Cùng thời điểm mở bán dòng TV Mini LED 2026, Xiaomi đồng thời mở bán bộ đôi robot hút bụi Xiaomi Robot Vacuum H50 và Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro, giúp củng cố danh mục sản phẩm gia dụng thông minh tại Việt Nam.

Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro

Trong đó, Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro nổi bật với lực hút mạnh mẽ lên đến 15.000Pa, đáp ứng hiệu quả nhu cầu làm sạch bụi mịn, tóc và mảnh vụn trên nhiều bề mặt khác nhau. Nhờ trạm sạc tích hợp tính năng tự động giặt và sấy giẻ lau, thiết bị giúp giảm đáng kể thao tác thủ công sau mỗi lần dọn dẹp.

Cánh tay cơ học kép hỗ trợ mở rộng chổi và giẻ lau để làm sạch sát mép tường và các góc khuất, trong khi hệ thống cảm biến cấu trúc góc rộng 129° giúp nhận diện và tránh vật cản chính xác hơn trong không gian phức tạp.

Xiaomi Robot Vacuum H50

Còn phiên bản Xiaomi Robot Vacuum H50 sở hữu lực hút 10.000Pa, tích hợp trạm sạc tự làm sạch và hệ thống điều hướng LDS laser 360°, cho khả năng lập bản đồ và di chuyển linh hoạt trong đa dạng mặt sàn. Sự kết hợp giữa hiệu suất ổn định và khả năng điều khiển thông minh qua ứng dụng Xiaomi Home giúp thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu vệ sinh nhà cửa hàng ngày của gia đình trẻ.

Xiaomi Robot Vacuum H50 Series sẽ mở bán từ ngày 01/4 tới với giá bán Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro là 17.990.000 đồng, ưu đãi ngay 3.000.000 đồng, còn 14.990.000 đồng.

Xiaomi Robot Vacuum H50 có giá bán là 13.990.000 đồng, ưu đãi ngay 2.000.000 đồng, còn 11.990.000 đồng.

