. Điều này phản ánh sự linh hoạt trong chiến lược mở rộng, tùy theo mức độ mở của từng thị trường.

Tại Malaysia, số lượng nhân sự của công ty tăng 66% trong năm 2025 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng gấp đôi vào năm 2026. Trong khi đó, tại Singapore, một trong những trụ sở chính, doanh thu của Airwallex đã tăng hơn 100% trong cùng kỳ.

Đông Nam Á nổi lên trong bản đồ thương mại toàn cầu

Airwallex coi Đông Nam Á là thị trường chiến lược không chỉ vì quy mô tăng trưởng, mà còn do vai trò ngày càng lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông Chan, các dòng chảy thương mại đang được tái định tuyến trong bối cảnh biến động địa chính trị và kinh tế, đặc biệt liên quan đến xung đột tại Trung Đông và xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Những quốc gia như Việt Nam và Malaysia được đánh giá là hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển này, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp quốc tế tìm cách giảm phụ thuộc vào các trung tâm sản xuất truyền thống.

Chiến lược của Airwallex là bám sát các thị trường có hoạt động thương mại sôi động, từ đó cung cấp giải pháp thanh toán xuyên biên giới cho doanh nghiệp.

Sự biến động của môi trường vĩ mô cũng bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực sử dụng dịch vụ thanh toán số. Ví dụ, ngành du lịch ghi nhận sự sụt giảm giao dịch do tình trạng hủy chuyến bay liên quan đến bất ổn khu vực.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, thương mại điện tử và giao dịch xuyên biên giới vẫn duy trì đà tăng trưởng, tạo cơ hội lớn cho các nền tảng fintech.

Tại Đông Nam Á, Airwallex ghi nhận doanh thu tăng 108% và khối lượng giao dịch tăng 94% trong quý III năm 2025, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các giải pháp thanh toán toàn cầu.

Tham vọng toàn cầu và bài toán tại Việt Nam

Trên phạm vi toàn cầu, Airwallex, nền tảng tài chính và thanh toán toàn cầu đã vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu thường niên và xử lý hơn 235 tỷ USD giao dịch trong năm 2025. Công ty cũng đạt lợi nhuận EBITDA trong quý IV, một cột mốc quan trọng với các startup fintech.

Sau vòng gọi vốn 330 triệu USD vào cuối năm 2025, Airwallex được định giá khoảng 8 tỷ USD.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, thách thức không nhỏ đến từ môi trường pháp lý chặt chẽ và sự cạnh tranh từ các ví điện tử nội địa cũng như ngân hàng số. Để thành công, Airwallex cần chứng minh giá trị khác biệt, đặc biệt ở mảng thanh toán xuyên biên giới cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.