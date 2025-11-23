Doanh nghiệp có thêm 'thước đo' mới tại Diễn đàn Thị trường BĐS Việt Nam 2026

Ngày 21/11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu & Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố Diễn đàn Thị trường Bất động sản Việt Nam 2026 (VREF 2026).

Diễn đàn Thị trường Bất động sản Việt Nam 2026 dự kiến được tổ chức vào ngày 9/01/2026 tại Hà Nội. Diễn đàn là sự kiện chuyên ngành quy mô quốc gia, thường niên được Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA). Thông qua diễn đàn cập nhật thông tin, chia sẻ góc nhìn, tạo dựng một không gian đối thoại cởi mở và trách nhiệm để các bên cùng lắng nghe, cùng thảo luận về những vấn đề nổi bật của thị trường. Từ đó, góp phần lan tỏa tinh thần phát triển an toàn, minh bạch và bền vững theo đúng định hướng của Nhà nước.

TS Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam .

Chia sẻ tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực VARS Nguyễn Chí Thanh cho biết, Diễn đàn Thị trường Bất động sản Việt Nam 2026 được tổ chức với tinh thần hưởng ứng mạnh mẽ định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch và bền vững.

Theo ông Nguyễn Chí Thanh, giai đoạn này hệ thống pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản đang được hoàn thiện; công tác điều hành, giám sát thị trường được tăng cường. Bên cạnh đó, tính chuẩn mực, kỷ cương và trách nhiệm của từng chủ thể tham gia thị trường cũng được yêu cầu ngày càng cao.

Do đó, Diễn đàn không chỉ cung cấp các thông tin cập nhật về thị trường bất động sản năm 2025, dự báo xu hướng trong thời gian tới, mà còn hướng tới trở thành không gian xác lập những chuẩn mực phát triển mới cho thị trường. Đặc biệt là kiến tạo giá trị bền vững, tôn vinh chủ thể xuất sắc cũng như khẳng định mạnh mẽ những nguyên tắc nền tảng minh bạch - ổn định - chuyên nghiệp.

Điểm nhấn quan trọng của VREF 2026 là việc công bố và triển khai các Bộ tiêu chuẩn và hệ thống tiêu chí đánh giá chuẩn mực do Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam nghiên cứu, xây dựng, bao gồm: Bộ Tiêu chuẩn dự án bất động sản chuẩn mực Việt Nam; Chỉ số năng lực cạnh tranh thị trường bất động sản cấp tỉnh; Bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực đồng hành của ngân hàng trong phát triển thị trường bất động sản; Bộ tiêu chuẩn hành nghề môi giới bất động sản Việt Nam; và Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp môi giới BĐS Việt Nam.

Quang cảnh buổi họp báo.

TS Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS) cho biết, việc công bố các bộ tiêu chuẩn này thể hiện nỗ lực trong việc góp phần kiến tạo một thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, với các cấu phần được chuẩn hóa, cùng hướng tới mục tiêu chung là nâng cao tính ổn định, minh bạch và từng bước tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế.

Cũng theo TS. Nguyễn Văn Đính, các bộ tiêu chuẩn đã được nghiên cứu công phu, có sự tham gia góp ý của các chuyên gia, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức liên quan, nhằm đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện các chủ thể đang đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển thị trường.

“Sự ra đời của các bộ tiêu chuẩn được kỳ vọng giúp thị trường vận hành minh bạch hơn, sàng lọc những dự án kém chất lượng, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia, đồng thời tạo công cụ tham chiếu cho cơ quan quản lý, nhà đầu tư và khách hàng” - TS. Nguyễn Văn Đính chia sẻ.