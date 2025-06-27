NVIDIA ra mắt RTX 5050 giá rẻ dành cho game thủ phổ thông

NVIDIA vừa trình làng GeForce RTX 5050, sản phẩm card đồ họa tầm trung mới dành cho game thủ và người sáng tạo nội dung. Phiên bản máy tính để bàn có giá khởi điểm 249 USD, trong khi bản laptop bắt đầu từ 999 USD. Thông báo mới nhất của NVIDIA cho biết.

Sản phẩm này hướng đến những người chơi game ở độ phân giải 1080p hoặc 1440p với cài đặt đồ họa cao. RTX 5050 đặc biệt hấp dẫn những người đang sử dụng card đồ họa cũ thuộc dòng GTX 10/16 hay RTX 20/30 muốn nâng cấp.

RTX 5050 sử dụng kiến trúc Blackwell 5nm tiên tiến của NVIDIA. Card đồ họa mới mang lại hiệu năng tổng thể cao hơn 16% so với thế hệ trước RTX 3060, đồng thời tiêu thụ ít điện hơn 30%.

Mức tiêu thụ điện thấp giúp RTX 5050 phù hợp với các hệ thống máy tính nhỏ gọn và những người quan tâm đến việc tiết kiệm năng lượng. Điều này thể hiện tư duy thiết kế thông minh khi cân bằng giữa hiệu năng, hiệu quả và giá thành.

RTX 5050 tích hợp lõi xử lý thông minh mới nhất để hỗ trợ công nghệ DLSS 4 của NVIDIA. Tính năng này giúp game chạy mượt hơn và tăng tốc quy trình làm việc sáng tạo.

Card đồ họa mới còn giới thiệu Multi Frame Generation (chế độ 4x), tính năng độc quyền của dòng 50 Series giúp tăng tốc độ khung hình trong các trò chơi được hỗ trợ.

RTX 5050 hỗ trợ các chuẩn kết nối mới nhất bao gồm HDMI 2.1, DisplayPort 2.0 và mã hóa/giải mã AV1 đầy đủ. Những tính năng này đảm bảo tương thích với màn hình và tiêu chuẩn phát trực tuyến mới nhất.

RTX 5050 đứng ở vị trí tầm trung trong dải sản phẩm NVIDIA hiện tại. Card đồ họa này tạo ra điểm cân bằng lý tưởng cho người dùng phổ thông, khác với RTX 5090 hay 5080 nhắm đến phân khúc cao cấp.

Phiên bản máy tính để bàn sẽ có mặt từ tháng 7 thông qua các nhà sản xuất như Asus, Colorful, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Inno3D, MSI, Palit, PNY và Zotac. Laptop trang bị RTX 5050 đã bắt đầu bán với giá từ 999 USD.

Sự ra mắt của RTX 5050 cho thấy NVIDIA đang mở rộng tầm với đến nhiều nhóm người dùng hơn, đặc biệt là những người muốn trải nghiệm công nghệ mới nhất mà vẫn kiểm soát được chi phí.