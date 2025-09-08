Công nghệ số
AI

Quảng Ninh: Xã Hoành Mô tiên phong triển khai 'Bình dân học vụ số', ứng dụng AI trong quản trị địa phương

Gia Hân

Gia Hân

07:40 | 08/09/2025
Hơn 130 học viên tại xã Hoành Mô (huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) vừa tham gia khóa tập huấn ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) do Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN trực tiếp giảng dạy, mở ra hướng tiếp cận mới trong quản trị và phát triển địa phương.
Xã Hoành Mô (huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) vừa phối hợp với Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phát động phong trào “Bình dân học vụ số” và tổ chức tập huấn ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ quản trị và phát triển bền vững.

AI
Các học viên tham gia tập huấn.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị Kim Chi, phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh đánh giá: “Xã Hoành Mô là tấm gương sáng cho các địa phương khác trong việc phát động và triển khai mô hình thực thi phong trào "Bình dân học vụ số" và ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào quản trị địa phương. Mô hình này không chỉ nâng cao hiệu quả công tác quản lý, mà còn tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức của người dân về công nghệ tiên tiến phục vụ đời sống, giúp người dân tiếp cận các cơ hội phát triển mới”.

Ông Hoàng Kiên Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Hoành Mô, nhấn mạnh, việc triển khai phong trào và khóa tập huấn chính là bước hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, thể hiện quyết tâm của địa phương trong tiến trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

AI
. Ông Giáp Văn Ngôn, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Hoành Mô trao tặng giấy khen cho tập thể giảng viên Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN tham gia tập huấn.

Khoá tập huấn kéo dài trong ba ngày (15 - 17/8/2025), do giảng viên Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN trực tiếp giảng dạy, với các chuyên đề thiết thực về trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trong quản lý hành chính và giáo dục. Hơn 130 học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết AI, ứng dụng thực tế của AI trong các công cụ phổ biến, cũng như cách tạo trợ lý ảo AI. Những chuyên đề này không chỉ là lý thuyết mà còn cung cấp những kỹ năng thực tế để học viên có thể áp dụng ngay vào công việc.

Đặc biệt, khóa học có sự tham gia của nhóm nghiên cứu mạnh về Kinh tế Phát triển của ĐHQGHN. PGS.TS Nguyễn An Thịnh trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: “Các giảng viên không chỉ giảng dạy kiến thức chuyên môn sâu rộng, mà còn truyền tải trách nhiệm và tinh thần tiên phong trong việc đưa AI trong bối cảnh địa phương hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp, đặc biệt đối với cấp xã nơi còn nhiều thách thức trong việc tiếp cận công nghệ”.

AI
Học viên nhận chứng nhận tham gia và hoàn thành khóa tập huấn.

Ông Giáp Văn Ngôn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoành Mô, khẳng định: “Sự kiện này là một minh chứng rõ ràng cho tinh thần trách nhiệm của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN trong việc đồng hành cùng địa phương. Ứng dụng AI trong quản lý, giáo dục và phát triển bền vững sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số không chỉ ở Hoành Mô mà còn ở nhiều địa phương biên giới khác”.

Xã Hoành Mô Ứng dụng AI

