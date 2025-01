Sony mở bán sớm máy ảnh vlog ZV-E10 II

Thế hệ thứ hai của dòng máy ảnh vlog ZV-E10 vừa được Sony Electronics Việt Nam ra mắt là dòng máy ảnh APS-C được yêu thích trong dải sản phẩm ZV dành cho nhà sáng tạo nội dung, được thiết kế với mục tiêu là công cụ đa năng, gọn nhẹ, dễ sử dụng đối với mọi cấp độ nhà sáng tạo. Ở thế hệ mới này, ZV-E10 II tiếp tục giữ lại tất cả các tính năng vlog mà nhà sáng tạo yêu thích ở bản gốc, điển hình như Product Showcase (giới thiệu sản phẩm), Background Defocus (xoá phông 1 nút bấm), Soft Skin Effect (Làm mịn da), Livestream không dây dễ dàng cùng màn hình xoay lật đa góc, và tiếp tục cải thiện để nâng cao tính năng cũng như sự tiện dụng.

ZV-E10 II có 2 tính năng chính được thiết kế để tạo ra những nội dung chất lượng hình ảnh cao ngay từ trên máy, đó là Creative Look và Cinematic Vlog. Khi quay video và chụp ảnh, người dùng có thể ngay lập tức cải thiện hình ảnh bằng các lựa chọn trong 10 tuỳ chọn Creative Look: Standard (ST), Portrait (PT), Neutral (NT), Vivid (VV), Vivid 2 (VV2), Film (FL), Instant (IN), Soft Highkey (SH), Black & White (BW) và Sepia (SE). Mỗi bộ màu có thể được tuỳ biến và điều chỉnh thông qua tám thông số khác nhau, cho phép nhà sáng tạo có thể tối ưu nội dung theo ý muốn.

ZV-E10 II cũng cho phép nhà sáng tạo nội dung có thể sản xuất nội dung video điện ảnh chất lượng cao với chỉ một chạm thông qua tính năng Cinematic Vlog (Vlog điện ảnh). Tính năng này tự động điều chỉnh tỉ lệ khung hình, tốc độ khung hình và tốc độ chuyển đổi lấy nét AF về thiết lập tối ưu để ghi lại video đậm chất điện ảnh. Bên cạnh đó, nhà sáng tạo nội dung có thể cải thiện khung hình của mình thông qua việc lựa chọn từ 5 "Look" (phong cách) như S-Cinetone™ để tối ưu màu da, và áp dụng một trong 4 "Mood" (cảm xúc) để nhấn một số màu sắc nhất định, với những tuỳ chọn chuyên sâu giúp tối đa hoá sự sáng tạo.

Về thông số, ZV-E10 II có 759 điểm lấy nét tự động theo pha với tính năng lấy nét mắt thời gian thực cho người/động vật/chim và tracking thời gian thực. Cảm biến chiếu sáng sau Exmor R CMOS mang đến sự kết hợp lý tưởng giữa độ nhạy sáng cao và độ nhiễu thấp với dải ISO từ 100 đến 32000.

Với tốc độ quét nhanh, 5.6K oversampling nén một lượng lớn thông tin vào video 4K với tốc độ khung hình đến 60p. Khả năng ổn định hình ảnh Active Mode sử dụng con quay hồi chuyển chính xác và thuật toán tiên tiến để đo và bù chính xác độ rung máy ảnh, cho khả năng ổn định hiệu quả cao mà không ảnh hưởng đến khả năng di động, ngay cả khi quay 4K.

Máy cũng được nâng cấp lên pin dòng Z (NP-FZ100) cho phép quay video liên tục đến 195 phút mỗi lần sạc.

Sony cũng bổ sung một số tính năng giúp tối ưu quá trình sáng tạo nội dung. Cụ thể như:

Giao diện có thể tự động xoay từ vị trí ngang sang dọc để tối ưu cho các nội dung dạng dọc. Khi kết hợp với màn hình LCD xoay lật đa hướng, người dùng có thể tạo ra nội dung ở mọi góc độ.

Với nội dung quay ở 4K 60p đến FullHD 120p ở chất lượng clear XAVC-S, người dùng có thể quay được những khoảnh khắc chuyển động ấn tượng khi sử dụng chế độ S&Q với hiệu ứng slow motion 5x (khi phát lại ở 24p).

với hiệu ứng slow motion 5x (khi phát lại ở 24p). Tính năng Product Showcase giúp dễ dàng quay video sản phẩm bằng cách chuyển đổi lấy nét mượt mà từ gương mặt của bạn đến sản phẩm cần được làm nổi bật.

Tính năng Background Defocus điều chỉnh độ sâu trường ảnh và tạo ra bokeh phông nền chỉ với một chạm.

Tính năng Face Priority Auto-Exposure ngay lập tức nhận diện khuôn mặt và đo sáng tối ưu cho khuôn mặt, ngay cả khi đang quay trong môi trường sáng liên tục bị thay đổi.

