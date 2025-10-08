Jensen Huang giải thích vì sao mối quan hệ hợp tác với OpenAI là bước ngoặt đối với Nvidia.

Trong một cuộc phỏng vấn với Jim Cramer của CNBC , Nvidia. Tổng giám đốc điều hành Jensen Huang đã thảo luận về thỏa thuận mới của công ty mình với OpenAI và cho biết đây là “mối quan hệ đối tác trực tiếp” đầu tiên với nhà sản xuất ChatGPT.

“Lần này, OpenAI sẽ mua trực tiếp từ chúng tôi,” Huang nói. “Thông thường, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây sẽ mua chip từ Nvidia, sau đó OpenAI thuê lại hạ tầng từ họ. Nhưng bây giờ, chúng tôi làm việc trực tiếp với nhau.”

Theo Huang, sự thay đổi này đánh dấu bước ngoặt trong mối quan hệ giữa hai công ty được xem là trung tâm của làn sóng trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Trước đó, vào tháng 9, Nvidia đã công bố kế hoạch đầu tư tới 100 tỷ USD để giúp OpenAI xây dựng năng lực trung tâm dữ liệu AI, với quy mô cần tới 10 gigawatt điện, tương đương 4 đến 5 triệu GPU theo ước tính của Huang.

OpenAI và Nvidia đã cùng nhau thúc đẩy sự bùng nổ của AI tạo sinh kể từ khi ChatGPT ra mắt ba năm trước. Nhu cầu tăng vọt đối với GPU của Nvidia đã giúp giá trị vốn hóa công ty tăng hơn ba lần trong vài năm qua, đưa Nvidia trở thành doanh nghiệp có giá trị nhất thế giới, với mức vốn hóa vượt 4 nghìn tỷ USD.

Trong buổi trò chuyện, Huang cũng cho biết thỏa thuận với OpenAI là phần mở rộng tự nhiên của công việc mà Nvidia đang làm với các đối tác AI lớn khác như Oracle và CoreWeave.

“Chúng tôi sẽ giúp họ xây dựng cơ sở hạ tầng AI do chính họ vận hành, và chuẩn bị cho họ trong vòng năm năm tới khi họ tự điều hành đám mây riêng của mình,” Huang chia sẻ.

Ngoài ra, cuộc phỏng vấn còn đề cập đến nhiều chủ đề khác như thương mại toàn cầu, quan hệ với Trung Quốc, cũng như cạnh tranh và hợp tác với AMD và Intel. Đây là những đối thủ đang nỗ lực giành lại thị phần trong kỷ nguyên AI.