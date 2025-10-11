Chuyển động số
Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 21: Tôn vinh giá trị truyền thống, thúc đẩy kết nối giao thương

Bình Lê

Bình Lê

09:13 | 11/10/2025
Sáng ngày 10/10/2025, tại Khu Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp (Hà Nội), Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 21 đã chính thức khai mạc.
Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức, nhằm tôn vinh giá trị làng nghề truyền thống, phát triển sản phẩm OCOP và quảng bá nông đặc sản Việt Nam.

hoi-cho-lang-nghe
Ông Hoàng Văn Dự - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mai Nông nghiệp phát biểu khai mạc hội chợ.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Văn Dự - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mai Nông nghiệp cho biết: Trong những năm qua, làng nghề và ngành nghề nông thôn Việt Nam đã có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Cả nước hiện có hơn 5.400 làng nghề, trong đó nhiều làng nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi đang giữ vai trò gìn giữ và phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của các làng nghề vẫn còn nhiều khó khăn, cần được hỗ trợ mạnh mẽ hơn về vốn, mặt bằng, đổi mới công nghệ, xúc tiến thương mại và phát triển du lịch làng nghề.

hoi-cho-lang-nghe
Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ.

Với quy mô 150 gian hàng đến từ 20 tỉnh thành trên cả nước, cùng 1500m2 trưng bày triển lãm sản phẩm Ocop tiêu biểu được trang trí đặc biệt. Hội chợ trưng bày phong phú nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc, tinh xảo, nhiều sản phẩm đoạt giải cao trong các hội thi sản phẩm làng nghề thành phố Hà Nội và các mặt hàng như nông, lâm, thủy sản, thực phẩm đồ uống, vật tư nông nghiệp, sản phẩm lưu niệm, quà tặng và đặc biệt là sự có mặt của nhiều sản phẩm OCOP tiêu biểu, nông đặc sản đến từ các địa phương trên cả nước.

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 21 là nơi kết nối chuỗi giá trị, tôn vinh các làng nghề, phố nghề truyền thống trên khắp cả nước; khuyến khích khả năng sáng tạo của các nghệ nhân, thợ thủ công nhằm nâng cao chất lượng, phát triển tinh hoa nghề thủ công truyền thống Việt Nam.

hoi-cho-lang-nghe
Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội chợ.

Trong khuôn khổ Hội chợ Làng nghề Việt Nam sẽ diễn ra Tuần lễ quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP và nông đặc sản tỉnh Lạng Sơn.

Bà Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lạng Sơn cho biết: “Bên cạnh sự tham gia của hàng trăm làng nghề, phố nghề và doanh nghiệp trên cả nước, tỉnh Lạng Sơn là một trong những địa phương tiêu biểu tham dự Hội chợ năm nay.

Với 65 đơn vị hành chính, khí hậu và thổ nhưỡng đặc trưng, Lạng Sơn có nhiều lợi thế trong phát triển nông sản, đặc sản vùng cao. Tham gia Hội chợ năm nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn mong muốn quảng bá, nâng cao thương hiệu và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh tế nông thôn, đồng thời lan tỏa hình ảnh vùng đất xứ Lạng năng động, thân thiện đến bạn bè trong và ngoài nước”.

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 21: Tôn vinh giá trị truyền thống, thúc đẩy kết nối giao thương
Hội chợ quy tụ hàng trăm làng nghề, phố nghề và nghệ nhân tiêu biểu đến từ 20 tỉnh thành phố trên cả nước.

Ban tổ chức hy vọng thông qua nhiều hoạt động phong phú tại Hội chợ như: Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm; các hội thảo chuyên đề; tổ chức không gian triển lãm và giới thiệu sản phẩm OCOP; tổ chức và trao giải cuộc thi pha chế đồ uống; Tuần lễ quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP và nông đặc sản tỉnh Lạng Sơn; các hoạt động quảng bá, giới thiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch địa phương; Trình diễn thao tác tay nghề của các làng nghề tiêu biểu Việt Nam; Tổ chức đoàn nghệ nhân, thợ thủ công thăm quan, giao lưu, học tập, Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 21 năm 2025 sẽ đem lại nhiều kết quả, ý nghĩa tốt đẹp góp phần nâng cao hình ảnh và sức cạnh tranh của sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, nông đặc sản địa phương trên thị trường trong và ngoài nước.

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 21 mở cửa từ 8h30 -19h, từ ngày 10 đến 14/10/2025 tại Khu Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp, số 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 21 làng nghề

