Hải quan bắt giữ lô hàng giả nhãn hiệu, vi phạm xuất xứ trị giá hàng chục tỷ đồng

Theo đó, quyết liệt triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025, triển khai Kế hoạch đấu tranh số 01/KH-BTC ngày 15/5/2025 của Bộ Tài chính, ngày 18/5/2025, Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 5214/CHQ-ĐTCBL tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Lực lượng Hải Quan tiến hành kiểm tra số hàng hoá vi phạm.

Nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04/7/2019 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ; Kế hoạch số 3362/KH-CHQ của Cục Hải quan về kiểm tra, giám sát và kiểm soát chống chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh, thời gian qua, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ động xây dựng, triển khai Chuyên đề số 66/CĐ-ĐTCBL.

Theo đó, đã tăng cường công tác thu thập, tổ chức lực lượng trao đổi thông tin, phối hợp với một số đơn vị Hải quan quản lý địa bàn trọng điểm kiểm tra thực tế một số lô hàng nhập khẩu, quá cảnh có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật hải quan. Kết quả đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm.

Trong đó, đáng chú ý, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Đội 3) - Chi cục Điều tra chống buôn lậu vừa chủ trì, phối hợp cùng có Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thuộc Chi cục Hải quan khu vực II kiểm tra thực tế lô hàng chứa trong container 40 feet số HPPU9007070 được đăng ký bởi Công ty TNHH K.T.Đ. Theo khai báo, hàng hóa là giày dành cho nam, quần áo thun, túi xách cầm tay, chất liệu da công nghiệp, không nhãn hiệu. Trị giá hàng hóa: 24.638,4 USD, tổng trọng lượng: 10.920 kg.

Tại thời điểm kiểm tra doanh nghiệp không xuất trình được văn bản, hóa đơn, chứng từ liên quan đến sở hữu trí tuệ cũng như nguồn gốc hàng hóa. Cơ quan Hải quan đã phối hợp với đại diện các chủ thể quyền lấy mẫu giám định để kết luận hàng hóa là thật hay giả nhãn hiệu.

Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa, giám định và làm việc với các cá nhân, tổ chức liên quan, kết luận của đại diện các chủ thể quyền, tính đến thời điểm hiện tại đã xác định có 10/14 chủng loại, nhãn hiệu có kết luận.

Các mặt hàng bị xác định là giả nhãn hiệu MLB, HUGO BOSS, ARMANI EXCHANGE, Vant, North Face.

Cụ thể, xác định 5 mặt hàng giả nhãn hiệu, gồm: 990 đôi giày thể thao nữ mang nhãn hiệu MLB; 36 đôi giày thể thao nam nhãn hiệu HUGO BOSS; 1.511 chiếc áo thun mang nhãn hiệu ARMANI EXCHANGE là sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu MLB, HUGO, ARMANI EXCHANGE, Vant, North Face. Tổng trị giá hàng giả ước tính khoảng 8,12 tỷ đồng.

4 mặt hàng là hàng thật nhưng doanh nghiệp không thuộc danh sách các nhà xuất khẩu và cũng không được ủy quyền xuất nhập khẩu các sản phẩm mang nhãn hiệu này. Doanh nghiệp cũng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa này. Tổng trị giá hàng hóa ước tính gần 9,3 tỷ đồng.

Như vậy, tổng trị giá hàng hóa vi phạm bị Cục Hải quan thu giữ ước tính là 17,4 tỷ đồng. Cục Hải quan đang tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan để sớm công bố kết quả xử lý vụ việc.