Sony ra mắt chương trình đặc quyền Alpha Premium Club

Theo đó, chương trình sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 01/04/2025 đến hết ngày 31/03/2027, thành viên của Alpha Premium Club sẽ có nhiều quyền lợi đa dạng, hấp dẫn cho khách hàng, đồng thời mở ra cơ hội kết nối cùng cộng đồng Sony Alpha và đại sứ của Sony qua các hoạt động, sự kiện dành riêng cho thành viên.

Chương trình như một lời tri ân vì đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Sony Việt Nam, khách hàng muốn tham gia chương trình chỉ cần đăng ký thành viên tại Alpha Premium Club khi sở hữu ít nhất một sản phẩm Sony Alpha được phân phối chính hãng, đồng thời đăng ký thành công sản phẩm vào tài khoản My Sony.

Việc đăng ký thành viên cũng rất nhanh chóng và dễ dàng với ba bước:

Bước 1: Đăng ký tài khoản My Sony tại mysony.sony-asia.com/vn/contact/signup hoặc đến Cửa hàng Sony tại Vincom Đồng Khởi (TP.HCM) để được hỗ trợ trực tiếp.

Bước 2: Đăng ký sản phẩm vào tài khoản My Sony.

Bước 3: Nhận email thông báo xác nhận bạn đã chính thức trở thành thành viên Alpha Premium Club từ Sony trong vòng 03 ngày làm việc.

Tùy theo loại sản phẩm đã đăng ký, thành viên sẽ được xếp vào một trong hai hạng: VIP hoặc VVIP. Trong đó, hạng VIP dành cho khách hàng sở hữu các sản phẩm như ILCE-9M2, ILCE-7RM5, ILCE-7SM3 và ILME-FX3 mua từ 01/04/2025 đến 31/03/2026.

Hạng VVIP là nhóm khách hàng sở hữu những sản phẩm nổi bật như ILCE-1, ILCE-1M2, ILCE-9M3, ILME-FX6V hoặc các dòng ống kính G Master cao cấp, SEL300F28GM, SEL400F28GM và SEL600F40GM, được mua trong giai đoạn từ 01/04/2024 đến 31/03/2026.

Ngoài ra, chương trình còn cho phép khách hàng linh hoạt nâng cấp hạng từ VIP lên VVIP bất kỳ lúc nào, thông qua việc đăng ký bổ sung sản phẩm phù hợp vào hệ thống My Sony, qua đó mở ra những quyền lợi và ưu đãi hấp dẫn. Thời hạn của mỗi hạng thành viên kéo dài trong vòng 12 tháng, bắt đầu từ ngày đăng ký hoặc nâng hạng thành công.

Để tận hưởng đặc quyền hấp dẫn, khi tham Alpha Premium Club, khách hàng sẽ được trải nghiệm những dịch vụ chăm sóc ưu việt và những đặc quyền chưa từng có từ Sony Alpha Việt Nam. Cụ thể,

Đối với tất cả các thành viên: Sony cung cấp miễn phí dịch vụ bảo dưỡng chuyên nghiệp dành cho mỗi sản phẩm được đăng ký. Dịch vụ bảo dưỡng này bao gồm việc vệ sinh thân máy (cảm biến), vệ sinh bên ngoài ống kính, kiểm tra và cập nhật phần mềm. Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu vệ sinh bên trong hoặc căn chỉnh sâu hơn đối với ống kính, Sony áp dụng ưu đãi giảm giá đặc biệt lên đến 20% chi phí.

Đặc biệt, Sony cung cấp dịch vụ giao nhận sản phẩm tận nhà khi khách hàng cần sửa chữa, áp dụng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Với dịch vụ cao cấp này, nhân viên của Sony sẽ trực tiếp nhận và giao trả sản phẩm tại nhà, mang đến sự tiện lợi tối đa cho khách hàng.

Ngoài ra, khách hàng tham gia chương trình cũng sẽ nhận được quà tặng chào mừng theo từng hạng thành viên như một lời tri ân sâu sắc từ Sony. Mỗi thành viên khi nâng hạng cũng sẽ nhận thêm quà tặng của hạng mới, đảm bảo mỗi khách hàng đều được tận hưởng tối đa ưu đãi phù hợp với hạng thành viên của mình.

Chưa kể, thành viên của Alpha Premium Club còn được ưu tiên tham gia vào những sự kiện, workshop chuyên biệt, các buổi gặp gỡ cộng đồng Premium Gathering với sự góp mặt của các đại sứ Sony và những nhiếp ảnh gia hàng đầu. Đây sẽ là dịp quý giá để các thành viên giao lưu và chia sẻ đam mê nhiếp ảnh cùng cộng đồng Sony Alpha, từ đó có thêm kinh nghiệm, kiến thức và góc nhìn mới đối với nhiếp ảnh.

Alpha Premium Club được thiết kế nhằm mang lại trải nghiệm phong phú tới cộng đồng người dùng Sony Alpha, giúp khách hàng tận hưởng tối đa những giá trị từ hệ sinh thái Sony và kết nối với những người có cùng chung đam mê nhiếp ảnh, nghệ thuật. Alpha Premium Club cũng là khẳng định cam kết mạnh mẽ của Sony trong việc chăm sóc khách hàng một cách tận tâm và chuyên nghiệp, tạo dựng và phát triển cộng đồng nhiếp ảnh ngày càng lớn mạnh tại Việt Nam.

Thông tin them về chương trình Alpha Premium Club, xem tại: https://promotion.sony.com.vn/alpha-premium-club?cid=pr-apac-174031