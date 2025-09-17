Baidu tăng vọt 16%, đạt đỉnh 2 năm nhờ bắt tay đối tác AI và phát hành trái phiếu

Hiệu suất cổ phiếu mạnh mẽ diễn ra sau khi Baidu đầu tuần này đạt được thỏa thuận liên quan đến AI với China Merchants Group, một doanh nghiệp nhà nước lớn. Ảnh: Getty.

Động lực chính đến từ việc Baidu ký kết thỏa thuận hợp tác về trí tuệ nhân tạo với China Merchants Group - tập đoàn nhà nước lớn hoạt động trong các lĩnh vực giao thông, tài chính và bất động sản. Hai bên sẽ tập trung vào ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), tác nhân AI và “nhân viên kỹ thuật số” nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp thông minh dựa trên các kịch bản thực tế.

Song song với đó, Baidu tiếp tục mở rộng huy động vốn cho AI. Ngày 16/9, công ty công bố đợt phát hành trái phiếu nước ngoài trị giá 4,4 tỷ nhân dân tệ (56,2 triệu USD), nối tiếp đợt chào bán 2 tỷ USD hồi tháng 3. Động thái này cho thấy chiến lược “chuyển mình toàn diện sang AI”, theo nhận định của chuyên gia phân tích Saurav Sen từ Gimme Credit.

Trong hội nghị nhà phát triển tuần trước, Baidu giới thiệu mô hình lý luận mới Ernie X 1.1, được cho là vượt trội hơn sản phẩm gần đây của startup AI Trung Quốc DeepSeek. Công ty cũng bắt đầu thử nghiệm chip AI tự thiết kế, nhằm giảm phụ thuộc vào Nvidia giữa bối cảnh Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu.

Tính từ đầu năm, cổ phiếu Baidu tại Hồng Kông đã tăng gần 59%. Tuy nhiên, doanh thu quý II của công ty vẫn giảm do mảng quảng cáo gặp khó, trong khi lợi nhuận từ AI chưa tạo ra sự bứt phá rõ rệt.