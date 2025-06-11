Sony ra mắt máy làm mát và sưởi ấm thế hệ mới

Theo Sony Electronics Việt Nam, thì máy làm mát và sưởi ấm di động REON POCKET PRO là phiên bản cao cấp mới thuộc dòng sản phẩm REON POCKET đã được ra mắt trước đó. Máy được thiết kế để đeo quanh cổ, với công dụng làm mát hoặc sưởi ấm trực tiếp tại vị trí tiếp xúc với cơ thể.

Sony REON POCKET PRO, máy làm mát và sưởi ấm thế hệ mới

REON POCKET PRO có hai mô-đun nhiệt độc lập, kết hợp với hệ thống quạt tản nhiệt hoàn toàn mới có lưu lượng gió gấp đôi so với phiên bản trước, nâng cao hiệu suất làm mát và thời gian vận hành. So với mẫu tiền nhiệm, thiết bị cung cấp vùng làm mát rộng gấp đôi, khả năng hấp thụ nhiệt tăng lên gấp hai lần và thời gian sử dụng cũng được kéo dài đáng kể.

Sau khi thành công ở phiên bản trước, REON POCKET PRO tiếp tục được phân phối tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn khu vực Châu Á, Châu Âu và Trung Đông.

Kết quả đo được khi sử dụng RNP-P1 và RNP-5 ở mức COOL (làm mát) Level 5. Tuy nhiên, hiệu suất có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng và môi trường thực tế

Hệ thống mô-đun nhiệt kép được nâng cấp hoạt động luân phiên, tạo cảm giác làm mát liên tục và ổn định. Bên cạnh đó, quạt tản nhiệt mới với lưu lượng gió gấp đôi, cùng hệ thống tản nhiệt được cải tiến, giúp tăng khả năng hấp thụ nhiệt lên khoảng hai lần so với phiên bản trước, từ đó nâng cao hiệu quả làm mát. Ngoài ra, pin được nâng cấp cho thời gian sử dụng lên đến 34 giờ ở mức COOL (làm mát) Level 1, gấp đôi thời lượng so với mẫu tiền nhiệm.

Với tính năng tự động bật tắt được cải tiến với độ chính xác cao hơn, giúp thiết bị nhận diện tốt hơn trạng thái hoạt động của bộ phận làm mát/sưởi ấm cũng như chuyển động của người dùng khi đeo hoặc tháo thiết bị, từ đó tự động khởi động hoặc dừng chế độ làm mát/sưởi ấm một cách phù hợp.

Ngoài ra, việc tích hợp nhiều cảm biến cùng thuật toán điều khiển riêng biệt giúp nâng cao hiệu quả sử dụng ở chế độ SMART COOL (làm mát thông minh). Thiết bị có khả năng tự động điều chỉnh mức làm mát tối ưu dựa trên hành vi người dùng, nhiệt độ và độ ẩm cơ thể, cũng như điều kiện môi trường xung quanh. Nhờ đó, REON POCKET PRO có thể duy trì hiệu suất làm mát mạnh mẽ lên đến 15 giờ.

Cấu trúc tản nhiệt bên trong được thiết kế lại giúp thiết bị duy trì kích thước gọn nhẹ, kín đáo, dễ sử dụng ngay cả trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vỏ thiết bị có màu xám nhạt trang nhã, dễ dàng phối với nhiều kiểu trang phục khác nhau. Đồng thời, tiếng ồn khi vận hành đã được giảm tới 50% so với các phiên bản trước, mang lại cảm giác sử dụng thoải mái và tiện lợi hơn.

Các nút điều khiển được trang bị ở hai bên thân máy, cho phép thực hiện các chức năng cơ bản như chuyển đổi giữa chế độ làm mát/sưởi ấm hoặc điều chỉnh công suất làm việc của máy. Thiết kế này giúp người dùng thao tác dễ dàng ngay cả khi không sử dụng điện thoại.

Về thiết kế, phần đeo chính của máy được cải tiến rõ rệt, với diện tích làm mát/sưởi ấm rộng gấp đôi so với phiên bản trước đó. Khu vực này được thiết kế cong nhẹ, giúp ôm sát cơ thể, mang lại sự thoải mái và hiệu quả sử dụng tốt hơn.

Dây đeo cổ giờ đây có độ linh hoạt cao hơn nhờ vào ống cơ học với đường kính lớn hơn bao quanh khung kim loại ở trung tâm. Bên cạnh đó, một phần mở rộng bằng silicone mới đã được thêm vào đầu dây đeo, giúp tăng cường sự thoải mái và vừa vặn khi sử dụng.

Một hộp đựng chuyên dụng được thiết kế linh hoạt, có thể được sử dụng cho các phiên bản trước đó nhờ sự cố định bởi dây dán Velcro. Hộp được trang bị lớp đệm giúp bảo vệ hiệu quả thiết bị và các phụ kiện khỏi va chạm, với trọng lượng nhẹ và nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên mình. Kích thước hộp đủ lớn để chứa REON POCKET PRO ngay cả khi đã gắn nắp thông gió, đồng thời có các ngăn phụ để sắp xếp gọn gàng các phụ kiện như REON POCKET TAG, cáp USB, nắp thông gió,…

REON POCKET PRO được phân phối tại Sony Store với giá bán lẻ 6,490,000 đồng

REON POCKET PRO được phân phối tại Sony Store với giá bán lẻ 6,490,000 đồng. Từ ngày 10/6 đến ngày 20/6/2025, khách hàng đặt mua trước sản phẩm REON POCKET PRO sẽ được nhận quà tặng trị giá 860,000 đồng, đồng thời được nhân 3 điểm tích lũy tại My Sony.

Xem thông tin chi tiết về REON POCKET PRO tại https://bit.ly/4kuG4SN.