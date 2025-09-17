Công nghệ số
AI

CYSEEX 2025: Doanh nghiệp Việt chủ động ứng dụng AI trong an ninh mạng

Lê Giang

Lê Giang

11:59 | 17/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Hơn 300 chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ tham dự Hội thảo CYSEEX 2025 tại Hà Nội, bàn giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện sớm, tự động hóa ứng phó và nâng cao khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng tinh vi.
Ứng dụng AI trong du lịch: Cá nhân hóa trải nghiệm, tối ưu hành trình Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu hiến kế chuyển đổi số và phát triển bền vững Quảng Ninh: Xã Hoành Mô tiên phong triển khai 'Bình dân học vụ số', ứng dụng AI trong quản trị địa phương

Ngày 17/9/2025, tại Hà Nội, Liên minh An toàn Thông tin CYSEEX đã tổ chức hội thảo “AI & Cyber Security – Kiến tạo tương lai bảo mật thông minh” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát, nhận diện và cảnh báo sớm rủi ro, từ đó nâng cao khả năng phòng ngừa và ứng phó trước các cuộc tấn công mạng tinh vi.

Hội thảo nhận được sự bảo trợ của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05 – Bộ Công an), Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) và Hiệp hội Phần mềm & Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) quy tụ hơn 300 đại biểu là lãnh đạo cơ quan quản lý, chuyên gia công nghệ – an ninh mạng cùng nhiều doanh nghiệp quan tâm.

CYSEEX 2025: Doanh nghiệp Việt chủ động ứng dụng AI trong an ninh mạng
Trung tướng Nguyễn Minh Chính – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, nguyên Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Minh Chính – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, nguyên Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) khẳng định Hiệp hội sẽ đồng hành cùng Liên minh An toàn thông tin CYSEEX và định hướng Liên minh cần đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp – cơ quan – tổ chức, tăng cường ứng dụng AI trong an ninh mạng, xây dựng hệ sinh thái chia sẻ dữ liệu, kinh nghiệm và đóng góp vào chuẩn mực, giải pháp bảo mật tiên tiến nhằm bảo vệ không gian mạng quốc gia.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Chủ tịch Liên minh CYSEEX, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA cho biết: “Hội thảo CYSEEX 2025 tập trung chia sẻ kiến thức về AI trong bảo mật, từ đó nhận diện sớm nguy cơ, dự báo tấn công, tự động hóa ứng phó đến tăng cường phục hồi hệ thống.

Đây là nền tảng để kiến tạo hệ thống bảo mật thông minh, chủ động và bền vững cho doanh nghiệp và không gian mạng quốc gia”.

CYSEEX 2025: Doanh nghiệp Việt chủ động ứng dụng AI trong an ninh mạng
Ông Nguyễn Quang Hoàng – Trưởng ban tổ chức tập trận CYSEEX, Giám đốc An ninh thông tin Công ty Cổ phần MISA chia sẻ tại hội thảo.

Báo cáo tại hội thảo, ông Nguyễn Quang Hoàng – Giám đốc An ninh thông tin MISA cho biết năm 2025, Liên minh CYSEEX đã triển khai 6 cuộc tập trận, phát hiện 315 lỗ hổng và xử lý hàng trăm triệu IoCs, giúp rút ngắn 40–50% thời gian phát hiện tấn công. Ông cũng cảnh báo các cuộc tấn công bằng AI có tỷ lệ thành công tới 70%, buộc các tổ chức phải chuyển sang mô hình “máy đối đầu máy”.

Định hướng đến năm 2026, các thành viên Liên minh đạt mức trưởng thành AI cấp 3, coi “bản sao số” là công cụ đồng hành trong giám sát, săn tìm mối đe dọa và ứng cứu sự cố.

Chuyên gia Vũ Ngọc Sơn nhận định AI có thể giúp phát hiện bất thường, phân tích mã độc, tự động hóa quy trình nhưng cũng đặt ra thách thức về con người, dữ liệu, công nghệ và tài chính. Do vậy, AI không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu và ai làm chủ được AI sẽ nắm lợi thế cạnh tranh.

