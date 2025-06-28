Bảo tàng Báo chí Việt Nam: Nơi “hồi sinh” lịch sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng

Phối cảnh một góc Dự án Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Điểm đến không thể bỏ qua cho người yêu lịch sử và báo chí

Chính thức được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập ngày 28/7/2017, Bảo tàng Báo chí Việt Nam là một trong những bảo tàng chuyên ngành đầu tiên thuộc hệ thống bảo tàng quốc gia, do Hội Nhà báo Việt Nam trực tiếp quản lý. Với định hướng trở thành nơi lưu giữ, bảo tồn và trưng bày những tài liệu, hiện vật tiêu biểu của nền báo chí cách mạng, bảo tàng đã thu hút sự quan tâm, ủng hộ từ đông đảo cơ quan báo chí, nhà báo lão thành và công chúng cả nước.

Dự kiến mở cửa từ quý I/2020, nhưng ngay từ khi còn trong giai đoạn sưu tầm hiện vật, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã trở thành tâm điểm xúc cảm và kết nối của hàng nghìn người làm nghề. Không chỉ đơn thuần trưng bày, nơi đây còn là “cuốn biên niên sử sống” giúp thế hệ hôm nay hiểu sâu sắc hơn về những đóng góp thầm lặng mà to lớn của báo chí Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Con gái cố Nhà báo Xuân Thủy hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Kho báu hơn 14.000 hiện vật và câu chuyện phía sau

Tính đến nay, Bảo tàng đã tiếp nhận và lưu giữ trên 14.000 tài liệu, hiện vật, trong đó có nhiều bộ sưu tập quý hiếm như:

Báo chí Cách mạng giai đoạn 1925 – 1975

Sưu tập về Nhà báo Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh

Thiết bị, dụng cụ tác nghiệp và đồ dùng của các nhà báo

Báo chí Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế

Những hiện vật không chỉ là vật thể vô tri, mà ẩn chứa trong đó là những câu chuyện, những cuộc đời và cả khát vọng cống hiến của biết bao nhà báo cũng là những chiến sĩ. Từng chiếc máy ảnh Hacoflex, từng chiếc máy chữ Hermes Baby, từng mẩu báo cũ... đều mang trong mình một phần ký ức dân tộc.

Cán bộ BTBCVN tiếp nhận hiện vật của gia đình cố nhà báo liệt sỹ Đặng Loan tại Thanh Chương Nghệ An

Sức lan tỏa từ những “hiến tặng ký ức”

Cuộc vận động hiến tặng hiện vật đã lan rộng khắp cả nước, thu hút sự tham gia sôi nổi từ các Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương. Đài PTTH Ninh Bình gửi tặng những thiết bị tác nghiệp từ năm 1992; Bắc Giang trao tặng camera, monitor phục vụ suốt hơn một thập kỷ. Cao Bằng, Lạng Sơn hay gia đình cố nhà báo Trần Văn Lưu cũng đóng góp nhiều hiện vật quý hiếm – những minh chứng sống động cho chặng đường phát triển của báo chí nước nhà.

Nhà báo Đình Trung, Giám đốc Đài PT-TH Cao Bằng, chia sẻ: “Hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam là trách nhiệm thiêng liêng của người làm báo, để lịch sử báo chí không chỉ được giữ gìn mà còn được kể lại đầy đủ, sinh động cho thế hệ sau.”

VTV tác nghiệp quay hiện vật tại kho BTBCVN

Một hành trình kết nối, một bảo tàng sống động

Không dừng lại ở việc trưng bày, Bảo tàng Báo chí Việt Nam còn là nơi phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập và truyền cảm hứng nghề nghiệp. Những gì đang được lưu giữ tại đây là kết tinh của một nền báo chí dũng cảm, kiên cường, gắn bó máu thịt với từng bước thăng trầm của đất nước.

Từ bản tin in thô sơ bằng tay thời chiến, đến những thiết bị ghi hình hiện đại, từ những cây bút lặng lẽ hy sinh nơi chiến trường, đến các nhà báo thời đại số – tất cả đang được bảo tàng tái hiện lại một cách chân thực, hệ thống và đầy xúc cảm.

Kết nối di sản, gieo mầm tri thức

Không chỉ có các cơ quan báo chí, rất nhiều cá nhân, bạn đọc khắp mọi miền cũng chủ động liên hệ hiến tặng hiện vật. Những hiện vật như báo L’Entente in tại Hà Nội năm 1953 hay số báo Thống Nhất đặc biệt năm 1970... đều được gửi về bằng cả tâm huyết và niềm tự hào.

Trong thời đại số hóa, khi nhịp sống ngày càng gấp gáp, Bảo tàng Báo chí Việt Nam chính là điểm tựa ký ức, là cầu nối giữa các thế hệ người làm báo – để nghề báo không chỉ sống mãi trong hiện tại mà còn có chỗ đứng vững vàng trong tương lai.

Từ một giấc mơ thành hiện thực, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đang từng ngày lớn lên cùng tình yêu, trách nhiệm và sự tri ân của hàng triệu trái tim yêu báo chí.