Minh Tuấn Mobile mở đăng ký thông tin iPhone 17 Series và iPhone Air chính hãng

15:05 | 12/09/2025
Là đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, Minh Tuấn Mobile đã chính thức mở đăng ký nhận thông tin về thế hệ iPhone 17 và iPhone Air, cũng như loạt sản phẩm mới của Apple, nhằm cập nhật liên tục thông tin về giá bán, thời điểm mở bán và các đặc quyền (Thu cũ - Đổi mới trợ giá 95%, Hỗ trợ trả góp,...) dành cho khách hàng Việt Nam.
Minh Tuấn Mobile mở đăng ký thông tin iPhone 17 Series và iPhone Air chính hãng
Minh Tuấn Mobile chính thức mở đăng ký thông tin iPhone 17 Series và iPhone Air chính hãng

Tại sự kiện Awe Dropping diễn ra vào 00 giờ sáng ngày 10/09/2025 (theo giờ Việt Nam), Apple đã chính thức giới thiệu loạt sản phẩm mới, bao gồm dòng iPhone 17 và iPhone Air hoàn toàn mới, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, AirPods Pro 3, Apple Watch SE 3,... Trong đó, có lẽ sản phẩm được người dùng mong chờ nhất chính là iPhone 17 Series và iPhone Air.

Theo công bố, thế hệ iPhone 17 và iPhone Air sẽ mở đặt trước từ ngày 12/09/2025 và sẽ chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam từ 19/09/2025 tới đây. Đây cũng là năm đầu tiên Việt Nam “đồng nhịp thế giới” khi nằm trong nhóm thị trường đầu tiên được mở bán thế hệ iPhone mới cùng với Mỹ, Australia, Canada, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan,...

Minh Tuấn Mobile mở đăng ký thông tin iPhone 17 Series và iPhone Air chính hãng
iPhone Air chính là điểm mới tại sự kiện năm nay với độ mỏng chỉ 5,6 mm

Có thể nói, thế hệ iPhone 17 và iPhone Air vừa ra mắt tại sự kiện Awe Dropping đã mang đến không ít thay đổi về phần cứng. Điển hình là sự xuất hiện của iPhone Air với độ mỏng chỉ 5,6 mm, giúp sản phẩm này trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay. Với khung máy làm bằng titan với lớp hoàn thiện bóng, đồng thời trang bị lớp phủ Ceramic Shield 2, iPhone Air có khả năng chống trầy xước và chống nứt trên cả hai mặt của thiết bị.

Minh Tuấn Mobile mở đăng ký thông tin iPhone 17 Series và iPhone Air chính hãng
Bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max được cải tiển mạnh mẽ về cấu hình với chip A19 Pro và cụm camera kích thước lớn

Bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max cũng được nâng cấp mạnh ở cấu hình với chip A19 Pro, thay đổi lớn về ngoại hình với cụm camera kích thước lớn, sử dụng vỏ nhôm được khẳng định mang đến khả năng tản nhiệt tốt hơn. Apple cũng đồng thời nâng cấp màn hình của phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn lên 120Hz và sử dụng vi xử lý Apple A19.

Minh Tuấn Mobile mở đăng ký thông tin iPhone 17 Series và iPhone Air chính hãng
Phiên bản tiêu chuẩn iPhone 17 cũng được nâng cấp màn hình lên 120Hz và sử dụng vi xử lý Apple A19

Ngay từ bây giờ, người dùng đã có thể đăng ký nhận thông tin mới nhất về thế hệ iPhone 17 và iPhone Air chính hãng (VN/A) tại website chính thức của Minh Tuấn Mobile: https://minhtuanmobile.com/deals-iphone-17-series/.