Theo thống kê từ Fortinet Vietnam, năm 2024 ghi nhận 40.000 lỗ hổng mới, 1,7 tỷ thông tin định danh bị rò rỉ và mức tăng 600% các cuộc tấn công dùng AI; 80% doanh nghiệp dự kiến ứng dụng SOC tăng cường AI trong năm 2025.

Đại diện Dell Technologies, bà Cao Thủy khuyến nghị doanh nghiệp phải xây dựng nền tảng AI an toàn với nhiều lớp bảo mật, giám sát liên tục và phục hồi nhanh từ dữ liệu sao lưu độc lập. Trong khi đó, ông Trần Quốc Long – Vietsunshine cảnh báo AI đang rút ngắn thời gian tấn công ransomware chỉ còn 3 giờ, đồng thời khuyến cáo ứng dụng AI trong giám sát mạng, phân tích hành vi và quản lý dữ liệu nhạy cảm.

CYSEEX 2025: Doanh nghiệp Việt chủ động ứng dụng AI trong an ninh mạng
Toàn cảnh hội thảo.

Chia sẻ về bức tranh an ninh mạng toàn cầu, ông Nguyễn Minh Hải - Chuyên gia bảo mật của Fortinet Vietnam cho biết số lượng lỗ hổng, dữ liệu bị đánh cắp và tấn công sử dụng AI đang tăng mạnh. Năm 2024 ghi nhận 40.000 lỗ hổng mới, hơn 1,7 tỷ thông tin định danh rò rỉ và mức tăng 600% các cuộc tấn công dùng AI; có 80% doanh nghiệp dự kiến ứng dụng SOC tăng cường AI vào năm 2025. Ông Hải nhấn mạnh, AI nay là tuyến đầu an ninh mạng, giúp phát hiện sớm nguy cơ và tự động hóa ứng phó trước những mối đe dọa trên không gian mạng.

Đại diện Dell Technologies, Bà Cao Thủy – Chuyên gia giải pháp – cho rằng khi doanh nghiệp mở rộng ứng dụng AI sẽ phải đối mặt với các vấn đề rủi ro an ninh mạng như nguy cơ như rò rỉ dữ liệu, thao túng mô hình và tấn công chuỗi cung ứng. Vì vậy, doanh nghiệp cần có nền tảng AI an toàn dựa trên nhiều lớp bảo mật, có giám sát liên tục và khả năng khôi phục nhanh từ dữ liệu sao lưu độc lập, nhằm giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định và ứng dụng AI một cách bền vững.

Ông Trần Quốc Long – Trưởng phòng tư vấn giải pháp, Công ty Vietsunshine – cảnh báo AI đang trở thành công cụ mới của tội phạm mạng, giúp rút ngắn thời gian tấn công ransomware từ 13,5 giờ xuống còn 3 giờ, trong khi rủi ro từ các cuộc tấn công “prompt injection” khiến các mối đe dọa ngày càng tinh vi và khó phát hiện. Ông Long khuyến cáo doanh nghiệp sớm ứng dụng AI trong giám sát mạng, phân tích hành vi và quản lý dữ liệu nhạy cảm, nhằm phát hiện sớm nguy cơ, tự động hóa ứng phó và giảm thiểu thiệt hại.

CYSEEX 2025: Doanh nghiệp Việt chủ động ứng dụng AI trong an ninh mạng
Trong khuôn khổ hội thảo, Liên minh CYSEEX đã thực hiện tuyên dương và khen thưởng dành cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tập trận an ninh thông tin.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, để ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ, Liên minh CYSEEX đã thực hiện tuyên dương và khen thưởng dành cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tập trận an ninh thông tin. Cụ thể, Blueteam xuất sắc nhất: MISA - Đội phòng thủ nhiều lần đoạt giải Nhất; Redteam xuất sắc nhất: Viettel Solution - Đội tấn công nhiều lần đoạt giải Nhất; Thành viên có bài chia sẻ giá trị nhất: Mobifone - Nội dung về hardening hệ thống để tăng cường bảo mật; Thành viên tiến bộ nhất: Bảo Việt - Có nhiều đầu tư về nguồn lực, nhiều lần đạt Blueteam xuất sắc.

