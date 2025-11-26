Phát động Giải Báo chí toàn quốc về bình đẳng giới lần thứ II năm 2026

Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II, năm 2026 được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có mục tiêu số 5 liên quan đến thúc đẩy bình đẳng giới; Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị công bố Báo cáo quốc gia về 30 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh tại Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ của Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Đồng thời, đây cũng là một trong những hoạt động trong khuôn khổ đối tác chiến lược của Trung ương Hội LHPNVN và UN Women nhằm thúc đẩy môi trường thuận lợi cho hoạt động bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ phát động, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Việt Nam hiện đang là thành viên Hội đồng Chấp hành Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) nhiệm kỳ 2025 - 2027, điều này thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với các chính sách, thành tựu về thúc đẩy bình đẳng giới và nỗ lực hợp tác quốc tế của Việt Nam.

Bà Caroline Nyamayemombe - Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã nhắc lại chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tổng Bí thư yêu cầu phải thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, bảo đảm phụ nữ được tham gia và đóng góp mạnh mẽ hơn trong 3 chuyển đổi lớn của đất nước: Chuyển đổi xanh - chuyển đổi số - phát triển nhân lực.

Tổng Bí thư cũng chỉ đạo các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước nguy cơ bạo lực, xâm hại và thông tin sai lệch trên môi trường số, coi đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, cần được thực hiện bằng những giải pháp đồng bộ, kịp thời và hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi và Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương chủ trì trả lời báo chí.

Giải Báo chí năm nay tập trung 3 chủ đề chính: Thúc đẩy phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới, thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số và thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển kinh tế. Đây là những lĩnh vực then chốt, phản ánh những thách thức và nỗ lực trong công cuộc thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam.

Bà Caroline Nyamayemombe - Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam, khẳng định: "Giải thưởng này không chỉ là một cuộc thi. Đây là sự ghi nhận vai trò không thể thiếu của báo chí trong việc thách thức các khuôn mẫu giới và định hình một xã hội nơi phụ nữ và nam giới đều có cơ hội phát triển bình đẳng".

Các đại biểu phát động Giải Báo chí toàn quốc về bình đẳng giới lần thứ II.

Theo Ban tổ chức, Giải Báo chí toàn quốc về bình đẳng giới lần thứ II xét chọn các tác phẩm thuộc 4 loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Các tác phẩm được cấp phép đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1/12/2024 đến ngày 30/3/2026.

Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng mỗi loại hình 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C và 2 giải Khuyến khích. Lễ trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6/2026.

Các tác phẩm dự thi sẽ được gửi qua email: [email protected].

Thời gian nhận bài từ ngày 27/11/2025 đến ngày 5/4/2026.