Soft Skin Effect giúp làm mịn và giảm khuyết điểm trên da của chủ thể.

Kết nối dễ dàng với cổng USB 3.2 Type-C® (SuperSpeed USB 5 Gbps) cho phép truyền tải có dây tới smartphone hoặc PC tương thích thông qua ứng dụng Creator App để dễ hậu kỳ và chia sẻ lên mạng xã hội.

Video Time-lapse có thể tạo ra ngay bên trong máy ảnh và tần suất chụp có thể được thiết lập từ 1 đến 60 giây

Microphone tích hợp với thiết kế 3 đầu thu tiên tiến với khả năng chọn hướng thu (trình làng lần đầu trên ZV-E1) giúp âm chất lượng cao và trong trẻo. Người dùng có thể lựa chọn "Auto" (tự động) hoặc "Front" (phía trước), "Rear" (phía sau) hoặc "All Directions" (mọi hướng) cho hướng thu âm tuỳ theo môi trường.

Kèm theo máy ảnh là một bộ lọc gió giúp giảm tiếng ồn khi quay ở môi trường gió lớn.

Cổng Multi-Interface (MI Shoe) cho phép kết nối dễ dàng microphone ngoài để tăng thêm tuỳ chọn âm thanh, nếu cần.

Livestream thông qua kết nối Wi-Fi 5 GHz.

Tính năng Screen Reader của Sony đọc menu và phát lại video để hỗ trợ vận hành, cùng với tính năng Magnify Display giúp phóng to menu để tăng thêm tính tiện dụng.

Về phần cứng, ZV-E10 II được nâng cấp so với thế hệ trước với cảm biến Exmor R™ CMOS 26 megapixel (MP) và bộ xử lý hình ảnh BIONZ XR™ mới nhất của Sony. Một số cải tiến trong phiên bản mới bao gồm hệ thống lấy nét tự động và quay video được nâng cấp: bộ màu Creative Look (các bộ màu sẵn có trong máy), thiết lập Cinematic Vlog (Vlog điện ảnh), giao diện điều khiển dọc, pin dung lượng cao dòng Z để cải thiện thời gian sử dụng và kết nối tiên tiến để giúp dễ dàng livestream lẫn truyền dữ liệu.

Máy cũng có trọng lượng rất nhẹ, chỉ 377 gram, và thiết kế nhỏ gọn nằm trọn trong bàn tay của nhà sáng tạo nội dung.

Sony cũng đồng thời công bố E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II (SELP16502) - ống kính APC-C nhỏ gọn có tính năng power zoom (zoom điện) là một phần trong bộ kit với ZV-E10 II. Ống kit được nâng cấp với trọng lượng nhẹ và cải thiện khả năng lấy nét tự động cùng hiệu suất video so với thế hệ đầu.

Là ống kính ngàm E thứ 75 của Sony, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II còn là giải pháp ống kit lý tưởng cho ZV-E10 II bởi sự nhỏ gọn và dải tiêu cự đa dụng (tương ứng với 24-75mm trên full-frame 35mm). Hiệu suất độ phân giải cao đạt được nhờ bốn thấu kính cầu và một thấu kính ED (siêu tán xạ) kết hợp trong một công thức quang học tối ưu. Với khoảng cách lấy nét tối thiểu 0,25 m (góc rộng)/ 0,3 m (góc tele) và độ phóng đại tối đa 0,215x, ống kính E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II mang đến hiệu suất chụp cận cảnh rất chi tiết. Ống kính mới của Sony có thể thu lại gọn lại với chiều dài chỉ khoảng 31,3 mm khi tắt nguồn máy ảnh. Nhờ kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ chỉ 107 gram, đây là ống kính cơ động có thể sử dụng hàng ngày.

Hệ thống zoom điện mượt và hữu dụng lý tưởng để quay video, và AF khả dụng ngay cả khi đang zoom. Hệ thống chống rung quang học tích hợp bên trong ống kính có thể kết hợp với hệ thống chống rung trong thân máy, bao gồm chế độ Active Mode, để giảm tối đa hiện tượng nhòe trong video. Ống kính E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II hỗ trợ tính năng bù trừ hiện tượng breathingđể giảm thiểu việc tiêu cự bị thay đổi khi lấy nét tạo ra những thước phim mượt mà và ổn định.

Máy ảnh vlog Sony ZV-E10 II được bán tại Việt Nam với giá 26.990.000 đồng chỉ thân máy và kèm ống kit E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II có giá là 29.990.000 đồng.

Khách hàng khi đặt mua sản phẩm từ nay đến ngày 11/08/2024 sẽ được tặng bộ quà tặng bao gồm: Pin FZ100, thẻ nhớ SF-E64A và túi máy ảnh thời trang, trị giá 3.200.000 đồng.

Thông tin chi tiết về sản phẩm, xem them tại:

https://www.sony.com.vn/electronics/may-anh-ky-thuat-so-may-anh/zv-e10m2

https://www.sony.com.vn/electronics/may-anh-so-ong-kinh-roi/selp16502