Bế mạc hội thảo, Chủ tịch cùng các thành viên Liên minh CYSEEX đã thực hiện cam kết quyết tâm ứng dụng AI để phát hiện sớm và ngăn chặn nguy cơ. Mỗi thành viên sẽ luôn ở thế chủ động, cùng kiến tạo một không gian mạng an toàn cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Liên minh đặt mục tiêu nâng cao năng lực thành viên trong việc khai thác công cụ AI, duy trì diễn tập tấn công – phòng thủ, ứng cứu sự cố, tăng cường phòng chống phishing và lừa đảo, đồng thời đẩy mạnh chia sẻ tri thức nhằm nâng cao khả năng bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng.

Liên minh An toàn Thông tin CYSEEX (viết tắt của Cyber Security Exercise) là liên minh do MISA khởi xướng thành lập cùng Sapo, Viettel Solutions, Bảo Việt, Mobifone, Bravo, đón chào thành viên mới là Giao hàng tiết kiệm với mục đích: Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giúp nâng cao năng lực trong việc phòng ngừa và ứng phó các sự cố về an ninh thông tin trên không gian mạng.

Hội thảo CYSEEX được tổ chức thường niên từ năm 2022 là dịp để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, giúp các thành viên nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó sự cố an ninh mạng.

Fortinet sử dụng giải pháp Keysight để xác thực hiệu năng SSL Deep Inspection và hiệu quả bảo mật mạng Fortinet sử dụng giải pháp Keysight để xác thực hiệu năng SSL Deep Inspection và hiệu quả bảo mật mạng

Theo đó, Fortinet đã lựa chọn công cụ kiểm thử bảo mật và ứng dụng mạng BreakingPoint QuickTest của Keysight để xác thực khả năng ...
Microsoft hạn chế quyền truy cập của công ty Trung Quốc sau nghi vấn tấn công SharePoint Microsoft hạn chế quyền truy cập của công ty Trung Quốc sau nghi vấn tấn công SharePoint

Microsoft vừa thông báo hạn chế quyền truy cập của một số công ty Trung Quốc vào hệ thống cảnh báo sớm về lỗ hổng ...
Keysight hoàn thành đánh giá Chứng nhận PSA cấp 4 cho sản phẩm SiXG301 SoC của Silicon Labs Keysight hoàn thành đánh giá Chứng nhận PSA cấp 4 cho sản phẩm SiXG301 SoC của Silicon Labs

Hôm nay (28/8), Keysight đã hoàn thành việc đánh giá an ninh bảo mật tuân thủ PSA Certified Level 4 đầu tiên trên thị trường ...
CYSEEX 2025

Bài liên quan

Quảng Ninh: Xã Hoành Mô tiên phong triển khai

Quảng Ninh: Xã Hoành Mô tiên phong triển khai 'Bình dân học vụ số', ứng dụng AI trong quản trị địa phương

Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu hiến kế chuyển đổi số và phát triển bền vững

Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu hiến kế chuyển đổi số và phát triển bền vững

Có thể bạn quan tâm

Google bị kiện vì tính năng tóm tắt bằng AI

Google bị kiện vì tính năng tóm tắt bằng AI

Công nghệ số
Google đang đối mặt với cáo buộc sử dụng trái phép nội dung của các tập đoàn truyền thông để tạo ra các bản tóm tắt bằng AI.
Học viện AIUni ra mắt sách, nền tảng và công cụ AI ‘made in Vietnam’

