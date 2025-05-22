Cục Hải quan dừng cuộc thi viết 'Tự hào 80 năm xây dựng và phát triển Hải quan Việt Nam'

Ngày 21/5, thông tin từ Cục Hải quan cho biết, ngày 24/10/2024, Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan) đã có Thông tin báo chí về việc phát động cuộc thi viết bài “Tự hào 80 năm xây dựng và phát triển Hải quan Việt Nam”, thời gian nhận bài thi từ 24/10/2024đến ngày 30/4/2025.

Tuy nhiên, đến hết thời gian theo thông báo số bài tham gia dự thi gửi về Ban Tổ chức không nhiều, không phù hợp với quy mô tổ chức đã đề ra.

Ảnh minh họa

Trên cơ sở đánh giá thực trạng cuộc thi và để tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành trong thời gian tới, Cục Hải quan thông báo dừng triển khai Cuộc thi viết bài “Tự hào 80 năm xây dựng và phát triển Hải quan Việt Nam”.

Để đảm bảo quyền lợi cho các cá nhân đã gửi bài dự thi theo đúng thể lệ, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ liên hệ trực tiếp với các cá nhân có bài dự thi để chi thù lao viết bài và lựa chọn bài dự thi phù hợp để đăng tải trên các nền tảng truyền thông do Cục Hải quan quản lý sau khi đã trao đổi và được sự đồng ý của tác giả có bài dự thi.