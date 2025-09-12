Beijing AIForce Technology thắng giải PepsiCo Greenhouse Accelerator 2025

PepsiCo là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống tiện dụng, giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của Beijing AIForce Technology trong việc phát triển máy kéo điện tự hành phát thải thấp, góp phần giải quyết những thách thức cấp bách của ngành nông nghiệp.

Top 10 startup của chương trình PepsiCo Greenhouse Accelerator khu vực APAC cùng các cố vấn, lãnh đạo PepsiCo và ban tổ chức GHAC tại sự kiện chung kết ở Thượng Hải, Trung Quốc

Bước sang năm thứ 3, GHAC tiếp tục là sáng kiến trọng điểm của PepsiCo nhằm xây dựng hệ sinh thái đổi mới và hợp tác tại khu vực APAC. Chương trình đồng hành cùng các startup tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Mỗi đội lọt vào vòng chung kết được trao khoản tài trợ không hoàn lại trị giá 20.000 USD, nhận sự cố vấn trực tiếp từ các lãnh đạo PepsiCo, quyền tiếp cận mạng lưới đối tác rộng lớn của PepsiCo và cơ hội triển khai dự án thử nghiệm.

Những sự hỗ trợ này không chỉ giúp các startup hoàn thiện ý tưởng, mà còn giải quyết nhiều thách thức thực tế và kiểm chứng tính hiệu quả trong hệ sinh thái của PepsiCo.

Beijing AIForce Technology nhận được khoản tiền thưởng 100.000 USD để tiếp tục phát triển và mở rộng giải pháp của mình trong tương lai.

Trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, Beijing AIForce Technology tập trung khai thác giải pháp kết hợp giữa tự động hóa, chi phí tối ưu và tính bền vững. Đây đều là những giá trị cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững toàn cầu PepsiCo Positive (pep+). Beijing AIForce Technology đã cho ra đời máy kéo điện tự hành, phát thải carbon thấp, ứng dụng robot và dữ liệu để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, có khả năng vận hành liên tục cả ngày lẫn đêm.

Bác sĩ Han Wei, Nhà sáng lập & Giám đốc Điều hành của Beijing AIForce Technology chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng vinh dự khi được xướng tên là quán quân Greenhouse Accelerator của PepsiCo năm nay tại khu vực APAC. Tham gia chương trình đã trở thành một bước ngoặt quan trọng với Beijing AIForce Technology, khi chúng tôi không chỉ nhận được sự cố vấn tận tâm, mà còn mở rộng các mối quan hệ và tích lũy thêm nhiều kiến thức. Đây chính là nền tảng giúp toàn đội tinh chỉnh, tối ưu hóa chiến lược và đón nhận nhiều cơ hội mới. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PepsiCo đã tin tưởng vào tiềm năng của Beijing AIForce Technology. Chúng tôi đang rất háo hức chờ đón hành trình ở phía trước”.

Các thành viên Beijing AIForce Technology Co. Ltd. tham gia phiên cố vấn cùng chuyên gia.

“Trải qua 3 mùa tổ chức, Greenhouse Accelerator đã cho thấy thử thách thực sự của những đổi mới hướng tới phát triển bền vững không nằm ở bản thân ý tưởng, mà ở khả năng vận hành hiệu quả trong thực tiễn - từ nông trại, dây chuyền sản xuất đến thị trường”.

Bà Anne Tse, Tổng Giám đốc PepsiCo khu vực APAC chia sẻ: “Điểm mạnh của chương trình là khả năng kết nối các startup với quy mô chuỗi giá trị của PepsiCo và phương pháp đo lường kết quả trên cả phương diện môi trường lẫn kinh tế. Qua mỗi năm, chuỗi giải pháp của chúng tôi ngày càng trở nên vững chắc trong các lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi dài hạn của ngành. Quán quân năm nay chính là một ví dụ điển hình cho hành trình biến ý tưởng thành hiện thực đó, đồng thời góp phần củng cố vị thế của chương trình là một phần quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới tại APAC”.

Máy kéo điện của Beijing AIForce Technology Co. Ltd. vận hành tại nông trại ở thành phố Vũ Uy, Trung Quốc và Địa điểm thử nghiệm của EnviroSCAD tại nông trại khoai tây ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

Vòng chung kết PepsiCo Greenhouse Accelerator năm nay quy tụ 10 startup đến từ Australia, Trung Quốc, Indonesia, Singapore và Hàn Quốc. Mỗi đội đều nhận được sự hướng dẫn chuyên biệt từ đội ngũ chuyên gia toàn cầu của PepsiCo, quán quân các mùa trước cùng đội ngũ chuyên gia độc lập. Nhờ đó, các đội lọt vào vòng chung kết có thêm cơ hội hoàn thiện giải pháp bền vững, tháo gỡ các bài toán thực tế như thách thức tăng trưởng, điều chỉnh chiến lược kinh doanh và mở rộng quy mô dự án.

Sau 5 tháng triển khai, hành trình của PepsiCo GHAC 2025 khép lại bằng sự kiện chung kết diễn ra tại Thượng Hải, nơi 10 startup lần lượt trình bày những tiến bộ của mình. Hội đồng giám khảo gồm 6 chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực đã đánh giá các đội thi dựa trên tính đổi mới, khả năng hiện thực hóa, tiềm năng nhân rộng và tiến bộ trong suốt chương trình.

Sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, hội đồng giám khảo đã lựa chọn Beijing AIForce Technology là startup xuất sắc nhất nhờ tiềm năng vượt trội cùng cách tiếp cận thực tiễn trong việc giải quyết các thách thức về chi phí nông trại, tình trạng thiếu hụt lao động và khí thải carbon. Kết quả thử nghiệm ban đầu tại các nông trại của PepsiCo cũng mang lại tín hiệu tích cực, bao gồm việc cắt giảm chi phí vận hành và giảm đáng kể lượng khí thải, qua đó cho thấy tiềm năng nhân rộng mô hình trong nông nghiệp bền vững.

Phát biểu tại lễ trao giải bà Ashley Brown, Giám đốc Phát triển bền vững khu vực APAC và Ấn Độ, PepsiCo chia sẻ: “GHAC là động lực quan trọng giúp PepsiCo hiện thực hóa chiến lược pep+ tại khu vực APAC. Khi mở ra cánh cửa để các startup tiềm năng trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh của PepsiCo, chúng tôi có thể thử nghiệm và nhân rộng những giải pháp giúp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải nhà kính và phát triển nền nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu. Qua mỗi mùa giải, chúng tôi lại bổ sung nhiều ý tưởng đột phá khi các cựu startup và đội quán quân tiếp tục triển khai những dự án thí điểm gắn với ưu tiên phát triển bền vững của ngành và khu vực. Xin chúc mừng Beijing AIForce Technology với thành tựu phát triển và thử nghiệm thành công máy kéo tự hành phát thải thấp, góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp bền vững. Công trình của họ là minh chứng sống động cho những giải pháp có thể tạo ra tác động thiết thực ngay hôm nay. Tôi rất mong được chứng kiến họ phát huy kinh nghiệm từ GHAC để tiếp tục vươn xa trong những năm tới”.

Thông tin về Greenhouse Accelerator của PepsiCo, xem tại https://greenhouseaccelerator.com, LinkedIn, hoặc X.