Học viện AIUni ra mắt sách, nền tảng và công cụ AI ‘made in Vietnam’

AI
Ngày 14/9/2025, tại Hà Nội, Học viện AIUni chính thức công bố bộ đôi sản phẩm chiến lược gồm: “Sổ tay Thực hành AI - 30 ngày thành công cùng GenAI” và nền tảng học tập trực tuyến AIUni LMS.
MISA AMIS OneAI: Nền tảng AI hợp nhất phổ cập cho tổ chức, doanh nghiệp và gia đình

MISA AMIS OneAI: Nền tảng AI hợp nhất phổ cập cho tổ chức, doanh nghiệp và gia đình

Công nghệ số
Ngày 12/9, Công ty Cổ phần MISA chính thức giới thiệu MISA AMIS OneAI - Nền tảng AI hợp nhất các mô hình AI tiên tiến nhất nhằm hiện thực hoá mục tiêu phổ cập AI theo chiến lược chuyển đổi số quốc gia.
Zalo ra mắt Trợ lý công dân số AI

Zalo ra mắt Trợ lý công dân số AI

Công nghệ số
Theo đó, ứng dụng Trợ lý Công Dân Số hỗ trợ hỏi đáp tất cả các thông tin về thủ tục hành chính và pháp lý ngay trên nền tảng.
Trung Quốc áp dụng chiến lược tinh gọn với AI

Trung Quốc áp dụng chiến lược tinh gọn với AI

Công nghệ số
Trong khi Hoa Kỳ theo đuổi cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) bằng những khoản đầu tư khổng lồ, Trung Quốc lại chọn cách tiếp cận ngược lại: tinh gọn, tập trung vào ứng dụng thực tiễn và khai thác tối đa nguồn lực sẵn có.
Xem thêm

Đọc nhiều

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

‘Mảnh ghép cuối’ của Galaxy S25 Series chính thức lộ diện

‘Mảnh ghép cuối’ của Galaxy S25 Series chính thức lộ diện

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 6/9/2025: Kỷ lục trên 134 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 6/9/2025: Kỷ lục trên 134 triệu đồng/lượng

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

31°C

Cảm giác: 36°C
mây thưa
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
33°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
33°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
34°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
30°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
31°C
TP Hồ Chí Minh

32°C

Cảm giác: 39°C
mây đen u ám
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
30°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 32°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
28°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
27°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
27°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
28°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
27°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
28°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
28°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
29°C
Hải Phòng

30°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
33°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
31°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
32°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
30°C
Khánh Hòa

33°C

Cảm giác: 36°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
31°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
33°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
35°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
31°C
Nghệ An

29°C

Cảm giác: 32°C
mây cụm
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
30°C
Phan Thiết

31°C

Cảm giác: 36°C
mây cụm
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
30°C
Quảng Bình

27°C

Cảm giác: 27°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
26°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
31°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
31°C
Hà Giang

