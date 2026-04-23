AI mở rộng bề mặt tấn công: Ngân hàng đối mặt chiến tranh mạng thế hệ mới

Tập đoàn DBS đối phó với rủi ro bằng các bài kiểm tra khả năng chịu đựng và tư duy “không tin tưởng bất cứ điều gì”.

An ninh mạng đang nổi lên như rủi ro lớn nhất trong ngành tài chính toàn cầu, theo cảnh báo từ Tan Su Shan, CEO của DBS. Phát biểu bên lề sự kiện, bà cho biết chính các cuộc tấn công mạng, chứ không phải biến động thị trường, mới là yếu tố khiến bà “trăn trở suốt đêm”.

Trả lời báo chí, bà nhấn mạnh: chiến tranh mạng đang dần thay thế các hình thức xung đột truyền thống. Trong bối cảnh đó, câu hỏi không còn là có bị tấn công hay không, mà là khi nào và theo cách nào.

AI mở rộng bề mặt tấn công

Theo lãnh đạo DBS, sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là AI tạo sinh và các hệ thống tác nhân, đang làm thay đổi toàn bộ cấu trúc rủi ro. Những công nghệ này giúp nâng cao năng suất, nhưng đồng thời mở rộng “bề mặt tấn công”, tức toàn bộ điểm mà hacker có thể khai thác để xâm nhập hệ thống.

Khi AI được tích hợp trực tiếp vào các hệ thống lõi ngân hàng hoặc giao diện người dùng, nguy cơ càng gia tăng. Các lỗ hổng không còn nằm ở một điểm đơn lẻ, mà phân tán trên toàn bộ hệ sinh thái số.

Điều này buộc các ngân hàng phải thiết kế lại hệ thống phòng thủ theo hướng chủ động, thay vì chỉ phản ứng khi sự cố xảy ra.

Để đối phó, DBS áp dụng chiến lược mà bà Tan gọi là “không tin tưởng bất cứ điều gì”. Đây là cách tiếp cận bảo mật theo mô hình zero trust, nơi mọi truy cập đều phải được xác minh liên tục.

Ngân hàng này thường xuyên triển khai các hoạt động “đội đỏ”, tức mô phỏng tấn công thực tế để kiểm tra khả năng chịu đựng của hệ thống. Mục tiêu là phát hiện điểm yếu trước khi tin tặc khai thác.

Theo bà Tan, yếu tố quyết định không nằm ở việc có áp dụng AI hay không, mà là áp dụng “đúng cách, thông minh và an toàn”.

Một điểm nhấn khác trong chiến lược của DBS là quản lý vòng đời dữ liệu. Trong môi trường AI, dữ liệu không chỉ là tài sản mà còn là điểm dễ tổn thương nhất.

Ngân hàng thiết lập các cơ chế kiểm soát chặt chẽ từ khâu tạo lập, lưu trữ, sử dụng đến xóa bỏ dữ liệu. Mọi truy cập đều phải có khả năng kiểm toán và đảm bảo tính minh bạch.

Điều này phản ánh xu hướng chung của ngành tài chính, khi dữ liệu trở thành “mặt trận” chính trong cuộc chiến an ninh mạng.

Từ cú sốc địa chính trị đến chiến tranh số

Những biến động gần đây như đại dịch, gián đoạn chuỗi cung ứng hay xung đột khu vực đã buộc doanh nghiệp phải tái đánh giá khả năng chống chịu. Với DBS, nguyên tắc này được mở rộng sang cả không gian mạng.

Thay vì chỉ tập trung vào tăng trưởng, các tổ chức tài chính đang chuyển sang xây dựng hệ thống dự phòng, kịch bản ứng phó và khả năng phục hồi.

“Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, hy vọng điều tốt đẹp nhất”, bà Tan nói, nhấn mạnh tư duy vận hành mới trong kỷ nguyên số.