CYSEEX 2025: Doanh nghiệp Việt chủ động ứng dụng AI trong an ninh mạng

Ngày 17/9/2025, tại Hà Nội, Liên minh An toàn Thông tin CYSEEX đã tổ chức hội thảo “AI & Cyber Security – Kiến tạo tương lai bảo mật thông minh” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát, nhận diện và cảnh báo sớm rủi ro, từ đó nâng cao khả năng phòng ngừa và ứng phó trước các cuộc tấn công mạng tinh vi.

Hội thảo nhận được sự bảo trợ của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05 – Bộ Công an), Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) và Hiệp hội Phần mềm & Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) quy tụ hơn 300 đại biểu là lãnh đạo cơ quan quản lý, chuyên gia công nghệ – an ninh mạng cùng nhiều doanh nghiệp quan tâm.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, nguyên Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Minh Chính – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, nguyên Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) khẳng định Hiệp hội sẽ đồng hành cùng Liên minh An toàn thông tin CYSEEX và định hướng Liên minh cần đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp – cơ quan – tổ chức, tăng cường ứng dụng AI trong an ninh mạng, xây dựng hệ sinh thái chia sẻ dữ liệu, kinh nghiệm và đóng góp vào chuẩn mực, giải pháp bảo mật tiên tiến nhằm bảo vệ không gian mạng quốc gia.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Chủ tịch Liên minh CYSEEX, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA cho biết: “Hội thảo CYSEEX 2025 tập trung chia sẻ kiến thức về AI trong bảo mật, từ đó nhận diện sớm nguy cơ, dự báo tấn công, tự động hóa ứng phó đến tăng cường phục hồi hệ thống.

Đây là nền tảng để kiến tạo hệ thống bảo mật thông minh, chủ động và bền vững cho doanh nghiệp và không gian mạng quốc gia”.

Ông Nguyễn Quang Hoàng – Trưởng ban tổ chức tập trận CYSEEX, Giám đốc An ninh thông tin Công ty Cổ phần MISA chia sẻ tại hội thảo.

Báo cáo tại hội thảo, ông Nguyễn Quang Hoàng – Giám đốc An ninh thông tin MISA cho biết năm 2025, Liên minh CYSEEX đã triển khai 6 cuộc tập trận, phát hiện 315 lỗ hổng và xử lý hàng trăm triệu IoCs, giúp rút ngắn 40–50% thời gian phát hiện tấn công. Ông cũng cảnh báo các cuộc tấn công bằng AI có tỷ lệ thành công tới 70%, buộc các tổ chức phải chuyển sang mô hình “máy đối đầu máy”.

Định hướng đến năm 2026, các thành viên Liên minh đạt mức trưởng thành AI cấp 3, coi “bản sao số” là công cụ đồng hành trong giám sát, săn tìm mối đe dọa và ứng cứu sự cố.

Chuyên gia Vũ Ngọc Sơn nhận định AI có thể giúp phát hiện bất thường, phân tích mã độc, tự động hóa quy trình nhưng cũng đặt ra thách thức về con người, dữ liệu, công nghệ và tài chính. Do vậy, AI không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu và ai làm chủ được AI sẽ nắm lợi thế cạnh tranh.

Theo thống kê từ Fortinet Vietnam, năm 2024 ghi nhận 40.000 lỗ hổng mới, 1,7 tỷ thông tin định danh bị rò rỉ và mức tăng 600% các cuộc tấn công dùng AI; 80% doanh nghiệp dự kiến ứng dụng SOC tăng cường AI trong năm 2025.

Đại diện Dell Technologies, bà Cao Thủy khuyến nghị doanh nghiệp phải xây dựng nền tảng AI an toàn với nhiều lớp bảo mật, giám sát liên tục và phục hồi nhanh từ dữ liệu sao lưu độc lập. Trong khi đó, ông Trần Quốc Long – Vietsunshine cảnh báo AI đang rút ngắn thời gian tấn công ransomware chỉ còn 3 giờ, đồng thời khuyến cáo ứng dụng AI trong giám sát mạng, phân tích hành vi và quản lý dữ liệu nhạy cảm.