34°C

Cảm giác: 39°C
mây thưa
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
31°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
34°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
31°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
32°C
Thứ bảy, 20/09/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 20/09/2025 09:00
33°C
Thứ bảy, 20/09/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 21/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 21/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 21/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 21/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 21/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 22/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 22/09/2025 03:00
27°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17073 17344 17918
CAD 18639 18917 19535
CHF 32851 33236 33882
CNY 0 3470 3830
EUR 30620 30895 31921
GBP 35163 35558 36502
HKD 0 3259 3461
JPY 173 177 183
KRW 0 18 20
NZD 0 15450 16039
SGD 20120 20403 20927
THB 746 809 862
USD (1,2) 26105 0 0
USD (5,10,20) 26147 0 0
USD (50,100) 26175 26210 26457
Cập nhật: 17/09/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,177 26,177 26,457
USD(1-2-5) 25,130 - -
USD(10-20) 25,130 - -
EUR 30,851 30,876 32,019
JPY 177.12 177.44 184.39
GBP 35,567 35,663 36,445
AUD 17,341 17,404 17,833
CAD 18,877 18,938 19,419
CHF 33,134 33,237 33,988
SGD 20,297 20,360 20,968
CNY - 3,664 3,752
HKD 3,333 3,343 3,433
KRW 17.67 18.43 19.95
THB 793.16 802.96 856.1
NZD 15,441 15,584 15,988
SEK - 2,809 2,897
DKK - 4,122 4,251
NOK - 2,656 2,739
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,887.75 - 6,620.55
TWD 794.36 - 957.98
SAR - 6,919.26 7,259.49
KWD - 84,204 89,361
Cập nhật: 17/09/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,215 26,217 26,457
EUR 30,678 30,801 31,903
GBP 35,369 35,511 36,469
HKD 3,326 3,339 3,442
CHF 32,931 33,063 33,976
JPY 176.05 176.76 184.06
AUD 17,284 17,353 17,882
SGD 20,317 20,399 20,930
THB 809 812 848
CAD 18,858 18,934 19,439
NZD 15,526 16,017
KRW 18.32 20.08
Cập nhật: 17/09/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26160 26160 26457
AUD 17242 17342 17910
CAD 18811 18911 19467
CHF 33074 33104 33991
CNY 0 3671 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30882 30982 31760
GBP 35437 35487 36600
HKD 0 3385 0
JPY 176.27 177.27 183.79
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.164 0
MYR 0 6405 0
NOK 0 2610 0
NZD 0 15553 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2770 0
SGD 20260 20390 21118
THB 0 774 0
TWD 0 860 0
XAU 12800000 12800000 13230000
XBJ 11000000 11000000 13230000
Cập nhật: 17/09/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,200 26,250 26,457
USD20 26,200 26,250 26,457
USD1 26,200 26,250 26,457
AUD 17,310 17,410 18,522
EUR 30,962 30,962 32,279
CAD 18,781 18,881 20,194
SGD 20,360 20,510 20,971
JPY 177.01 178.51 183.09
GBP 35,574 35,724 36,850
XAU 13,028,000 0 13,232,000
CNY 0 3,557 0
THB 0 812 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 17/09/2025 12:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 130,300 132,300
AVPL/SJC HCM 130,300 132,300
AVPL/SJC ĐN 130,300 132,300
Nguyên liệu 9999 - HN 11,900 ▼50K 12,100 ▲50K
Nguyên liệu 999 - HN 11,890 ▼50K 12,090 ▲50K
Cập nhật: 17/09/2025 12:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 126,800 129,800
Hà Nội - PNJ 126,800 129,800
Đà Nẵng - PNJ 126,800 129,800
Miền Tây - PNJ 126,800 129,800
Tây Nguyên - PNJ 126,800 129,800
Đông Nam Bộ - PNJ 126,800 129,800
Cập nhật: 17/09/2025 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,420 12,920
Trang sức 99.9 12,410 12,910
NL 99.99 11,800
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,680 12,980
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,680 12,980
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,680 12,980
Miếng SJC Thái Bình 13,030 13,230
Miếng SJC Nghệ An 13,030 13,230
Miếng SJC Hà Nội 13,030 13,230
Cập nhật: 17/09/2025 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,303 1,323
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,303 13,232
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,303 13,233
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,266 1,293
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,266 1,294
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,238 1,268
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 120,545 125,545
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 8,776 9,526
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 78,883 86,383
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 70,006 77,506
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 66,582 74,082
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 45,531 53,031
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,303 1,323
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,303 1,323
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,303 1,323
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,303 1,323
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,303 1,323
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,303 1,323
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,303 1,323
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,303 1,323
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,303 1,323
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,303 1,323
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,303 1,323
Cập nhật: 17/09/2025 12:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn

'Dương Thụ - Bài hát Thu về': Đêm nhạc gợi ký ức đẹp của tình yêu và tuổi trẻ

Thủ tướng: Khai thông điểm nghẽn, tạo đột phá phát triển, hiện đại hóa, chấn hưng nền giáo dục nước nhà

Thủ tướng: Khai thông điểm nghẽn, tạo đột phá phát triển, hiện đại hóa, chấn hưng nền giáo dục nước nhà

Làm thế nào người mắc bệnh hiếm gặp có thể tìm thêm niềm vui trong cuộc sống

Làm thế nào người mắc bệnh hiếm gặp có thể tìm thêm niềm vui trong cuộc sống

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc quán triệt 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc quán triệt 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
LG OLED evo AI G5: chiếc TV cao cấp nhất của LG có gì?

LG OLED evo AI G5: chiếc TV cao cấp nhất của LG có gì?

Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu của ECOVACS tại Việt Nam

Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu của ECOVACS tại Việt Nam

Acer chính thức ra mắt dải sản phẩm gia dụng thông minh Acerpure tại Việt Nam

Acer chính thức ra mắt dải sản phẩm gia dụng thông minh Acerpure tại Việt Nam

JBL ra mắt tai nghe nhỏ gọn JBL SENSE LITE

JBL ra mắt tai nghe nhỏ gọn JBL SENSE LITE

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Công nghệ IGBT7 mới giúp tiết kiệm điện năng 20% cho thiết bị công nghiệp

Công nghệ IGBT7 mới giúp tiết kiệm điện năng 20% cho thiết bị công nghiệp

Việt Nam bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Việt Nam bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Cần đẩy nhanh triển khai cơ chế sandbox trong khoa học công nghệ Việt Nam

Cần đẩy nhanh triển khai cơ chế sandbox trong khoa học công nghệ Việt Nam

Trường Đại học Hòa Bình đưa trí tuệ nhân tạo vào hành trang cho tân sinh viên

Trường Đại học Hòa Bình đưa trí tuệ nhân tạo vào hành trang cho tân sinh viên

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Giá bạc hôm nay 17/9/2025: Duy trì đà tăng từ 18.000-23.000 đồng/lượng

Giá bạc hôm nay 17/9/2025: Duy trì đà tăng từ 18.000-23.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 17/9/2025: Vàng trong nước tăng mạnh, thế giới chạm đỉnh 3.703 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 17/9/2025: Vàng trong nước tăng mạnh, thế giới chạm đỉnh 3.703 USD/ounce

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Sở Giao dịch chứng khoán London và FTSE Russell

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Sở Giao dịch chứng khoán London và FTSE Russell

Giá bạc hôm nay 15/9/2025 giữ nguyên so với phiên trước đó

Giá bạc hôm nay 15/9/2025 giữ nguyên so với phiên trước đó

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Samsung Solve for Tomorrow 2025 lan tỏa cảm hứng STEM tới học sinh Cần Thơ và Tây Ninh

Samsung Solve for Tomorrow 2025 lan tỏa cảm hứng STEM tới học sinh Cần Thơ và Tây Ninh

YouTube Works Awards Việt Nam 2025: nơi vinh danh những chiến dịch Việt sáng tạo, đổi mới và hiệu quả

YouTube Works Awards Việt Nam 2025: nơi vinh danh những chiến dịch Việt sáng tạo, đổi mới và hiệu quả

Beijing AIForce Technology thắng giải PepsiCo Greenhouse Accelerator 2025

Beijing AIForce Technology thắng giải PepsiCo Greenhouse Accelerator 2025

LG khánh thành thư viện

LG khánh thành thư viện 'Ươm mầm tri thức'

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm

BYD Việt Nam đón nhận Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Top 10 dịch vụ hoàn hảo 2025

BYD Việt Nam đón nhận Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Top 10 dịch vụ hoàn hảo 2025

Dịch vụ robotaxi của Zoox ra mắt tại Las Vegas

Dịch vụ robotaxi của Zoox ra mắt tại Las Vegas

BYD tung

BYD tung 'cú đúp' ấn tượng tại triển lãm IAA Mobility 2025