Toàn cảnh hội thảo.

Chia sẻ về bức tranh an ninh mạng toàn cầu, ông Nguyễn Minh Hải - Chuyên gia bảo mật của Fortinet Vietnam cho biết số lượng lỗ hổng, dữ liệu bị đánh cắp và tấn công sử dụng AI đang tăng mạnh. Năm 2024 ghi nhận 40.000 lỗ hổng mới, hơn 1,7 tỷ thông tin định danh rò rỉ và mức tăng 600% các cuộc tấn công dùng AI; có 80% doanh nghiệp dự kiến ứng dụng SOC tăng cường AI vào năm 2025. Ông Hải nhấn mạnh, AI nay là tuyến đầu an ninh mạng, giúp phát hiện sớm nguy cơ và tự động hóa ứng phó trước những mối đe dọa trên không gian mạng.

Đại diện Dell Technologies, Bà Cao Thủy – Chuyên gia giải pháp – cho rằng khi doanh nghiệp mở rộng ứng dụng AI sẽ phải đối mặt với các vấn đề rủi ro an ninh mạng như nguy cơ như rò rỉ dữ liệu, thao túng mô hình và tấn công chuỗi cung ứng. Vì vậy, doanh nghiệp cần có nền tảng AI an toàn dựa trên nhiều lớp bảo mật, có giám sát liên tục và khả năng khôi phục nhanh từ dữ liệu sao lưu độc lập, nhằm giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định và ứng dụng AI một cách bền vững.

Ông Trần Quốc Long – Trưởng phòng tư vấn giải pháp, Công ty Vietsunshine – cảnh báo AI đang trở thành công cụ mới của tội phạm mạng, giúp rút ngắn thời gian tấn công ransomware từ 13,5 giờ xuống còn 3 giờ, trong khi rủi ro từ các cuộc tấn công “prompt injection” khiến các mối đe dọa ngày càng tinh vi và khó phát hiện. Ông Long khuyến cáo doanh nghiệp sớm ứng dụng AI trong giám sát mạng, phân tích hành vi và quản lý dữ liệu nhạy cảm, nhằm phát hiện sớm nguy cơ, tự động hóa ứng phó và giảm thiểu thiệt hại.

Trong khuôn khổ hội thảo, Liên minh CYSEEX đã thực hiện tuyên dương và khen thưởng dành cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tập trận an ninh thông tin.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, để ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ, Liên minh CYSEEX đã thực hiện tuyên dương và khen thưởng dành cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tập trận an ninh thông tin. Cụ thể, Blueteam xuất sắc nhất: MISA - Đội phòng thủ nhiều lần đoạt giải Nhất; Redteam xuất sắc nhất: Viettel Solution - Đội tấn công nhiều lần đoạt giải Nhất; Thành viên có bài chia sẻ giá trị nhất: Mobifone - Nội dung về hardening hệ thống để tăng cường bảo mật; Thành viên tiến bộ nhất: Bảo Việt - Có nhiều đầu tư về nguồn lực, nhiều lần đạt Blueteam xuất sắc.

Bế mạc hội thảo, Chủ tịch cùng các thành viên Liên minh CYSEEX đã thực hiện cam kết quyết tâm ứng dụng AI để phát hiện sớm và ngăn chặn nguy cơ. Mỗi thành viên sẽ luôn ở thế chủ động, cùng kiến tạo một không gian mạng an toàn cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Liên minh đặt mục tiêu nâng cao năng lực thành viên trong việc khai thác công cụ AI, duy trì diễn tập tấn công – phòng thủ, ứng cứu sự cố, tăng cường phòng chống phishing và lừa đảo, đồng thời đẩy mạnh chia sẻ tri thức nhằm nâng cao khả năng bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng.